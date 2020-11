Dans une journée où seuls trois des cinq matchs prévus ont été disputés en raison d’épidémies de COVID-19 parmi les joueurs du circuit, les Tomateros de Culiacán ont généré une attaque de neuf touchés au bas de la septième manche en route vers un victoire 14-4 sur les Yaquis de Ciudad Obregón, qui ont vu leur séquence de huit victoires consécutives dans la Ligue mexicaine du Pacifique interrompue.

Les matchs entre les Sultans de Monterrey et les Naranjeros d’Hermosillo, ainsi que celui d’Algodoneros de Guasave contre Venados de Mazatlán, ont été suspendus après que les tests hebdomadaires effectués par le circuit aient rapporté des cas positifs de joueurs infectés par le coronavirus dans les équipes de Sultanes et Algodoneros, qui a disputé une série de trois matchs entre eux à Monterrey le week-end dernier.

La Ligue mexicaine du Pacifique a annoncé que la série de trois matchs prévue ce week-end entre Sultanes et Venados, ainsi que celle des Algodoneros contre Naranjeros, ont été annulées car les équipes maintiennent les joueurs en isolement par protocole.

Dans l’activité de jeudi à Culiacán, la star Sebastián Elizalde a joué 3 en 5 avec un home run et six points produits, et mène maintenant la ligue avec huit circuits et 28 points produits la saison. Mateo Gil, espoir des Cardinals de San Luis, a réussi un circuit de trois points et Gorkys Hernandez est allé 3-1 avec un double et trois points produits pour mener l’attaque de Tomateros dans leur victoire contre les Yaquis.

Manny Barreda (3-1) a accordé quatre points et sept coups sûrs en 6 1/3 de manches pour marquer la victoire, tandis que la défaite est revenue au record de Jesús Camargo (0-1), qui a concédé quatre touchés et six coups sûrs en quatre manches. .

À Navojoa, Jorge Sesma a frappé un circuit de deux points et Christian Zazueta a ajouté un simple RBI d’un autre à l’appui d’un solide départ de Felix Doubront alors que les Mayos battaient les Charros de Jalisco 4-1.

Doubront (1-2) n’a accordé qu’un point et cinq coups sûrs en sept manches avec un bon contrôle pour gagner le match, a donné trois marches et a orné son travail avec cinq fans. La défaite est allée à Elian Leyva (0-3) après avoir accordé quatre touchés et cinq coups sûrs en cinq manches.

À Mexicali, Xorge Carrillo a frappé un simple RBI en bas de la 12e manche et les Eagles ont battu Los Mochis Cañeros 5-4 pour leur huitième victoire lors de leurs 12 derniers matchs, après avoir perdu leurs huit premiers matchs en la saison.

Rodolfo Aguilar (1-1) a retiré une manche vierge comme releveur pour remporter la victoire, tandis que l’inverse est allé à José Quezada (1-1) après avoir accordé deux coups sûrs et la course de la différence en une manche et une. troisième.

Les Yaquis maintiennent le sommet du circuit avec une fiche de 17-3, suivis par Hermosillo (12-5), Sultanes (11-6), Tomateros (11-9), Charros (9-11), Cañeros (8-12) , Águilas (8-12), Venados (7-12), Algodoneros (7-12) et Mayos (6-14).