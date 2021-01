Torry Palenzuela

Quelques jours avant le début de 2021, Mar del Plata vit son moment de plus grande incertitude de la saison. Moins d’un mois après avoir ouvert toutes les portes au tourisme, le coronavirus se développe à nouveau à un rythme qui inquiète de plus en plus les autorités et les hommes d’affaires. Depuis le 15 décembre, le nombre d’infections, qui a subi une baisse relativement constante, a inversé sa tendance avec une augmentation significative des cas.

En dialogue avec TéléSalon, Torry Palenzuela fait une analyse des premiers jours de la saison qu’il qualifie de “moche”. Année après année, les spectacles de la comédienne, productrice et propriétaire du théâtre La Campana sont un classique du piéton Rivadavia et, en plus de son rôle de premier plan, il convoque des figures importantes de la stature d’Adriana Aguirre, qui cette fois est accompagnée de son mari Ricardo García et un groupe important de danseurs. En cette 2021, l’œuvre porte le nom de Un super show fou.

Torry Palenzuela avec Adriana Aguirre et son équipe de danseurs font toutes les notes “Un super spectacle fou” au théâtre La Campana

“Mar del Plata est vide, la plupart des hôtels sont fermés et ceux qui ont ouvert ont peu de chambres”, a déclaré l’ancien VideoMatch. «Les 24 et 31 se sont bien déroulés parce que c’était un long week-end, mais même pas les gens sont venus. Je pense que de nombreuses compagnies parmi les rares qui sont venues, puisqu’il y a plusieurs salles fermées, n’atteindront pas la fin de la saison. C’est cruel, mais c’est comme ça », Torry a assuré

«Il faut encore travailler et même si c’est peu ou beaucoup, il faut être reconnaissant car nous avons ce métier que nous choisissons. L’année dernière, j’ai employé 60 personnes et cette moitié d’année », a-t-il ajouté. L’homme d’affaires, préoccupé par la situation, a déclaré que dans les théâtres, il avait souligné: “Il y a plus de monde sur scène qu’en bas. La pandémie a brisé tous les tissus sociaux et économiques, et notre activité n’allait pas oublier ce moment délicat », a-t-il déclaré.

Le long de la rue piétonne la nuit est un must. Les rues sont illuminées et on peut apprécier un visage un peu plus bizarre de Mar del Plata, ce visage qu’on ne voit pas dans les défilés de mode, ni dans les plages du sud ou les soirées les plus exclusives. Des centaines de touristes se promènent chaque nuit le long de la rue piétonne, ils voient des œuvres d’art comme s’il s’agissait d’un musée, mais à ciel ouvert. Et il y a aussi une variété de spectacles qui ont comme attraction de Yayo Guridi, en passant par Mago Black, El Mago Sin Dientes et La Tota Santillán, dont les billets varient entre 400 et 500 pesos par entrée.

Palenzuela possède le théâtre La Campana, qui a une capacité de 330 spectateurs et ce qui est autorisé par le protocole sanitaire est d’environ 120 personnes. “Aujourd’hui, 30 pour cent de la salle, c’est déjà beaucoup”, révélé.

Guillermo Montenegro, le maire de Mar del Plata (Christian Heit)

Pour sa part, Guillermo Monténégro, le maire de Mar del Plata s’est entretenu avec Infobae et a assuré qu’il ne prévoyait pas de mesure défavorable envers le tourisme. “Nous devons défendre la santé mais avec un travail acharné. Dans ma tête, je ne vois pas possible de provoquer une sorte de fermeture violente et de mettre fin à la saison estivale », Tenu.

«Je ne pense pas qu’une activité puisse être fermée. Mais ce n’est pas que vous ne pouvez pas, je pense que vous ne devriez pas. Il existe de nombreuses alternatives précédentes pour atteindre la clôture. En août, j’ai soulevé des contrôles avec la PCR. Commençons par voir quels sont les autres moyens de limiter les possibilités de contagion, mais en prenant soin de votre travail. Le plus grand nombre de problèmes est dû au secret “, conclut-il.

