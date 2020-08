Comme chaque année depuis 1999, ce 23 août marque la Journée internationale du souvenir de la traite des esclaves et de son abolition. Mais pourquoi ce jour a-t-il été choisi?

Tout a commencé en 1791. Dans la nuit du 22 au 23 août, le début d’un soulèvement contre l’esclavage a eu lieu à Saint-Domingue (aujourd’hui Haïti et République dominicaine). Ce mouvement a été décisif pour l’abolition de la traite transatlantique des esclaves.

Pour cette raison, l’UNESCO a proclamé cette date comme Journée internationale du souvenir de la traite des esclaves et de son abolition.

Tout cela pour rendre hommage à la mémoire de ceux qui se sont levés. Ainsi que toutes les autres victimes de l’esclavage.

Cette journée spéciale reconnaît la lutte décisive menée par ceux qui, soumis au déni de leur propre humanité, ont triomphé du système de l’esclavage. Et ils ont affirmé le caractère universel des principes de la dignité humaine: liberté et égalité », a partagé l’année dernière Audrey Azoulay, directrice générale de l’UNESCO.

De même, l’UNESCO a proposé le projet «La route de l’esclave» pour inscrire la tragédie de l’esclavage chez tous les peuples. Par ce biais, il est instamment invité à passer en revue les causes, les méthodes et les conséquences historiques de cette tragédie. Et d’analyser les interactions qui en ont résulté entre l’Afrique, l’Europe, les Amériques et les Caraïbes.

