Avec la meilleure première moitié de sa légendaire carrière, Tom Brady a lancé pour 348 verges et quatre touchés, propulsant les Buccaneers de Tampa Bay à une victoire de 47-7 contre les Lions de Detroit samedi soir, assurant leur première apparition en séries éliminatoires depuis 2007.

Brady, 43 ans, n’avait jamais ajouté plus de verges en première mi-temps au cours de ses deux décennies en tant que figure dans la ligue de football américain (NFL), dans laquelle il a remporté six titres du Super Bowl avec les New England Patriots.

Le quart-arrière, qui a disputé son 300e match de saison régulière, n’avait dépassé que 348 verges en un demi-match à une seule occasion, dans la seconde moitié d’un match de 2012 contre San Francisco dans lequel il avait accumulé 367 verges.

Inspirés par Brady, les Buccaneers sont entrés à la mi-temps avec une avance de 34-0 au Ford Field à Detroit et un total de 410 verges parcourues, une marque jamais atteinte par la franchise et jamais vue dans la NFL à l’époque. la dernière décennie.

“Nous avons assez bien joué en première mi-temps”, a déclaré Brady. “Bonne exécution. Les gars faisaient des jeux pour moi sur tout le terrain. C’était un grand effort de toute l’équipe.”

Le triomphe maintient Tampa Bay à la deuxième place de la division Sud de la Conférence nationale avec 10 victoires et 5 défaites qui assurent un retour en séries éliminatoires.

“Ce n’est que le début”, a déclaré le manager de Tampa Bay, Bruce Arians. “Notre objectif lorsque nous avons commencé était de nous lancer dans la danse. Maintenant, c’est d’ajouter 11 victoires et de voir qui nous jouerons ensuite.”

Brady brille lors de sa première saison à Tampa Bay, où il compte 36 passes de touché jusqu’à présent cette année (un record de franchise), alors que sans lui, les Patriots ont raté les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2008.

Samedi, le quart-arrière a complété 22 tirs de 27 tentatives avant d’être réservé hors du banc en seconde période.

Brady a lancé une passe de touché de 33 verges de Rob Gronkowski, une passe de 27 verges à Mike Evans, une passe de 12 verges à Antonio Brown et une passe de 7 verges à Chris Godwin.

Les Lions, qui comptent cinq victoires et 10 défaites, ont été décimés au premier quart par la blessure à la cheville droite de leur quart Matthew Stafford.

– Cardinals prend du recul –

Tampa Bay est ainsi devenue la septième équipe de la NFL à sceller son billet pour les séries éliminatoires, rejoignant Green Bay, la Nouvelle-Orléans et Seattle à la Conférence nationale et Kansas City, Pittsburgh et Buffalo en AL.

Samedi, les 49ers de San Francisco éliminés ont frappé les espoirs des Cardinals de l’Arizona pour leur première place en séries éliminatoires depuis 2015 en les battant 20-12.

CJ Beathard a lancé trois passes de touché pour les 49ers (6 victoires et 9 défaites), qui ont pris un énorme recul par rapport à la saison dernière au cours de laquelle ils ont atteint le Super Bowl, où ils ont perdu contre les Chiefs de Kansas City.

Les Chicago Bears (7-7) pourraient arracher la place aux Cardinals s’ils battaient les Jaguars de Jacksonville (1-13) dimanche et les Packers de Green Bay (11-3) la semaine prochaine.

