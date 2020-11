Bien que nous ayons l’habitude de voir les masses affluer pour voir les grands ballons faire leur chemin sur l’itinéraire de la parade de Thanksgiving de Macy, cette année, la célébration sera un peu différente. Le défilé de Thanksgiving de Macy sera diffusé à l’échelle nationale en tant qu’événement exclusivement télévisuel sans audience sur NBC et Telemundo le jeudi 26 novembre de 9 h HE à 12 h HE, dans tous les fuseaux horaires.

MiamiMundo / NBC

Afin de présenter en toute sécurité l’émission à des millions de personnes à travers le pays pendant cette période sans précédent, la production annuelle se réinventera en tant qu’événement télévisuel sans audience. Cette année, le cortège renoncera à parcourir l’itinéraire traditionnel de 2,5 miles à Manhattan afin d’éviter les foules.

Les ballons de parade emblématiques ne seront pas ancrés par des gestionnaires humains cette année, mais seront plutôt tirés par des véhicules spécialement conçus qui conduiront avec précision.

“La sécurité est notre priorité numéro 1, et nous ne pouvons pas le faire sans que les gens de New York et de l’État nous soutiennent et nous guident vraiment tout au long du chemin”, a déclaré Susan Tercero, la productrice exécutive du défilé, dans ” AUJOURD’HUI”.

L’émission exclusivement télévisée de cette année sera une affaire plus modeste, son nombre d’entrants étant réduit de 75%. Les artistes impliqués resteront socialement distants et devront porter des masques ou des masques appropriés.

«Ce fut une année très intéressante, mais notre objectif est vraiment d’offrir un événement merveilleux, sécuritaire et divertissant pour tout le monde le matin de Thanksgiving», a déclaré Tercero.

Au lieu de fanfares de lycée venant de partout au pays, le défilé sera soutenu par une poignée de fanfares locales, ainsi que par des artistes d’autres défilés qui ont été victimes de la pandémie, comme le défilé du jour de mars. Saint Patrick, le défilé de la journée de l’Inde occidentale, le défilé de la journée de Porto Rico, le défilé de la fierté et le défilé des sirènes, selon Third.