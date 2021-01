Le nord et l’ouest de la province de Buenos Aires, une alternative forte pour ceux qui décident de faire du tourisme local le chemin des vacances (Shutterstock)

Les vacances d’été sont attendues par tous les Argentins et cette année, elles ont une signification encore plus particulière: pour la plupart d’entre eux, ce sera leur premier voyage après la quarantaine. Quand il s’agit de la communauté des voyageurs argentins et de son désir de voir le monde, il n’est pas surprenant que la majorité des Argentins (86%) prévoient de prendre plus de précautions liées à la santé et à la sécurité lors de leurs futurs voyages, avertir les données révélées par une enquête menée par la société de réservation de voyages Booking.com.

Également, plus de la moitié des personnes interrogées (52%) préfèrent éviter certaines destinations car elles sont préoccupées par leur sécurité sanitaire. Cela peut également être vu dans la prédominance de voyages plus près de chez vous. Lorsqu’ils réfléchissent à de futurs voyages, 42% des Argentins prévoient de voyager dans leur propre pays à moyen terme (dans les 7 à 12 prochains mois), et 28% prévoient de faire de même à long terme (dans plus d’un an). Non seulement les voyageurs chercheront des destinations proches, mais ils seront également des expériences plus rurales et dans des destinations moins connues, avec moins de touristes.

Buenos Aires est une ville merveilleuse, vibrante et énergique. Cependant, la chose la plus intéressante à propos de son profil aux multiples facettes est que Elle est entourée de paysages qui n’ont rien à voir avec le caractère urbain de cette grande métropole.

Après avoir traversé la limite nord de la ville, vous entrez dans l’une des zones résidentielles les mieux développées du Grand Buenos Aires, officieusement appelée la zone nord. A partir de là, le charmant contraste vous invite gentiment à faire un voyage tranquille le long d’un itinéraire varié situé sur ses berges.

Le nord et l’ouest de la province de Buenos Aires, une alternative forte pour ceux qui décident de faire du tourisme local le chemin des vacances

Marqué par la nature de sa campagne et de ses espaces verts, ainsi que par le fleuve Paraná et son delta (Ignacio Carrere)

Le couloir nord-ouest de Buenos Aires est marqué par la nature de sa campagne et de ses espaces verts, ainsi que le fleuve Paraná et son delta. Toute la région a une excellente offre gastronomique pour tous les segments, des courses et des centres commerciaux, des divertissements, des options culturelles et sportives, avec certains des meilleurs terrains de polo et de golf du pays.

Municipalités comme Vicente Lopez avec son front de mer, saint Isidre avec sa gastronomie et sa splendide cathédrale, Tigre avec la beauté imposée par le Delta, le Puerto de Frutos et son immense couloir des rivières Luján et Sarmiento; Escobar que la société civile Fiesta de la Flor propose toute l’année, Pilier avec ses golfs, ses virées shopping et sa gastronomie, Cloche avec son imposant parc national Ciervo de los Pantanos, son musée de l’automobile et son front de mer rénové; San Antonio de Areco avec toute sa tradition, Luján et Mercedes avec la cathédrale, les lieux historiques et gastronomiques et un peu plus loin avec San Nicolás avec toute son histoire vivante et son tourisme religieux.

“Le tourisme de proximité il montre un symptôme de reprise plus rapide que les autres secteurs. L’AMBA est l’un des principaux émetteurs de touristes à l’intérieur du pays et est l’endroit avec la plus forte concentration de public potentiel en tant que futurs touristes. On constate que les habitants de cette zone ont choisi des destinations proches pour leurs vacances, au sein de celles-ci la côte atlantique et le tourisme à proximité. Le séjour moyen a été prolongé, Ce ne sont plus seulement des escapades mais aussi des lieux de vacances, et il y a une plus grande anticipation des réservations. La projection est très bonne », le Président d’AHT NOBA s’est exprimé en dialogue avec ce média, Carlos Montaldo.

Et il a poursuivi: «Nous croyons en la grande opportunité que la pandémie a apportée pour que plus de résidents de Buenos Aires, de citoyens de Buenos Aires et de citoyens des provinces voisines telles que Santa Fé et Entre Ríos, connaissent les attributs de notre région. En raison de sa proximité, Toute la zone est devenue une excellente option pour profiter de la nature, du plein air, des différentes attractions culturelles, des lieux historiques, ainsi que des installations et services offerts par tous les hôtels du couloir ».

San Antonio de Areco propose des hôtels et des hébergements pour tous les goûts et tous les budgets, et même des options qui suivent la tendance du tourisme durable pour ceux qui cherchent à passer du temps de repos, de déconnexion virtuelle et de contact avec la nature (Shutterstock)

Cloche

Localisation: 80 km de CABA.

Attractions: Parc national Ciervo de los Pantanos (ancienne réserve d’Otamendi) Musée de l’automobile, front de mer, terrains de golf et gastronomie.

Vicente Lopez

Emplacement: adjacent à CABA.

Attractions: promenade côtière, centre gastronomique, Puerto de Olivos, boutiques et clubs.

saint Isidre

Localisation: 28 km de CABA.

Attractions: patrimoine culturel et historique (cathédrale de San Isidro, quartier historique, Villa Ocampo), pôle gastronomique, clubs de yacht, Río de la Plata, kitesurf et paddle surf.

tigre

Situation: à 32 km de CABA.

Attractions: Delta, catamarans, Paseo Victorica, Tigre Art Museum, Naval Museum, Mate Museum, casino, parc d’attractions, Puerto de Frutos, Nordelta, centre gastronomique, centres commerciaux et Parque Euca.

La basilique Notre-Dame de Luján se trouve dans la ville de Luján, à environ 70 km à l’ouest de la ville autonome de Buenos Aires. Imposant monument de la foi, caractéristique du XIIIe siècle et l’un des exemples les plus importants du style néo-gothique en Argentine (Shutterstock)

Pilier

Situation: à 45 km de CABA.

Attractions: centres commerciaux, centre gastronomique de qualité, terrains de golf, terrains de polo, parcs de wake, beer polo.

Escobar

Localisation: 55 km de CABA.

Attractions: jardin japonais Escobar, zoo et marché de Maschwitz.

San Antonio de Areco

Localisation: 117 km de CABA sur la route 8.

Attractions: estancias, musée Ricardo Guiraldes Gaucho, musée Las Lilas, vieux pont, barbecue champêtre, fête des gauchos et équitation.

Mercedes

Localisation: 96 km de CABA.

Attractions: Festival national de Salame Quintero, basilique cathédrale, parc municipal de l’indépendance et achat de produits régionaux.

Saint Nicolas

Localisation: 220 km de CABA sur la route 9.

Attractions: Delta, plages, cathédrale, zone naturelle protégée Parque Rafael de Aguiar, cuisine fluviale, Casa-Barco Irupe et terrain de golf.

JE CONTINUE DE LIRE:

Fait maison et chaleureux: trois refuges alimentaires méditerranéens au cœur du Pilar

Duggan’s Star: comment l’ancienne boulangerie d’un village est devenue un lieu de rencontre et de culture