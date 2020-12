tirage au sort de la Coupe de la Ligue précédente

Le tirage au sort pour le phase finale de la Coupe Diego Maradona c’est celui là Lundi et il servira à rencontrer les nouveaux groupes du Championnat et de la Phase de Complémentation. L’événement débutera à 21h30 sur la terrasse d’un hôtel renommé de la ville de Buenos Aires et sera diffusé sur les chaînes officielles de la Ligue de football professionnel (LPF).

Le président de l’AFA sera présent, Claudio Chiqui Tapia, celui de la Ligue de football professionnel, Marcelo Tinelli, et les représentants de tous les clubs de première division.

PHASE DE CHAMPIONNAT

Pour la Phase de championnat Atlético Tucumán et Arsenal (zone 1) qualifiés; Colón de Santa Fe et Independiente (zone 2); River Plate et Banfield (zone 3); Boca et ateliers (zone 4); San Lorenzo (zone 5); Ouragan et gymnastique et escrime La Plata (zone 6). Reste à voir l’escorte Cyclone en zone 5. Les Argentins, qui reçoivent les éliminés Estudiantes de La Plata, se battent pour leur billet avec Aldosivi, qui visitera le Nouveau gazomètre.

Ces douze premiers classés ils seront divisés en deux groupes (A et B) qui seront chacun intégrés par trois et trois premières secondes. Les équipes qui ont joué la première phase ne se rencontreront plus, mais les soi-disant classiques peuvent se produire. À ce stade, il n’y a pas de type de limitation et si le tirage au sort le détermine, ils peuvent se faire face. Dans le cas où une équipe est tirée au sort dans une zone où il y a déjà un rival de la première phase, elle ira automatiquement dans l’autre pot.

Les deux vainqueurs de chaque groupe se qualifieront pour une seule finale -dans un stade neutre, ce serait à San Juan- et le champion se qualifiera pour la Copa Libertadores de América 2021. Boca Juniors a déjà un billet garanti pour la compétition continentale pour avoir consacré en Super League 2019/20.

À ce stade, les équipes qui étaient premières joueront trois des cinq matchs à domicile.

PHASE COMPLÉMENTAIRE

D’un autre côté, les douze les moins bien classés de la première phase jouera le Phase complémentaire.

Les deux premiers de chaque groupe dans cette phase joueront une finale -dans un stade neutre, ce serait à San Juan- et le vainqueur affrontera le perdant du match déterminant de la phase de championnat pour une place dans la Copa Sudamericana mais l’édition 2022.

À la fin du tirage au sort, la LPF publiera le match et quelques heures plus tard, elle annoncera le calendrier de la première date qui se jouera entre le vendredi 11 et le lundi 14.

TOUTES LES POSITIONS DE LA COUPE DIEGO ARMANDO MARADONA: