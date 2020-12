Football Football – Copa America Brésil 2019 – Troisième Place Play Off – Argentine v Chili – Arena Corinthians, Sao Paulo, Brésil – 6 juillet 2019 L’entraîneur du Chili Reinaldo Rueda avant le match REUTERS / Amanda Perobelli

La présentation de Reinaldo Rueda comme le nouvel entraîneur de l’équipe nationale colombienne est imminent. La Valle del Cauca entrera en fonction dans le but d’amener le “ tricolore ” à la Coupe du monde Qatar 2022 et jouer un bon rôle dans la America’s Cup l’année prochaine. Cela a été signalé Darcy Quinn, dans sa section secrets, dans le programme 6 AM Hoy por Hoy, de Radio escargot.

«L’entraîneur de l’équipe colombienne sera Reinaldo Rueda. C’est un fait, ne nous attardons plus sur la question. L’annonce sera faite la semaine prochaine, au plus tard », a-t-il dit.

Quinn a expliqué que les directeurs de la Fédération colombienne de football (FCF) Ils ont convenu que le stratège de 63 ans est celui qui dirige le projet sportif. «Les membres du comité exécutif de la FCF se sont réunis autour du nom de Reinaldo Rueda et, bien que les chiffres ne soient pas connus, il assumera le poste de directeur technique du «tricolore», at-il ajouté.

Journaliste sportif Felipe Sierra Il avait déjà donné des détails sur les conversations entre le barreur de Valle del Cauca et les directeurs du football colombien; a indiqué que la réunion était convenue pour ce mercredi, dans le but de fixer les termes de la relation.

«La Fédération colombienne de football et Reinaldo Rueda négocieront son arrivée au sein de l’équipe nationale colombienne. Ils lui proposeront un contrat net de deux millions de dollars par an, plus des bonus pour les objectifs, qui peuvent s’élever à trois et demi, jusqu’à la fin des qualifications », a révélé le communicateur via son compte Twitter, hier, mardi.

Le stratège serait en charge de l’absolu de Colombie pour la deuxième fois de sa carrière d’entraîneur. Lors des qualifications pour l’Allemagne 2006, il a pris les rênes de l’équipe après un mauvais début de campagne dans lequel le «tricolore» n’a ajouté qu’un point sur 12 possibles. La performance était à la hausse, avec le passage des dates, mais cela ne suffisait pas pour accéder au rendez-vous orbital; l’équipe nationale est restée à un point de la position éliminatoire, occupée par l’Uruguay, et Rueda a été limogé.

Il a également connu un passage réussi dans les catégories mineures «café». En 2000, il remporte le titre du tournoi des Esperanzas de Toulon, de la catégorie U21, après avoir battu Portugal à la fin. Trois ans plus tard, il est entré dans l’histoire avec l’équipe U-20, prenant la troisième place de la Coupe du monde qui a eu lieu en Émirats arabes unis.

L’équipe nationale colombienne concourra à nouveau officiellement en 2021, elle le fera dans le cadre des éliminatoires en Amérique du Sud, lorsqu’elle affrontera Brésil, en tant que local, déjà Paraguay, en tant que visiteur, fin mars, dans les engagements correspondant aux dates cinq et six.

Vous etes peut etre intéressé:

Le président de la Fédération chilienne de football a accepté que Reinaldo Rueda puisse partir

Avec des statistiques, le journal britannique défend James Rodríguez des critiques