Après une année marquée par la pandémie de coronavirus, qui continue toujours d’affecter l’Argentine, le gouvernement national a déjà annoncé quelles seront les exigences dans chaque province pour pouvoir voyager cette saison estivale.

Bien que la quasi-totalité du territoire national soit au stade de Distanciation sociale, préventive et obligatoire (DISPO), pour qu’il y ait libre circulation, chaque juridiction a établi la documentation que les visiteurs devront entrer et les protocoles qu’ils doivent respecter.

De cette façon, il apparaît, par exemple, application Prenez soin de l’été, que le pouvoir exécutif a mis à la disposition de ceux qui prévoient de se rendre dans l’un des centres touristiques du pays dans les mois à venir, mais qui n’est pas obligatoire partout.

Cet outil, qui doit être téléchargé par ceux qui souhaitent se rendre sur la côte atlantique, a déjà approuvé plus de 77 mille demandes, tandis que plus de 300 mille personnes ont utilisé le programme Pre Trip, avec des dépenses qui dépassent 5,6 milliards de pesos.

Pour rationaliser le processus, le ministère du Tourisme a publié une carte interactive détaillant les permis et les conditions d’entrée demandés par chaque province, qui est périodiquement mise à jour, et fournit des informations sur les services disponibles dans chaque district.

Les provinces argentines se préparent pour une saison atypique, un produit de la pandémie (@turismonacionar)

Avant le début de la saison, le portefeuille dirigé par Matias Lammens a souligné l’importance du téléchargement de l’application susmentionnée et du traitement des “Certificat d’été” trois semaines avant le voyage.

La Province de Buenos Aires, qui permet le tourisme national depuis le 1er décembre, demande le certificat d’été, mais n’exige pas que les visiteurs aient un test COVID-19 négatif ou une couverture sanitaire.

La Ville de Buenos Aires, entre-temps, a autorisé l’entrée des Argentins et des étrangers de Chili, Brésil, Bolivie, Uruguay et Paraguay, qui peuvent arriver par avion via l’aéroport d’Ezeiza et par voie fluviale. Ce sera une obligation, tant pour les citoyens locaux que pour les autres pays, de présenter un affidavit, subir un test PCR et avoir une assurance maladie avec une couverture pour le coronavirus. Les étrangers devront avoir une preuve d’un test COVID-19 effectué 72 heures avant leur voyage et en subir un autre à leur arrivée dans la capitale fédérale.

Dans le cas de Catamarca, les autorités ont annoncé qu’elles commenceraient à recevoir des visiteurs à partir du 14 décembre prochain. Ils demanderont le Certificat d’été et l’application Caring, ainsi que remplir un affidavit et un permis local.

En échange, Chaco C’est l’un des rares endroits qui n’a pas encore annoncé les exigences pour cette saison estivale, il est donc recommandé de consulter le site Web officiel de la province pour confirmer les mises à jour.

Le secteur du tourisme a été l’un des plus durement touchés par le coronavirus (@turismonacionar)

Pour sa part, Cordoue il a été ouvert ce vendredi au tourisme intérieur et le fera depuis janvier pour les citoyens de n’importe quelle partie de l’Argentine. La seule chose qui sera demandée au moment de l’entrée sera le Certificat d’été, accordée par le pouvoir exécutif national.

Depuis fin novembre dernier, Courants reçoit des visiteurs d’autres régions du pays, qui ont besoin d’un Test COVID-19 qui a été négatif et un affidavit qui est obtenue avec l’autorisation d’entrer qui est traitée sur son site officiel.

Entre les rivières C’est une autre des provinces qui a commencé à autoriser l’entrée des visiteurs à partir de ce vendredi et ne demande que le Certificat d’été. Au contraire, Formose n’exige pas ce document, bien qu’il recommande de le traiter, mais un test de coronavirus et remplir un formulaire de voyage disponible sur www.formosahermosa.gob.ar.

Les autorités de Jujuy, une province qui borde le Chili et la Bolivie, contrôlera également dans les terminaux de bus, les accès à l’aéroport et aux frontières que tous les touristes ont autorisation du gouvernement national. Il y aura également un suivi épidémiologique téléphonique.

Chaque juridiction a annoncé les exigences pour l’été (Shutterstock)

Dans le cas de La Rioja, l’ouverture sera échelonnée: premièrement, le tourisme intérieur a été autorisé, le 14 décembre il commencera à recevoir des résidents des provinces du nord de l’Argentine et en janvier, toute personne du pays. Ils demanderont le Certificat d’été et affidavit.

La même chose se produit avec Sauter, qui permet déjà l’entrée de personnes de Jujuy et de Tucumán; à partir de ce vendredi, également de Santiago del Estero; à partir du 14 décembre, de La Rioja et de Catamarca, et un jour plus tard, de toute l’Argentine. Il faudra gérer permis de circulation et téléchargez l’application “Salta-COVID”.

En ce qui concerne Neuquen, les autorités demandent le Certificat d’été et couverture médicale pour les plus de 60 ans ou les groupes à risque, en plus d’une preuve de réservation d’un hébergement qualifié ou des données de parents ou résidents de la destination.

Au contraire, Missions demandez juste un test effectué au cours des 48 dernières heures et télécharger une application appelée «Missions numériques» pour effectuer l’auto-évaluation des symptômes du COVID-19. Fleuve Noir demandera également à vos visiteurs de télécharger une application locale, “CirculationRN”, par l’intermédiaire de laquelle ils peuvent demander une autorisation d’entrée jusqu’à 72 heures avant le voyage. Bariloche fait exception, puisqu’elle est en isolement obligatoire jusqu’au 20 décembre et ne reçoit pas de touristes.

Sante Fe, qui commencera à recevoir des touristes en janvier, nécessitera le permis national, une réservation d’un service touristique agréé ou une assurance d’hébergement et de voyage. La même demande Terre de Feu Oui San Luis. Dans ce dernier cas, également un affidavit de ne pas avoir de symptômes compatibles avec COVID-19.

La Pampa, Mendoza et Chubut, les provinces qui ne demandent aucune exigence pour les touristes (@turismonacionar)

Dans Saint Jean, la seule exigence est le certificat d’été. En échange, Sainte Croix Ce document n’est pas requis, mais un permis local, une couverture maladie, un affidavit et une réservation d’hébergement sont requis.

Santiago del Estero Il fait également une distinction selon la région: ceux de Catamarca, La Rioja, Tucumán, Jujuy et Salta doivent présenter un DNI et télécharger l’application CuidarSE. Le reste doit avoir une réservation d’hébergement touristique qualifié et une assurance maladie personnelle COVID-19 ou un travail social.

Les juridictions offrant la plus grande flexibilité pour l’entrée des touristes sont La Pampa, Mendoza Oui Chubut, qui ne demandent aucun type de documentation spécifique pour entrer, une couverture médicale ou présenter un test de coronavirus négatif. L’exception est la ville de Puerto Madryn, où la demande et le certificat seront nécessaires pour entrer.

Enfin, pour entrer Tucuman Il est obligatoire d’avoir une réservation d’hébergement touristique autorisé et une déclaration sous serment du comité des opérations d’urgence. Le test COVID-19 est demandé uniquement pour ceux qui arrivent par voie terrestre et n’ont pas de logement sous contrat.

