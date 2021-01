AMLO a déjà eu son premier appel avec Joe Biden (Photos: Présidence du Mexique – ..)

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a donné quelques détails sur l’appel qu’il a tenu ce vendredi après-midi avec son homologue américain, Joe Biden.

Sur son compte Twitter, le président mexicain a partagé un bref message sur sa première communication directe avec le nouveau président américain.

«Nous avons parlé avec le président Biden, il était gentil et respectueux. Nous traitons des problématiques liées à la migration, au # COVID19 et à la coopération pour le développement et le bien-être. Todo indique que les relations seront bonnes pour le bien de nos peuples et de nos nations », lisez le message sur le réseau social.

Selon un communiqué, lors de la conversation téléphonique, «qui s’est déroulée sur un ton cordial, le président mexicain a célébré la reconnaissance des contributions de la communauté des migrants mexicains aux États-Unis et il a réitéré la thèse du Mexique, selon laquelle la solution de base au phénomène de la migration passe par la promotion du développement dans les communautés d’origine ».

En plus du message, le tweet a partagé une photo dans laquelle Marcelo Ebrard, le secrétaire aux relations extérieures et Alfonso Romo.

L’image qui est apparue dans le tweet où AMLO a donné des détails sur le premier appel qu’il a eu avec le président américain

En fait, c’est le ministre mexicain des Affaires étrangères qui a annoncé qu’il y aurait un coup de téléphone entre les deux dirigeants ce vendredi.

“Je partage ça Présidents Andrés Manuel López Obrador et Joseph Biden ils auront une conversation téléphonique cet après-midi. La progrès des relations bilatérales de la communication et de la compréhension », a-t-il écrit dans un message sur son compte Twitter officiel.

L’annonce était quelque peu surprenante car ce jeudi seulement, López Obrador avait exclu qu’il puisse avoir une communication dans les prochains jours avec Biden, avec qui il s’était déjà entretenu lorsqu’il était président élu, mais toujours sans prendre ses fonctions.

AMLO avait exclu d’avoir une communication ces derniers jours avec le président américain (Cuartoscuro)

«La vérité est que nous avons déjà parlé. Nous avons eu une très bonne conversation de Valladolid, au Yucatán, avec le président Biden. Nous avons parlé au téléphone et abordé toutes les questions », a-t-il commenté lors d’une conférence de presse.

«Il n’y a rien d’urgent. Ce qu’il propose coïncide avec ce que nous faisons, nous le voyons bien … S’il y a un besoin de parler au téléphone, nous le faisons, mais ce n’est pas urgent », a-t-il ajouté lors de la même rencontre avec les médias.

