Toni Watson est la personne derrière Tones and I, avec qui il a signé le méga hit mondial “Dance Monkey” (avec l’aimable autorisation de Tones and I Press)

¿À qui appartient cette voix? Est-ce réel, est-ce une application, est-ce de cette planète? Donnez du jeu à “Singe de danse«Dans un lieu public, cela peut déclencher des questions comme ça, juste avant qu’il ne devienne contagieux et ne colle pour toujours au cortex cérébral. Cette étrangeté, combinée au cliquetis entrant d’un pianito, façonne le thème de Les tons et moi -projet de Toni Watson-, l’un des plus grands succès mondiaux des 20 derniers mois: pour la deuxième année consécutive, c’était la chanson la plus scannée de Shazam et reste dans le top 3 des reproductions des principales plateformes de streaming.

Mardi à 9 heures du soir à Buenos Aires, mercredi 10 heures en moyenne quelque part dans Byron Bay, Australie. L’intervention est brève mais ouverte, sauf pour une demande spécifique de son environnement: “S’il vous plaît ne lui demandez pas son âge, elle n’en parle pas.” C’est un mystère répandu sur Internet: il y a ceux qui disent qu’elle est née au milieu des années 90, d’autres que c’est à partir de 2000. Pour l’instant, le seul moyen de l’élucider serait de se renseigner dans l’état civil de la ville côtière où elle est née et a grandi … vraiment à partir de là?

Ce qui vient d’elle à travers la connexion transocéanique, c’est sa voix, aussi distinctive que lorsqu’elle chante: “Désolé parce que vous ne pouvez pas me voir, mais vous avez l’air super”, s’excuse-t-elle, gentiment, d’avoir éteint la caméra avant Infobae. “Je n’ai jamais vraiment pensé que ma voix était étrange. Je pensais que c’était normal, et mes amis et les gens pour qui je chantais le voyaient aussi de cette façon. Mais après la sortie de ma première chanson, les réactions ont été: «Quelle voix étrange! Je ne nie pas que je n’ai jamais assisté à des cours de chant. Mais je suis allé voir un coach vocal et elle m’a demandé de chanter une progression mélodique au clavier. Je l’ai fait mais il a dit: «Euh, vous ne pouvez accéder à aucune des notes, nous allons devoir repartir de zéro. Puis il m’a demandé: «Chante cette chanson avec le piano». Je l’ai fait et il a répondu: “ Maintenant, vous avez touché toutes les notes que vous ne pouviez pas auparavant, mais vous l’avez fait avec une voix plus élevée. Donc, s’ils vous demandent de chanter doucement, vous n’y arriverez pas. Vous devez voir comment vous vous sentez à l’aise pour y arriver. Dans ‘Dance Monkey’ c’est plus perceptible: la voix qui parle dit (chante dans un registre grave) “Danse pour moi, danse pour moi, danse pour moi, oh-oh-oh” et puis quand je la chante normalement, c’est comme … plus aigu. Pour moi, il n’y a pas de terrain d’entente et ce n’est pas un choix », dit-il en riant.

Le thème était l’avancement du PE “Les enfants arrivent», Son premier emploi officiel. Avant cela, il se durcissait comme une musique dans les rues de son lieu, réputé pour être – depuis les années 60 – le paradis des surfeurs, hippies et routards à la recherche d’une destination décontractée, de bonnes vagues et d’un environnement durable. La parabole de Toni Watson semble être le rêve devenu réalité de toute personne qui a choisi un instrument avec l’intention de raconter et de chanter au monde les choses qui lui arrivent. “La meilleure chose d’être un artiste de rue est l’authenticitéComme il est sincère que les gens ne vous connaissent pas et n’aient pas à s’arrêter pour vous écouter … mais vous pouvez toujours les surprendre sur le chemin d’un dîner, quand ils ne savaient pas que vous alliez être là, et leur laisser un souvenir. Et le pire, c’est, tout simplement, d’être dans la rue: il y a beaucoup de hauts et de bas, beaucoup de sans-abri … J’avais une relation très étroite avec un type nommé Amby, qui était toujours assis à côté de moi quand je jouais. En fait, une nuit, j’ai dû appeler une ambulance pour lui. Il y a beaucoup de réalités et des choses très dures, mais les gens les plus gentils que j’ai rencontrés étaient ceux dans la rue, des gens qui n’avaient pas de logement. Il y a des vidéos sur Internet où, si vous regardez de plus près, vous pouvez voir un homme allongé à côté de moi, juste sous mon haut-parleur », dit-il.

