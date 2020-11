L’avant des laboratoires de Moderna Cambridge, Massachusetts

La société pharmaceutique moderne a renouvelé ses espoirs dans les efforts contre le COVID-19 ce lundi, annonçant que son vaccin contre la maladie a montré une efficacité de 94,5 pour cent. La figure découle de la des informations préliminaires issues de vos études de phase 3, l’étape préalable à la demande d’agrément d’urgence des autorités sanitaires pour pouvoir commencer la distribution de l’inoculant.

Le rapport a été publié après 95 infections détectées parmi les volontaires participant aux essais, dont la grande majorité appartient au groupe ayant reçu un placebo: seulement cinq des personnes infectées avaient reçu la vraie formule.

L’annonce, qui a généré un tollé qui a entraîné la hausse générale des marchés boursiers dans le monde, est venu quelques jours après que Pfizer a annoncé que son propre vaccin était efficace à 90%. Les autorités sanitaires avaient prévu qu’un seuil supérieur à 50 pour cent serait déjà une nouvelle encourageante, et toutes deux prévoyaient qu’elles demanderaient une approbation d’urgence aux États-Unis dans les semaines à venir.

Dans ce contexte, le New York Times a préparé un guide qui détaille les principales caractéristiques du vaccin Moderna et les implications qu’il a pour faire face à la pandémie à court et à long terme.

Qu’ont découvert les scientifiques?

L’éssai assigné au hasard le vaccin réel à un groupe de volontaires et un placebo à un autre. Le processus est «aveugle», ce qui signifie que ni les volontaires ni ceux qui mènent l’étude ne connaissent le groupe auquel appartient chaque personne.

Au fil du temps, certains volontaires ont contracté le COVID-19. Le groupe d’experts a déterminé que le seuil nécessaire pour obtenir des données préliminaires sur l’efficacité du vaccin était de 95 personnes. Une fois franchi, les informations ont révélé que 90 de ces personnes avaient reçu un placebo, tandis que 5 seulement avaient l’inoculant dans leurs veines. Sur cette base, ils ont pu déterminer le chiffre encourageant de 94,5% d’efficacité.

Cela signifie-t-il que la pandémie est terminée?

À court terme, non. Les autorités de régulation – et l’administration du président Donald Trump – ont anticipé que les premiers vaccins ne seront disponibles au grand public aux États-Unis qu’à partir du printemps 2021. C’est-à-dire fin mars ou début avril. Il a également été confirmé par le principal épidémiologiste du gouvernement américain, Anthony Fauci. Et l’attente sera plus grande dans les pays où la production démarre plus tard, ou ceux qui doivent l’importer..

Cependant, une fois que ce scénario se produit et qu’un pourcentage croissant de la population est vacciné, l’impact de la pandémie commencera à diminuer et les mesures d’endiguement deviendront de plus en plus assouplies.

Photo illustrative de flacons avec une étiquette de vaccin COVID-19 à côté du logo Moderna (REUTERS / Dado Ruvic)

Qu’est-il arrivé aux personnes qui se sont fait vacciner et qui sont toujours tombées malades?

Les effets du COVID-19 couvrent un large spectre. Un grand nombre de personnes ont développé la maladie sans signaler aucun symptôme, tandis que d’autres ont passé des semaines en soins intensifs et plus de 1,33 million en sont décédées dans le monde.

Moderna a rapporté que, sur les 95 personnes qui ont contracté la maladie dans l’étude, 11 ont présenté des symptômes sévères. Cependant, aucun d’entre eux n’avait été vacciné, ce qui implique que les 5 qui ont été testés positifs alors qu’ils faisaient partie du groupe ayant reçu le véritable inoculant ont présenté des symptômes légers. Cela suggère que le vaccin empêche non seulement les gens de contracter la maladie dans la plupart des cas, mais que dans ceux où cela ne se produit pas, les conséquences ils ont une probabilité extrêmement faible d’être mortels.

Qui a participé aux essais?

30 000 volontaires ont participé à la troisième et dernière phase de l’essai de Moderna. Tous sont aux États-Unis, contrairement à ce qui s’est passé avec d’autres sociétés pharmaceutiques, qui ont distribué leurs tests dans différents pays et continents..

Un quart des bénévoles ont 65 ans ou plus. Autrement dit, ils appartiennent au groupe de risque principal. 63 pour cent d’entre eux sont caucasiens, 20 latinos, 10 afro-américains et 4 asiatiques américains. Sur les 95 personnes qui ont contracté la maladie, 15 ont 65 ans ou plus.

