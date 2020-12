Le gouverneur Ned Lamont ordonne que tous les drapeaux soient abaissés en berne en souvenir de la tragédie de Sandy Hook dans le Connecticut.

Monde de Miami/ Telemundo 51

Les drapeaux seront abaissés en berne du lever au coucher du soleil le lundi 14 décembre, en l’honneur des 20 enfants et six adultes décédés il y a huit ans lors de la fusillade de Sandy Hook à Newtown.

«Les souvenirs des vingt jeunes enfants et des six éducateurs dont la vie a été tragiquement prise en cette horrible matinée il y a huit ans resteront à jamais gravés dans nos cœurs», a déclaré M. Lamont dans un communiqué. «Nous pouvons continuer à les honorer en faisant des actes de gentillesse, d’amour et d’humanité qui illuminent la vie des autres et apportent du réconfort à notre communauté.

Plus de 175 personnes ont vu leur vie écourter par la violence armée cette année dans le Connecticut.

Une organisation locale veille à ce que ces vies ne soient pas oubliées et que le Connecticut continue d’être à l’avant-garde de la lutte contre la violence armée.

Connecticut Against Gun Violence, ou CAGV, organise une veillée lundi pour honorer tous ceux qui ont souffert de la violence armée.

L’événement, qui se déroulera virtuellement, se déroule à l’occasion du huitième anniversaire du tournage à l’école élémentaire Sandy Hook.

«Tout en rendant hommage aux victimes de Sandy Hook, nous nous assurons également de ne pas oublier la vie des autres qui sont quotidiennement affectés par la violence armée», a déclaré Jeremy Stein, directeur exécutif de CAGV. “Nous devons nous assurer que nous ciblons également les communautés qui existent dans des endroits comme New Haven, Hartford et Bridgeport qui subissent quotidiennement la violence armée.”