Le président de la République centrafricaine (RCA), Faustin-Archange Touadéra, a été victorieux aux élections du 27 décembre avec 53,92% des voix, selon les résultats provisoires annoncés ce lundi par l’Autorité électorale nationale. (ANE).

De son côté, le chef de l’opposition, Anicet Georges Dologuelé, de l’Union pour le renouveau centrafricain (URCA), a été placé en deuxième position avec 21% du soutien de l’électorat, dont le taux de participation a atteint 76,31%.

En outre, selon le porte-parole du comité électoral, Théophile Momokoama, dans au moins 2 préfectures des 16 Centrafricains n’ont pas pu exercer leur droit de vote en raison de la présence de groupes armés appartenant à la Coalition des patriotes pour le changement (CPC ), formé quelques jours avant ces élections.

Et au total, plus de 40% des 5 408 centres de vote du pays n’ont pas non plus ouvert leurs portes, selon Momokoama, argument utilisé par l’opposition pour demander que le vote soit répété dans de meilleures conditions de sécurité.

Les forces de sécurité centrafricaines, aidées par plus de 12000 casques bleus de la MINUSCA – la mission de stabilisation des Nations Unies dans le pays – et des centaines de soldats russes et rwandais, ont réussi à empêcher les groupes armés d’atteindre la capitale, Bangui, et ont facilité un processus électoral calme.

Cependant, le 25 décembre, trois soldats de la paix burundais ont été tués et deux autres blessés dans des attaques à Dekoa (préfecture centrale de Kemo) et à Bakuma (appartenant à Mbomou) quelques heures après que le PCC ait annoncé la suspension d’un cessez-le-feu. préalablement convenu.

Hier encore, des groupes armés ont attaqué la ville de Bangassou, dans le sud-est du pays et près de la frontière avec la République démocratique du Congo (RDC), pendant des heures avant d’être repoussés par les forces de la MINUSCA, selon des sources de cette opération.

Selon un communiqué de Médecins sans frontières (MSF), au moins 12 personnes ont été blessées dans les affrontements à Bangassou, tandis que des milliers ont fui la ville à la recherche d’un refuge, et depuis le 21 décembre dernier, plus d’une centaine de blessés ils ont eu besoin d’une assistance médicale dans le pays.

Les deux tiers du territoire de la RCA, qui possède d’importantes ressources en diamants et en or, sont contrôlés par des groupes rebelles armés depuis le coup d’État de 2013, dans les spirales de violence desquelles des milliers de personnes sont mortes et plus d’un million ont été déplacées. .

Ayant obtenu plus de 50% des voix, un second tour ne sera pas nécessaire, comme il l’a fait lors des élections de 2016 – le premier pour le Mouvement des Cœurs Unis de Touadéra – bien que ces résultats doivent être ratifiés par la justice .