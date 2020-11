TOKYO (AP) – Les gymnastes de Russie, des États-Unis et de Chine seront accueillis par leurs homologues japonais lors d’un événement d’une journée à Tokyo dimanche, considéré comme la première compétition sportive internationale du pays depuis le report des Jeux olympiques il y a sept mois par la pandémie de coronavirus.

L’événement lui-même, auquel 30 gymnastes participeront, n’a pas beaucoup de pertinence. Mais le gouvernement japonais et les autorités disciplinaires considèrent qu’il est important de démontrer que les athlètes étrangers peuvent entrer au Japon en toute sécurité et sans propager le COVID-19.

Il s’agit d’une autre étape dans les tentatives de montrer que Tokyo pourrait accueillir les Jeux olympiques l’année prochaine – même sans vaccin disponible d’ici là – au milieu d’une pandémie.

«Je n’ai aucun problème avec le site et il n’y a aucune restriction à l’intérieur du gymnase. Je me sens très calme d’être à la place », a déclaré la gymnaste russe Angelina Melnikova. «Mon seul problème est ma vie à l’intérieur de l’hôtel. J’ai été surpris que je ne sois même pas autorisé à errer librement dans l’hôtel. Je voulais me promener dans Tokyo, mais c’est impossible de le faire maintenant et je le comprends parfaitement.

Près de 2 000 fans seront autorisés à assister à l’événement dans l’emblématique gymnase Yoyogi, qui a accueilli les compétitions de natation aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964. Il accueillera le handball pour le tournoi olympique qui débutera le 23 avril. Juillet 2021.

Le week-end dernier, une équipe de baseball professionnelle japonaise a rempli un stade de 30 000 places pour montrer que le public peut assister en toute sécurité à des événements sportifs.

Cependant, les Jeux Olympiques sont gigantesques et représentent un défi différent.

Ils auront 15 400 athlètes olympiques et paralympiques, ainsi que des milliers de personnes, dont des juges sportifs, du personnel, des journalistes et des pilotes. On ne sait pas non plus si les fans japonais et étrangers pourront assister aux événements.

Au Japon, seulement un peu plus de 1800 décès ont été attribués au COVID-19. Le Japon a pratiquement fermé ses frontières depuis le début de l’épidémie afin de contrôler le virus.

Les athlètes qui concourront ce week-end ont subi une quarantaine de deux semaines avant d’être autorisés à entrer au Japon. Ils sont transférés du siège à leurs hôtels dans des bus spécialement désignés. Ils doivent également se conformer à plusieurs mesures de précaution, y compris – selon les rapports – l’obligation de porter leur propre craie pendant les compétitions au lieu d’utiliser celle qui serait fournie dans des situations normales.

Le gymnaste japonais Kohei Uchimura, double médaillé d’or olympique et qui a été testé positif au coronavirus lors d’un test la semaine dernière, a ensuite été testé négatif dans plusieurs tests, sa participation est donc attendue.