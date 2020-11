Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, lors de sa conférence de presse matinale au Palais national de Mexico (Mexique). (Photo: . / José Méndez / Fichier)

Ce lundi, lors de la conférence matinale du Palais National, Le président López Obrador a commenté les dons reçus par l’organisation Mexicains contre la corruption et l’impunité. L’information a été rendue publique dans un reportage le dimanche 8 novembre dans l’hebdomadaire Proceso. Le rapport fait valoir que l’association fondée par l’homme d’affaires Claudio X. González a été opaque dans la déclaration de ses revenus.

«Claudio X. González fils [también habló sobre el historial político de X. González padre] a formé un groupe depuis 2015 et était contre les enseignants, en faveur de la réforme de l’éducation. Il a financé la propagande contre les enseignants, contre l’information publique. Mais maintenant, il est révélé que sa fondation, son groupe, est financé par de grands hommes d’affaires qui déduisent des impôts parce qu’ils allouent des ressources aux fondations », a déclaré le président.

Selon le rapport, signé par Álvaro Delgado, “plusieurs membres du Conseil mexicain des affaires financent MCCI, la plateforme sur laquelle Claudio X. González Guajardo a construit le projet politico-électoral antagoniste du président Andrés Manuel López Obrador”. Le texte suppose donc une équivalence documentée entre MCCI, que González a cessé de diriger en juillet 2020, et le front qu’il préside actuellement, a appelé Oui pour le Mexique.

«Cette fondation est dédiée à nous combattre, à nous attaquer. Il a déposé plus de 100 recours contre l’aéroport de Santa Lucía. Et ceux qui le financent sont des entrepreneurs très puissants. […] Ils recherchent un front pour que tout le monde s’unisse contre nous et nous batte politiquement lors des élections de l’année prochaine. C’est le but de ce front, «tout contre Andrés Manuel» », a accusé le président.

La réclamation est dirigée contre le front Sí por México, qui, bien qu’il ait prétendu ne pas avoir d’objectifs électoraux, a invité les gens à voter contre Morena et le président aux prochaines élections. Cependant, Mexicains contre la corruption et l’impunité Il n’est pas inscrit dans la liste des organisations du projet d’opposition.

Au cours des deux premières années de l’administration Obradorista, MCCI Oui, il a mené diverses enquêtes journalistiques qui remettent en question les actions du gouvernement et a également présenté plus d’une centaine abris contre l’aéroport, avec le collectif Plus de déchets, sous l’argument selon lequel le projet ne disposait pas des études d’évaluation environnementale et sociale pertinentes. De son côté, le président a qualifié l’aéroport d ‘«installation stratégique» du Secrétariat de la Défense nationale, reprenant ainsi le pouvoir de poursuivre sa construction.

Le texte d’Álvaro Delgado documente une série d’irrégularités entre les montants reçus par l’association et les chiffres qu’il a déclarés devant le ministère des Finances et du Crédit public. Pour sa part, le président López Obrador a demandé à enquêter sur les comptes pour déterminer s’il y a eu opacité, «espérons-le et clarifier s’il est vrai qu’ils donnent de l’argent et comment ils sont déduits des impôts. Il est nécessaire de vérifier si c’est légal, car cet argent n’entre pas dans le budget public, mais ils ont l’autorisation de le remettre à cette organisation, et il doit y en avoir d’autres. Nous allons faire un examen et ici nous allons clarifier ce qu’ils apportent ».

La plainte contre MCCI et son lien avec Sí por México faisaient partie de la réponse présidentielle au dernier rapport publié par les médias. L’enquête a dénoncé le secrétaire privé du président, Alejandro Esquer, d’avoir mis en œuvre un programme de société écran pour financer la campagne de 2018.

