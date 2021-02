Tokyo entame le compte à rebours des Jeux Paralympiques avec plusieurs inconnues

Tokyo (Japon), 13/01/2021.- Un monument géant des anneaux olympiques est vu devant le pont Rainbow du parc marin d’Odaiba à Tokyo, Japon, 13 janvier 2021 (publié le 22 janvier 2021). Le 23 janvier 2021, le Japon marquera le semestre avant l’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, qui ont été reportés en raison de la pandémie de coronavirus. L’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo est reportée le 23 juillet, mais l’incertitude augmente alors que Tokyo et ses préfectures environnantes sont entrées dans un nouvel état d’urgence à la suite d’une augmentation des cas d’infection. Le soutien public s’estompe et plus de 80% de la population est ¡. / EPA / FRANCK ROBICHON / Archivo

Écriture sportive, 23 février . .- Six mois avant que la flamme du mouvement paralympique n’illumine le ciel de Tokyo le 24 août, les Jeux sont fermement sur la bonne voie pour célébrer un événement dont les organisateurs pensent qu’il est sûr mais qui, à peine 181 quelques jours avant sa sortie, il recèle encore certaines inconnues.

L’une des principales énigmes à résoudre est celle du public. L’évolution de la pandémie ces dernières semaines et, surtout, le test décisif que les Jeux Olympiques impliqueront un mois avant les Jeux Olympiques seront les deux facteurs clés qui dicteront si les athlètes ressentiront le souffle des supporters dans les tribunes. ou, au contraire, le spectacle sera uniquement audiovisuel.

Le Comité International Paralympique présidé par le Brésilien Andrew Parsons ne veut pas se risquer à donner des prédictions car, entre autres raisons, la décision ne dépend pas de lui, mais du Comité d’Organisation, qui avance dans la célébration des Jeux à court mais pas fermes.

Ce qui semble clair, c’est qu’il n’y aura pas de touristes attirés par la magie des Jeux ou de grands groupes d’athlètes accompagnateurs ou des différentes expéditions nationales pour colorer les rues de Tokyo. Pour cette raison, de l’IPC, ils sont convaincus que l’audience de la télévision et l’interaction via les réseaux sociaux seront plus importantes que jamais et que l’imparable mouvement paralympique continuera de croître à l’échelle mondiale.

L’une des principales préoccupations de l’IPC est d’essayer de changer dans les semaines à venir l’opinion qui existe toujours dans la société japonaise selon laquelle le mieux serait d’annuler l’événement, car certaines enquêtes menées à la fin de 2020 reflétaient que plus de la moitié de la population était réticente à aller de l’avant avec les Jeux.

Après avoir conclu les Jeux de Rio de Janeiro en 2016, l’objectif des organisateurs de Tokyo était que l’événement japonais dépasse Londres 2012 dans tous les records, considéré par le mouvement paralympique comme le meilleur de l’histoire à ce jour.

Le ralentissement provoqué par la pandémie mondiale de coronavirus a laissé ces aspirations en arrière-plan car, outre le facteur santé, la tenue de ces Jeux a été considérablement affectée au niveau économique au point que l’IPC assure que sa réalisation ne sera que ” avec l’absolument fondamental et sera radicalement opposé à ce qui était initialement prévu. “

Malgré tout, pour l’organisation, les priorités restent «promouvoir la connaissance du sport pour les personnes handicapées, en particulier parmi les jeunes et les moins jeunes, et réaliser une ville sans barrières pour les personnes handicapées avec la mise à disposition de bus avec une accessibilité améliorée ou le installation de plates-formes et d’ascenseurs dans la plupart des stations de métro et de train. “

4350 athlètes souffrant de handicaps physiques, intellectuels, visuels ou de paralysie cérébrale originaires de quelque deux cents pays devraient se rendre dans la capitale japonaise, à la recherche de certaines des médailles dans les 540 épreuves -272 hommes, 228 femmes et 40 mixtes- qui seront en jeu. dans 22 sports. L’IPC ne prévoit pas qu’il y aura trop de victimes par crainte de contagion, bien qu’il reconnaisse que certaines absences pour cette raison pourraient être.

La Chine, qui a remporté les quatre dernières éditions, est le pays dominant à l’échelle mondiale et sera à nouveau le favori à Tokyo pour dominer les Jeux.

Les athlètes paralympiques russes, qui occupaient la deuxième place du tableau des médailles à Londres 2012 et qui n’ont pas concouru pour la sanction à ceux de Rio 2016, reviendront aux Jeux mais, comme aux JO et conformément à une sentence du TAS, sans leur drapeau ni son hymne. Les violations des règles antidopage par les autorités de votre pays font à nouveau des ravages.

En ce qui concerne le programme de compétition, les deux sports qui sortiront à Tokyo sont le badminton et le taekwondo, qui rejoignent une longue liste dans laquelle l’athlétisme, le basketball en fauteuil roulant, la boccia, le cyclisme, le football, le hockey en fauteuil roulant suivent les roues, l’équitation, l’escrime, le 5-a -football, goalball, haltérophilie, judo, natation, triathlon, canoë, aviron, rugby, tennis, tennis de table, tir olympique, tir à l’arc et volleyball assis.

Someity sera la mascotte des Jeux Paralympiques. Il porte le nom de someiyoshino, un type de fleur de cerisier, et a été conçu par Ryo Taniguch, tout comme Miraitowa, la mascotte olympique.

Les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 se tiendront du 24 août au 5 septembre 2021.

David Ramiro