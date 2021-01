Tiré du bureau du registraire

Depuis le début de la pandémie de covid-19, de nombreuses mesures prises par les différentes municipalités du pays, telles que le pic et la carte d’identité, impliquent que les citoyens doivent toujours avoir leurs documents d’identité à portée de main, du à faire des procédures bancaires telles que même sur le marché.

C’est la raison pour laquelle il est plus possible que ces documents soient perdus, cependant, en raison de la pandémie elle-même, faire la plainte et demander ces informations d’identification en personne peut être très risqué. Pour cette raison, il est préférable d’opter pour la virtualité, en Colombie, toutes les entités de traitement de documents ont l’option d’activer le site Web.

La première chose à faire si vous perdez vos documents:

Il est important de garder à l’esprit que cette constance il ne peut pas être utilisé comme support de procédures administratives ou judiciaires.

Dans le cas où vous auriez besoin de déposer un rapport pour vol, fraude ou usurpation d’identité, vous devez le faire via un autre lien www.policia.gov.co/denuncia-virtual.

Comment traiter les nouveaux documents?

Carte de citoyenneté colombienne: Dans le cas où vous auriez perdu la carte de citoyenneté colombienne, vous pouvez accéder au site Web de l’état civil et cliquer sur demander une pièce d’identité en double. La valeur est de 46 050 pesos. Au moyen de cette modalité, ils vous donneront un document égal à celui que vous avez perdu, au cas où vous voudriez changer la photo et en demander une nouvelle, vous devrez vous rendre au bureau d’enregistrement le plus proche.

Permis spécial de permanence (PEP): Si vous êtes un étranger et que vous avez perdu votre permis spécial de permanence (PEP) en Colombie, vous devez entrer sur la page Migración Colombia et générer un duplicata. Cette procédure est gratuite.

Permis de conduire: Grâce à la page principale de la SIM vous pouvez gérer un rendez-vous pour demander un duplicata de votre licence, l’entité n’a pas permis de délivrer virtuellement ces documents. Afin d’obtenir un nouveau justificatif, vous devez apporter votre pièce d’identité ou quelque chose qui certifie que vous êtes le propriétaire du document. Un permis de conduire en double pour une voiture coûtera 145 500 $, celui d’une moto: 115 900 $.

Passeport colombien: Via la page du ministère des Affaires étrangères, vous devez demander une copie du document perdu et joindre la plainte pour perte déposée auprès de la police nationale, payer la valeur de 156000 $ via la plateforme

Avant de faire le processus pour obtenir de nouveaux documents:

Le Secrétariat du gouvernement et la police nationale ont des banques de documents perdus à la disposition des citoyens, qui y ont été emmenés par les citoyens qui les trouvent Parmi les documents les plus courants sont: les cartes d’identité, les cartes d’identité, les permis de conduire, les passeports, le livret militaire , cartes de propriété et cartes professionnelles.

Avant de déposer une plainte pour perte de documents, il est conseillé de se rendre à la Banque des documents perdus du secrétaire du gouvernement ou de vérifier en ligne si le document est là. Vous devez accéder à la page officielle du Secrétariat du gouvernement du district www.gobiernobogota.gov.co, sélectionner l’icône de la Banque de documents perdus et saisir les champs requis.

Si le document se trouve dans cette banque, il peut être dirigé vers le siège principal de l’Entité situé Calle 11 n ° 8-17, de 7h00 à 16h30.

