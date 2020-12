Tom Cruise sur le tournage de “Mission Impossible 7” à Rome (.)

Croisière Tom ordonné de construire un étude sûre anticovide pour terminer le tournage de “Mission Impossible 7”. L’acteur et producteur de 58 ans qui a une liaison secrète avec sa co-star britannique Hayley Atwell, dépense des millions pour adapter une ancienne base militaire de Londres en plateau de tournage afin de terminer le film.

Les personnes impliquées dans la production du film ont révélé au tabloïd britannique The Sun que La mégastar hollywoodienne est déterminée à terminer le tournage prochainement sans interruptions coûteuses en raison de la pandémie de coronavirus.

Des sources du point de vente susmentionné ont annoncé que le tournage serait transféré à l’ancienne base de conception de chars top-secret Longcross à Surrey de Leavesden à Herts, où Cruise était furieux contre les membres de son équipe pour ne pas avoir respecté la distanciation sociale.

Dans l’audio qui a fui, on peut entendre un Tom Cruise en colère crier après ses employés: «Nous créons des milliers d’emplois, fils de pute. Se comprend? Si je le revois, tu es foutu et viré», L’acteur se fait entendre au milieu de sa colère. Cinq membres du personnel ont démissionné après la colère de l’acteur.

Tom Cruise: “Si je les vois refaire, ils sont vissés et virés”

Cruise, qui est également producteur du film, était très contrarié que tous ses efforts pour continuer à filmer pendant la pandémie puissent être menacés. “Nous n’annulons pas ce fichu film. Se comprend?», Déclare l’acteur en criant dans un extrait de l’audio qui a été livré au journal The Sun par un employé de la production.

À un autre moment de l’enregistrement, l’acteur leur dit: «Je m’inquiète pour toi, mais si tu ne m’aides pas, tu es absent. D’accord? Voyez-vous cette tige? Combien de mètres est-ce?», En référence aux mesures anticovides qu’il a lui-même pris soin de mettre en place dans les lieux pour éviter la contagion dans le casting et l’équipe de production.

Le protagoniste de “Top Gun” a été chargé de concevoir les protocoles de sécurité pour re-tourner après la pause qu’ils ont vécue au cours de l’année et qui a forcé la sortie du septième volet du film dans leur franchise à succès à être reportée.

«Il fait des tournées quotidiennes pour s’assurer que tout fonctionne correctement, que les gens se comportent et travaillent de la manière la plus sûre possible. Il est très proactif en matière de sécurité“Un initié a déclaré au Sun.

Tom Cruise et Hayley Atwell tournent “Mission Impossible 7” à Rome (.)

L’acteur a personnellement essayé de s’assurer qu’il n’y avait plus de retards. Il a été photographié portant un masque sur le plateau et est constamment à l’affût de son respect des protocoles sur le plateau. Même payé 500000 $ de sa poche pour une croisière afin que les acteurs et l’équipe soient protégés pendant les jours de tournage en Norvège.

Cruise a déjà fait face à deux arrêts de production en Italie pour des cas positifs de coronavirus. Il a obtenu la permission de reprendre le tournage au Royaume-Uni en juillet après une demande personnelle adressée au secrétaire à la Culture, Oliver Dowden.

Ces derniers jours, les rumeurs se sont multipliées liant l’acteur à Hayley, 38 ans.

Une source du tournage a déclaré: «Tom et Hayley se sont bien entendus dès le premier jour. L’enfermement et toutes les difficultés qui l’ont accompagné les ont rapprochés. Ils se sont revus après le travail et elle était chez elle à Londres. Ils semblent tous les deux très heureux. “

