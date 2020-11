Ce dimanche Javier Mascherano Il a mis fin à sa carrière à 36 ans et a ainsi clôturé un cycle de sa vie qui lui a apporté succès et bonheur. Le footballeur est devenu une référence de la Sélection et aussi une voix de commandement dans chaque campus qu’il a intégré. Comme si cela ne suffisait pas, il est l’un des footballeurs argentins les plus titrés de toute l’histoire.

Au total, l’ancien milieu de terrain sept clubs, de cinq pays différents et de trois continents. Issu des inférieurs de Plaque de rivière, où il a célébré l’obtention du Tournoi Clausura 2004, le jeune milieu de terrain est parti en 2005 pour le Brésil pour porter le maillot de la Corinthiens où il n’a conquis rien de moins que le championnat brésilien de football. Là, il n’a joué que 30 matchs, mais ils étaient suffisants pour attirer l’attention de la West Ham United qui à l’époque combattait la relégation en Premier League.

Près de Carlos Tevez, avec qui il avait déjà triomphé au Brésil, ont été la clé pour quitter le club dans la plus haute division du football anglais et à la fin de la saison, il a débarqué Liverpool là où il a gagné, il a brillé pendant trois saisons et demie. Bien qu’il n’ait pas marqué beaucoup de buts, puisque cela n’a jamais été sa principale caractéristique, sa contribution défensive, son courage et ses performances sur le terrain lui ont valu l’appel de Barcelone, qui avait besoin d’un joueur de ses caractéristiques pour donner l’équilibre à l’équipe.

À Barcelone, il est devenu l’un des joueurs les plus aimés des fans et de ses coéquipiers (Shutterstock)

Il a passé plus de sept saisons dans l’équipe catalane et est devenu un élément clé de l’équipe où il a remporté 19 trophées, dont deux Ligue des champions, un avec Josep Guardiola et un autre avec Luis Enrique comme entraîneurs, et deux Coupes du monde des clubs. À ce moment-là, il avait également remporté deux médailles d’or olympiques avec l’équipe argentine (le seul footballeur à l’avoir obtenu) à Athènes en 2004 et à Pékin en 2008, en plus du pré-olympique de 2004 et d’un Sub 20 sud-américain à Montevideo 2003.

De toute évidence, sa grande épine était les titres avec l’équipe senior, même s’il ne manquait pas d’occasions. Mascherano joué quatre finales de Coupe de l’Amérique (2004 et 2007 contre le Brésil et 2015 et 2016 contre le Chili) et la finale de Coupe du monde 2014 dans laquelle le Argentine est tombé dans le Maracana avant Allemagne. Dans tous ces tournois, le petit boss a été la clé pour que albiceleste atteigne cette instance.

Déjà vers la fin de sa carrière, il est parti pour la Chine pour jouer dans le Hebei China Fortune et cette saison s’est terminée en Étudiants de La Plata après un appel de Juan Sebastian Verón, anciens coéquipiers de la Sélection. Après neuf matches, ce dimanche, après la défaite de Pincha par 1 à 0 contre Argentinsa annoncé sa retraite.

Au total, la carrière de Mascherano comprend 25 trophées et se classe comme le cinquième joueur de football argentin avec le plus de championnats de l’histoire, partageant sa position Esteban Cambiasso Oui Alfredo Di Stefano. devant lui apparaissent Angel Di Maria, avec 27, Carlos Tevez, 28, Lucho Gonzalez, 29 et Lionel Messi, 36.

Tableau des titres

Plaque de rivière

Tournoi de clôture 2004

Corinthiens

Championnat brésilien de football 2005

FC Barcelona

La Ligue 2010/11

La Liga 2012/13

La Ligue 2014/15

La Liga 2015/16

La Liga 2017/18

Coupe du Roi 2011/12

Coupe du Roi 2014/15

Coupe du Roi 2015/16

Coupe du Roi 2016/17

Coupe du Roi 2017/18

Super Coupe d’Espagne 2011

Super Coupe d’Espagne 2013

Super Coupe d’Espagne 2016

Ligue des Champions 2010/11

Ligue des champions 2014/15

Super Coupes d’Europe 2011

Super Coupes d’Europe 2015

Coupes du monde des clubs 2011

Coupes du monde des clubs 2015

Sélection Argentine

Jeux Olympiques d’Athènes 2004

Jeux Olympiques de Beijing 2008

Équipe nationale d’Argentine (jeunes)

Sud-américain Sub-20 Montevideo 2003

Tournoi pré-olympique Viña del Mar 2004