Ce groupe comprenait également 12 Latinos et 4 Afro-Américains, deux des groupes démographiques ethniques les plus touchés par la pandémie. L’efficacité semble être la même dans tous les sous-groupes, a rapporté Moderna. Cependant, les scientifiques devraient attendre d’avoir toutes les informations avant de confirmer cette affirmation.

Moderna a-t-il reçu un financement des États-Unis?

Oui, le gouvernement a investi près d’un milliard de dollars en développement de vaccins. À la mi-avril, la société a reçu 483 USD de l’Autorité pour la recherche et le développement biomédicaux avancés (BARDA) et, sur la base des progrès réalisés, elle a reçu 472 millions USD supplémentaires en juillet.

L’investissement a eu lieu dans le cadre de l’opération “Maximum Speed” (Warp Speed, en anglais), qui vise à produire et à distribuer 300 millions de doses de vaccins dans le pays, la première d’entre elles en janvier 2021. Par conséquent, la société pharmaceutique prévoyait que la totalité des quelque 20 millions de doses qu’elle pourrait produire avant la fin de l’année seraient utilisées dans le pays nord-américain.

L’administration Donald Trump a également annoncé en août qu’elle avait acheté un total de 100 millions de doses du vaccin pour un montant de 1500 millions USD, à confirmer s’il est effectivement approuvé. Le contrat comprend également une option pour 400 millions de doses supplémentaires, selon les déclarations de la société et du ministère américain de la Santé.

L’épidémiologiste en chef du gouvernement américain, Anthony Fauci. Photo: PISCINE VIA CNP / ZUMA PRESS

Comment les résultats se comparent-ils à ceux de Pfizer?

Les scientifiques de Pfizer ont publié moins d’informations que Moderna. Dans leur annonce, ils ont indiqué que 94 volontaires avaient contracté la maladie et qu’à partir de là, ils ont conclu que l’efficacité était de 90%. Ils n’ont pas indiqué combien de personnes avaient reçu le placebo, même si les informations devraient être rendues publiques dans un proche avenir.

Cependant, les deux sont assez similaires et dépassent de loin le seuil d’efficacité déterminé par l’agence de réglementation américaine.

Une différence entre les deux est la température requise pour stocker les ampoules. Compte tenu de l’instabilité de l’ARN – le type de vaccin de Pfizer et Moderna – il existe une limite de température au-delà de laquelle le vaccin se dégrade. Le premier le fait à des températures supérieures à -70 ° C. Le Moderna, quant à lui, a besoin de stockage et de transport à -20 ° C. Mais leurs doses peuvent durer plus longtemps dans un réfrigérateur qu’on ne le pensait initialement – jusqu’à 30 jours – ce qui faciliterait grandement la logistique de distribution..

Et les autres candidats?

Les vaccins Pfizer et Moderna utilisent non seulement la méthode de l’ARN messager, mais se concentrent également sur dans la production de la protéine de pointe. D’autres candidats n’utilisent pas d’ARN mais ont la protéine susmentionnée au centre. Le succès des deux augure que ces autres pourraient l’avoir aussi.

D’autres sociétés pharmaceutiques ont créé des vaccins à partir d’un adénovirus. Par exemple, Le vaccin russe Spoutnik V utilise la technologie des adénovirus humains provenant de deux vecteurs différents, Ad5 et Ad26, pour une première et une deuxième injection. Cependant, Sputnik V ne contient pas d’adénovirus humains vivants, mais des vecteurs adénoviraux humains qui ne sont pas capables de se multiplier et sont totalement sans danger pour la santé.

Ces derniers jours, on savait que le vaccin Spoutnik V avait atteint une efficacité de 92% dans les premiers essais de phase III et qu ‘«il n’y avait eu aucun événement indésirable inattendu pendant les essais». AstraZeneca et Johnson & Johnson testent également leurs vaccins sur la base de cette méthodologie..

Combien de temps durera l’efficacité des vaccins?

Ce n’est toujours pas clair. Moderna et Pfizer ont tous deux commencé leurs essais le 27 juillet, ils n’ont donc suivi les volontaires que pendant un nombre limité de mois. Ils pourraient fournir une protection à long terme ou s’amincir avec le temps et nécessiter un renforcement.

Quelle est la prochaine étape?

Les deux sociétés pharmaceutiques continuent de collecter des informations sur les essais. Ils prévoient de demander l’approbation d’urgence de l’organisme de réglementation américain (FDA) lorsqu’ils le feront. À ce moment-là, l’agence gouvernementale évaluera les demandes et consultera un comité d’experts externe avant de prendre une décision.. Ensuite, les Centers for Disease Control (CDC) émettront des recommandations sur qui doit être vacciné en premier.

