Il y a eu divers hommages à Diego Maradona dans le duel entre Boca et Newell (Maximiliano Luna / cf / Telam)

Selon le destin, deux des clubs les plus aimés Diego Armando Maradona ils ont dû affronter le week-end après la mort de la grande idole du football mondial. Ce dimanche, Boca Juniors Oui Newell’s Les visages sont vus pour la cinquième date de la Coupe de la Ligue professionnelle – renommée dans les dernières heures en l’honneur de Diez – et la précédente était chargée d’hommages au champion du monde au Mexique en 1986.

Dalma Maradona, la fille aînée de Diez, est arrivée au stade en compagnie de son mari quelques minutes avant le coup d’envoi et s’est assise dans la loge qui appartenait à son père. De là, suivez les alternatives de la rencontre. Boca a marqué 1-0 à la 11e minute grâce à un but d’Edwin Cardona et immédiatement tous les joueurs ont couru vers leur emplacement, ont placé un maillot de Maradona sur l’herbe et lui ont dédié le but avec de vifs applaudissements. La jeune femme fondit en larmes.

Quelques heures avant la réunion, les rues du quartier de La Boca ont commencé à battre la cérémonie du souvenir des Dix. Un grand groupe de fans réunis aux portes de la Bombonera avec des tambours et des trompettes pour rendre hommage à la star née à Villa Fiorito. Avec des t-shirts, des drapeaux et des affiches avec le visage de Maradona, ils ont trouvé un moyen de faire leur propre acte face à l’impossibilité d’entrer sur le terrain en raison des mesures disponibles pour jouer à des jeux à huis clos en raison de la pandémie de coronavirus.

Les fans réunis aux abords de La Bombonera (Maximiliano Luna / cf / Telam)

Avant que les équipes de Boca et Newell n’entrent sur le terrain, les assistants de l’entité de la rive ont placé un toile au centre du terrain de jeu avec le visage de Maradona et la légende «Diego eterno». Cette parure a été ajoutée aux drapeaux avec la figure des Dix qui ornaient déjà les gradins. De plus, l’équipe Xeneize a sauté sur le terrain de jeu vêtue d’une chemise très spéciale avec un patch avec l’image de Diego vêtu de la veste 81 ‘, avec l’année 1960 et le symbole de l’infini.

On attendait beaucoup de ce qui pourrait se passer une fois que les protagonistes du jeu sortiraient sur la pelouse de La Bombonera. Conformément aux dispositions de la Ligue professionnelle pour tous les matches à la date, les footballeurs portaient des maillots de l’équipe nationale argentine avec le nom de famille de Maradona et le numéro 10 au dos, et une silhouette d’une image typique de Pelusa sur le devant.

Maxi Rodriguez, capitaine de Newell, portait dans ses mains le Veste Lepra que Diego portait pendant son séjour au club lors de la précédente Coupe du monde aux États-Unis 1994. C’est le même vêtement que Lionel Messi a utilisé aujourd’hui dans l’hommage personnel qu’il a rendu dans le match de Barcelone et qui a fait le tour du monde.

Hommages à Maradona dans l’aperçu de Boca-Newells

Puis les footballeurs se sont formés autour du cercle central et ont applaudi pendant une minute, tandis que la chanson de Rodrigo “La mano de Dios” jouait à travers les haut-parleurs.

Une fois que l’arbitre a marqué la fin de la première mi-temps, avec une victoire partielle 2-0 pour les hôtes, l’un des faits saillants est venu: Toutes les lumières de la Bombonera s’éteignirent et seule celle de la boîte qui appartenait à Maradona resta allumée.

Ils ont éteint les lumières de la Bombonera de Maradona

Diego Maradona, décédé mercredi dernier à l’âge de 60 ans, est considéré comme l’une des plus grandes idoles de l’histoire de Boca, un club où il est arrivé en 1981 d’Argentinos Juniors (ce cycle n’a duré qu’un an) et auquel il est revenu en 1995. de rester jusqu’à la fin de sa carrière en 1997. Chez Newell, pendant ce temps, il a joué une poignée de matchs – mais a laissé une empreinte profonde – en 1993.

