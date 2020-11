Les 19 députés de l’opposition au Conseil législatif tiennent une conférence de presse pour annoncer leur démission en masse après que quatre d’entre eux aient été démis de leurs fonctions, ce mercredi à Hong Kong. Les quatre députés ont été démis de leurs fonctions après que la législature chinoise a approuvé une résolution qui permet au gouvernement de l’ancienne colonie de dépouiller les politiciens de leurs positions sans avoir à recourir à des instances judiciaires. . / Jérôme Favre

Hong Kong, 11 novembre . .- Les députés de l’opposition de Hong Kong ont annoncé aujourd’hui la démission massive de leurs fonctions peu de temps après que le gouvernement local de l’ancienne colonie britannique a limogé quatre parlementaires de l’opposition après l’approbation d’un nouveau règlement par partie de la législation chinoise.

Les 15 députés restants – au total l’opposition comptait 19 députés au Conseil législatif de Hong Kong – ont annoncé leur décision lors d’une conférence de presse dans la ville quelques heures après le limogeage de leurs collègues.

“Aujourd’hui, nous allons démissionner de nos postes car nos collègues ont été disqualifiés par l’action impitoyable du gouvernement central”, a déclaré le coordinateur de l’opposition Wu Chi-wai, expliquant que les 15 députés remettront leurs lettres de démission demain, jeudi.

Quatre députés de l’opposition de Hong Kong ont été démis de leurs fonctions aujourd’hui après que la législature chinoise a adopté une résolution qui permet au gouvernement de l’ancienne colonie de dépouiller les politiciens de leurs positions sans avoir à saisir les tribunaux.

Il s’agit des parlementaires du Parti civique Alvin Yeung Ngok-kiu, Kwok Ka-ki et Dennis Kwok, ainsi que le député également Kenneth Leung, qui avait déjà été empêché d’assister aux élections législatives avant qu’elles ne soient reportées à septembre prochain. an.

L’agence d’État Xinhua a rapporté que le Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale (ANP, législatif) avait adopté une résolution selon laquelle les députés perdraient immédiatement leur siège s’ils promouvaient l’indépendance de Hong Kong, soutenaient une intervention étrangère dans ses affaires ou participaient à des actes qui mettent la sécurité nationale en danger.

Quelques minutes plus tard, le gouvernement de Hong Kong a révélé les noms des députés licenciés.

Les 19 députés de l’opposition au Conseil législatif de la ville autonome avaient déjà menacé lundi dernier de se retirer en masse du Parlement local, si Pékin en supprimait un.

La réunion du Conseil législatif a été suspendue aujourd’hui peu après l’annonce de la résolution adoptée par l’ANP.

Selon Xinhua, la résolution approuvée par l’ANP s’applique à ceux qui ont été disqualifiés d’assister aux prochaines élections ainsi qu’aux «futures violations» que tout député pourrait commettre en raison des raisons établies.

Kwok Ka-ki, l’un des députés démis de ses fonctions, a déclaré lors de la conférence de presse que cette mesure “constituait une violation flagrante de la loi fondamentale (la mini-constitution de Hong Kong)” et de leurs droits “de participer aux affaires publiques”, ainsi qu’une «faillite de procédure régulière».

“Désormais, toute personne jugée politiquement incorrecte ou non patriotique peut être expulsée par tous les moyens”, a averti la députée de l’opposition Claudia Mo.

Pour sa part, la chef du gouvernement local, Carrie Lam, avait précédemment assuré lors d’une autre conférence de presse qu’elle ne pouvait pas “permettre aux membres du Conseil législatif, qui ont été jugés incapables de remplir les conditions pour siéger au Conseil législatif, de continuer opérant “dessus.

A la mi-juillet, douze candidats opposés aux élections, alors prévues deux mois plus tard, ont été disqualifiés après que la commission électorale locale a estimé que leur nomination était invalide.

Le 31 juillet, Lam a annoncé qu’il reportait les sessions législatives, prévues pour le 6 septembre, d’un an en raison de l’aggravation de la pandémie de covid dans la ville.

L’opposition a estimé que Lam et le parti au pouvoir pro-Pékin avaient utilisé le coronavirus comme excuse pour ne pas organiser les élections, car les forces pro-démocratie espéraient obtenir une victoire après la victoire dévastatrice qu’ils ont remportée aux élections de district de novembre 2019.

PARLEMENT SANS OPPOSITION

La démission massive de tous les députés du camp pro-démocratie laissera le Parlement de la ville avec uniquement des membres du secteur pro-Pékin, qui disposaient déjà d’une majorité à la Chambre mais qui pourront désormais adopter des lois sans opposition.

Les élections au Conseil législatif sont le vote populaire le plus important à Hong Kong, car le chef du gouvernement n’est pas élu au suffrage direct bien qu’il soit l’une des plus anciennes revendications des pro-démocrates.