Cette année -précisément le 11 mars, juste un jour avant que le gouvernement de Buenos Aires n’interdise les récitals en raison de l’avancée du coronavirus-, il a libéré les célibataires “Mauvais enfant” et “Je ne peux pas être heureux tout le temps». Une fatale coïncidence qui pourrait lier à ce dernier titre la tristesse que suscitent les fans de musique de ne pas pouvoir assister à des récitals comme avant. Elle dit qu’elle manque aussi les spectacles. Et il se souvient du sentiment qu’être sur une scène importante a généré pour la première fois: «Mon plus grand souvenir musical est quand j’ai vu Snoop Dogg, qui était aussi le premier spectacle auquel j’ai assisté. C’était lors d’un festival à Melbourne et j’ai pleuré tout le temps. Non pas parce que Snoop Dogg est très émouvant, mais parce que c’était aussi la première fois que je levais les yeux sur scène et disais: «C’est ce que je veux faire. Et j’ai pleuré en sachant que je n’y arriverais jamais. J’ai arrêté de pleurer quand j’ai joué au festival Splendor in the Grass l’année dernière parce que je l’ai finalement fait. J’ai adoré, mais je ne pouvais pas bouger. Cela ne m’est jamais arrivé de ne pas pouvoir danser dans un spectacle! Je suis juste resté là, regardant le public, totalement choqué. “

Interrogée sur la musique qui l’inspire le plus, elle prétend être une fan de Macklemore, Kanye West et Gang de jeunes, un groupe indépendant de Sydney. Lorsque vous cherchez quelque chose de plus classique, vous optez pour Dans quoi et Ray Charles. Vous connectez-vous avec des icônes australiennes telles que AC DC ou Minogue Kylie?: «Avec AC / DC, je dirais oui. Parfois, certains de mes amis jouent des chansons de Kylie dont ils se souviennent et dansent. J’aime les artistes qui écrivent leurs propres chansons et sur des choses spécifiques. Je respecte Kylie Minogue mais … je ne sais vraiment pas pourquoi elle dit qu’elle traîne et que les gens devraient sortir de son chemin (en référence au refrain de la chanson “Tourner en rond”). J’aime les artistes qui mettent leur musique en contexte. Et qu’ils impliquent le «quoi» au moment de la rédaction. C’est pourquoi je choisis des artistes pop actuels, car beaucoup d’entre eux chantent des choses qui comptent vraiment pour eux », dit-il.

-À une époque où nous semblons vivre à la recherche de l’acceptation des autres, les paroles de «Ur So F ** kInG cOoL» incitent à s’accepter. Pourquoi pensez-vous que ce type de comportement se produit et quelle est selon vous la clé pour rester authentique?

-Je ne sais vraiment pas, parce que la seule chose que j’ai toujours essayée est d’être moi-même, et de ne pas trop penser à comment je devrais agir. Je dis seulement ce qui est important pour moi et je ne suis pas de ceux qui disent (fait un ton moqueur): “Je dis ce que je veux, bla bla”. Non, je ne suis pas comme ça. Je dis exactement ce que je ressens à ce moment-là et je ne ferai pas sentir aux gens un sentiment d’insécurité ou d’infériorité.. À la fin de la journée, les gens peuvent dire ce qu’ils veulent de mon apparence, mais je m’en fiche, parce que je n’ai pas grandi en pensant que je suis “la meilleure merde”. Maintenant, je suis dans une position où les gens me regardent, ou pas, mais cela ne me fait pas changer qui je suis ou être une personne différente. Ce qui compte, c’est d’être soi-même. Il y a des gens qui disent être eux-mêmes, mais ils ne le sont pas; les gens qui veulent que les gens sachent ce qu’ils font et à quel point ils sont bons dans ce domaine. Je suppose que vous devez être fier de vous, mais ne découragez pas ceux qui vous regardent: vous devez leur faire sentir qu’ils peuvent réaliser ce qu’ils veulent parce que vous avez réalisé ce que vous voulez. Cela est le plus important.

-La musique et les paroles de “Dance Monkey” sont très accrocheuses. Comment l’avez-vous créé?

