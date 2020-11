Narrative | Vendredi 20 novembre 2020

En fait dans Tlaxcala il y a un total de 8861 personnes avec coronavirus dès le premier positif, selon les dernières données officielles correspondant au 20 novembre.

Au total, il y a 1272 décès dans la région en raison de la maladie depuis le début de la pandémie et aucun nouveau décès n’a été certifié ce vendredi.

Coronavirus au Mexique: 1019543 infectés et 100104 décédés depuis la première contagion

Le coronavirus part maintenant 1019543 cas contagion dans Mexique, avec 153 078 d’entre eux actuellement les atouts Oui 100104 décédés, selon les dernières données du 20 novembre. De plus, un total de 766361 personnes se sont déjà rétablies depuis la première contagion dans le pays.

Endroits les plus touchés au Mexique

Les régions de Mexique les plus touchés par la crise des coronavirus sont:

Mexico, avec 183 253 contagions et 12 836 décès, la région avec le plus grand nombre à cette époque. État de Mexico, avec 104 068 contagions et 14 982 Des morts. Nouveau Lion, avec 61 114 contagions et 4 313 morte.

Remarque: Cette nouvelle a été généré automatiquement par Narrativa.