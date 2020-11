S’il y a quelque chose de bon à dire sur la virtualité, c’est qu’elle donne la possibilité aux événements culturels de s’enrichir de noms qui, dans l’ancienne normalité, pour des problèmes de planification, ne le peuvent pas. Ainsi, cela arrive avec Salon du livre de Mendoza, qui présente une liste de grands auteurs pour sa nouvelle édition, qui se tiendra du mardi 10 au dimanche 15 novembre.

Parmi ceux déjà confirmés figurent Mariana Enriquez, Camila Sosa Villada, Hernán Casciari, Selva Almada, Esther Díaz, Flor Halfon Laksman, Alejandro Zambra, Nona Fernández, Dany Jiménez, María Moreno, Claudia Piñeiro, Marina Walker Guevara, Hugo Alconada Mon, María Teresa Andruetto, Gabriela Wiener, Pedro Saborido, Rep et Chanti, entre autres.

Sous le concept d’Expanding Literature, le Salon propose un carrefour d’auteurs, d’interviews, de tables thématiques, d’hommages, de littérature jeunesse pour les jeunes, de cycles de bibliothèques publiques et populaires, d’ateliers, de projets alternatifs et de propositions dans lesquels la littérature est entrelacée avec d’autres langues et disciplines .

Il présente également La Genealógica, une archive collaborative en construction qui vise à récupérer la littérature de Mendoza écrite par des femmes, en identifiant les auteurs qui ont écrit dans la province. Cette expérience sera officiellement inaugurée dans le cadre du Salon et propose le lancement d’un voyage transmédia construit à partir de la diversité des langues (image, son, photographies, illustrations, audiovisuel). En plus de l’invitation à participer à sa construction.

Ci-dessus: Mariana Enriquez, Alejandro Zambra et Camila Sosa Villada. En bas: María Teresa Andruetto, REP et Selva Almada

Quelques aperçus de la programmation

Tables thématiques: Voix et regards sont projetés à ces points de rencontre entre des auteurs de Mendoza, d’autres provinces et d’autres pays: La dystopie du réel (Mariana Enriquez, Gastón Ortíz Bandes), Les écrits du féminisme (María Moreno, Vanina Escales, Gabriela Wiener) , Alejandra Ciriza), Écriture de Maldades (Camila Sosa Villada, Gabriel Dalla Torre), Territoires et imaginaires (Selva Almada, Nona Fernández et Mercedes Araujo), Journalisme post-pandémique (Marina Walker, Hugo Alconada Mon, Flor Halfon), Construction, transformations et développement des paroles du rock argentin (Dany Jiménez), Sara Gallardo. Le nouveau classique de la littérature argentine (Enzo Maqueira), Parlons d’astrologie (Leticia Pogoriles, Lucía Ferreccio et Paula Jiménez), Cosmos original (Laura Guardia, Claudia Herrera et Micaela Chauque), Collectifs d’écrivains et de dissidents (Écrivez comme une fille, Cuatropías, Writers for the IVE, PAP, Chuncanxs), Nouveaux portails (Casa Montenegro, Passer de la scène au salon, Sirenas, Cordillera Podcast), Comment monter en cas de pandémie? Les éditoriaux de Mendoza résistent (El Retortuño, Grito Manso, Laboratorio Oscuro et Pez Menta), Contes (Hernán Casciari).

Entrevues: Conversations pour se rapprocher de la vie et de l’œuvre de María Teresa Andruetto, Claudia Piñeiro, Esther Díaz, Graciela Maturo et du Chilien Alejandro Zambra.

Ateliers: Espaces de formation gratuits par des auteurs de différentes régions du pays: Fanzines: Faites-le vous-même (Diego Fiat et Ana Gurruchaga), Le minuscule dicton (Juan Solá), Le monstrueux (Fernanda García Lao), Pédagogies nomades (Camila Kevorkian) , Écriture et paysage urbain (Mario Ortiz).

Littérature jeunesse pour enfants: le LIJ s’est approché de différentes entrées: un entretien avec Maria Teresa Andruetto, une activité en direct avec Chanti. Ateliers pour enseignants, bibliothécaires et parents (Le livre-album et ses multiples possibilités, de Silvina Juri et Comment travailler les émotions avec la littérature, dicté par Verónica Lichtmann) et le tableau thématique Littérature jeunesse qui vient (Sebastián Vargas, Mariana Furiasse, Laura Leibiker)

Salon du livre de Mendoza

Hommages: Trois artistes attachants sont rappelés dans le cadre de cette édition: Liliana Bodoc (avec Galileo Bodoc et Las Mujeres de los Confines), Juan Giménez (avec la présentation de son site et des vidéos) et Quino (dont l’héritage se perpétue à travers le duo REP-Pedro Saborido et le documentaire Quinopedia).

Expériences: Deux exemples dans lesquels la littérature croise la poésie et la musique: un Poetic Jam (cinq poètes urbains rejoignent un Dj et un VJ) et un cycle de chansons, dans lequel trois femmes musiciens (Mariana Palomo, Camila Millán et Sandra Amaya) interprètent des thèmes fondamentaux de notre recueil de chansons, accompagnées d’interprètes en langue des signes.

Films: Expérience cinéma en direct, en coproduction avec la plateforme Fancine. Exposition de films de Gustavo Fontán, Laura Citarella et Mercedes Halfon et Joanna Reposi, puis conférence. Activité gratuite et gratuite avec inscription préalable sur le site du salon.

Territoire vivant: Cycles de bibliothèque. Pour se connecter à la réalité littéraire des départements, les bibliothèques publiques présentent leurs écrivains et les bibliothèques populaires partagent leurs projets.

Projets alternatifs: Une approche des projets de diffusion littéraire indépendants et alternatifs qui se développent dans la province. Trois rendez-vous incontournables avec des auteurs indépendants, des ateliers, des blogueurs et des éditeurs qui travaillent sur le territoire.

Concours de vidéo-poésie: Une scène de travail collaboratif entre poètes et artistes d’autres disciplines. Mercedes Araujo (poète), César González (poète et cinéaste) et Laura Bari (productrice et réalisatrice) composent le jury chargé d’évaluer les poèmes vidéo et d’attribuer 5 œuvres.

Présentation du livre: Plus de 60 auteurs de Mendoza présentent leurs livres publiés entre 2019 et 2020.

Librairies et éditeurs: Grâce au site officiel (bouton flottant STANDS), vous pouvez accéder aux sites Web et aux réseaux des librairies et des éditeurs de la province qui participent à la foire. Chaque utilisateur peut contacter directement les stands pour acheter des livres et participer à des avantages et activités spéciales. Il y a des réductions et des promotions. Les vendredi 13 et samedi 14, de 18 à 20, ils organiseront des manifestations culturelles depuis leurs sites.

Banque de sons: L’édition 2020 de la Foire atteindra également des zones sans connectivité grâce à différents contenus sonores. Depuis le site officiel, vous pouvez télécharger du matériel sonore (conférences, présentations, musique, etc.) à emporter sur le territoire via les radios communautaires.