-Je me suis concentré, avant tout, à lui donner un contenu lyrique. “Singe de danse«C’est la seule chanson que j’ai écrite dans laquelle j’ai entièrement cité d’autres personnes qui m’ont parlé ou qui m’ont dit des choses. L’idée était qu’il y avait un brusque changement de rythme, un bass-drop avant le refrain et que ça reste … pour toujours! J’essayais d’écrire quelque chose comme ça, avec un chœur minimal et une bonne basse de balayage. Mais ça n’est pas sorti … jusqu’à ce que ça arrive. Et je me suis dit: “Oh mon Dieu, c’est la chanson!” J’ai commencé à le jouer dans la rue et les gens l’ont aimé, ils sont venus l’écouter encore et encore. Quand je suis arrivé au pont du thème, ils s’assoyaient par terre et sautaient quand la chanson revenait … et cela s’est produit à cause de quelque chose que j’ai inventé. C’était vraiment cool, c’est devenu une super chose: Environ trente mille personnes l’ont fait à Splendor in the Grass, le plus beau jour de ma vie, vous savez? Et je vais vous dire quelque chose que personne d’autre ne sait à propos de “Dance Monkey”: j’écrivais une chanson sur ma meilleure amie, à une époque où j’étais en colère contre elle. Quand je l’ai eu, je le lui ai montré et il s’est mis à pleurer, alors je lui ai promis que je ne l’éditerais jamais, que je le jetterais simplement. J’avais donc les accords mais je devais tout changer. À l’origine, il disait quelque chose comme (chante): «Tu as dit que tu danserais pour moi mais tu n’avais tout simplement pas eu la chance / maintenant tu es tout paré / il n’y a pas besoin de faire semblant» («Tu as dit que tu danserais pour moi mais tu n’as pas eu la chance / maintenant tu t’habilles / il n’y a pas besoin de faire semblant »). Mon ami m’a dit: “Je n’aime pas ça, ça me rend triste.” Alors j’ai répondu: “Eh bien, je vais simplement effacer toutes les paroles et utiliser les accords.”

-Le titre de votre EP est “The Kids Are Coming”. Quel est selon vous le défi des nouvelles générations?

-Je pense qu’il y a plus d’accessibilité pour les jeunes pour découvrir et découvrir de nouvelles choses, s’éduquer. Il y a plus de plateformes pour que les gens parlent. Beaucoup de personnes âgées n’avaient pas d’endroit sûr pour s’exprimer quand elles avaient notre âge, c’est donc quelque chose qu’il faut reconnaître. Les jeunes sont certainement les plus influents aujourd’hui. Cependant, cela ne signifie pas qu’il y a des filles de 17 ans sur TikTok qui se secouent le cul, donc tous ces outils ne sont pas toujours nécessairement bons. J’ai l’impression que les jeunes ont plus d’empathie, du pôle Nord à n’importe où, et je suppose que cela a à voir avec le fait qu’ils ont grandi avec plus de voix et avec plus d’une plate-forme sur laquelle ils peuvent parler. Et ils peuvent trouver n’importe quoi en un seul clic, ils peuvent voir où se trouvent les conversations, savoir ce qui se passe. C’est quelque chose qui vous donne le pouvoir de déclencher le changement. Mais, comme je l’ai dit et je le répète encore, cela n’empêche pas les filles avec 50 millions d’abonnés de se secouer le cul ou de faire leur stupide danse TikTok, quand ils ont tellement de gens qui écouteraient s’ils disaient quelque chose… Ils ne le font tout simplement pas. Ce sont des gens qui plus tard, lorsque des manifestations comme celles qui ont eu lieu cette année se produisent, pensent: “Oh, je ferais mieux de poster quelque chose”. Et c’est tellement stupide! Si nous utilisions ce que nous avons, le changement serait beaucoup plus efficace, mais certaines personnes ne comprennent toujours pas que ce pouvoir est sous leur nez. J’espère que la génération qui viendra après nous apprendra non seulement cela, mais aussi mettre une limite sur Harcèlement sur internet. En cela on est incroyablement foutu: je le vois partout, partout, c’est horrible, il y a des gens qui meurent, ils se suicident à cause de ça. Et pour l’instant, cela ne change pas parce que nous sommes trop occupés à essayer de changer quoi que ce soit d’autre. J’espère que la prochaine génération aura peut-être plus d’empathie pour cette question.

-Est-vous inquiet d’être considéré comme un artiste «one hit wonder»?

-Nah, je m’en fiche. Je pense que les gens confondent leur idée de ce que je veux avec ce que je veux vraiment. Et je veux juste jouer en live. Je ne me soucie pas de l’argent, je pourrais supprimer les applications Spotify et Apple Music et même pas avoir ma musique là-bas. Et puis postez sur mon Instagram: “Hé, viens voir mon émission.” J’ai toujours voulu être un artiste de rue, être dans la rue et jouer. Je voulais bien plus que d’être une “merveille à succès” ou de faire un album qui se transforme plus tard en or et autre … Je n’ai jamais pensé à ces choses, je ne veux pas jouer à ce jeu: cela ne mène qu’à la déception et je veux juste être heureux de ce que j’ai créé, de qui je suis. Alors je pense que je mourrai heureux.

