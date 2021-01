Maradona et une carte postale du quartier Miramar, où se trouve la propriété que Fidel Castro lui a donnée pour son usufruit dans la vie

C’était un appel de Tony Castro, le fils de Fidel, celui qui a alerté le cercle intime de Maradona sur un chaînon manquant dans l’héritage. Une maison, dans un charmant quartier de La Havane, la dernière dans laquelle il a vécu lors de ses excursions à Cuba. Avec le cachet des Dix intact, immaculé, soigné pour ne pas perdre un iota de son sceau. Je l’ai dit Mauricio D’Alessandro, L’avocat de Matías Morla, le dernier avocat de la star, dans une interview accordée à Channel 13. «Le fils de Fidel Castro a appelé Morla pour lui rappeler que Fidel avait donné la maison à Maradona à La Pradera. “Il y a un vieil homme, Cañero, qui s’occupe de cette maison et lui dit de se souvenir que dans le grenier de cette maison il y a des dizaines d’objets», A-t-il révélé.

En fait, la déclaration de l’avocat contient une erreur. La propriété n’est pas située dans le centre de La Pradera, où Pelusa a été traité pour sa toxicomanie. C’est la deuxième maison dans laquelle il a vécu lors de ses visites à La Havane. Comme il pouvait le découvrir Infobae, il se trouve dans le quartier de Miramar, à la périphérie de la Cinquième Avenue, l’un des quartiers les plus pittoresques de la capitale de l’île.

La particularité est que la maison ne peut pas être vendue: l’État cubain, à l’instigation de Castro, avait été cédé à Pelusa pour son usufruit dans la vie. Il avait à sa disposition, tant pour lui-même que pour celui qu’il désignait, pour rester chaque fois qu’il décidait de visiter La Havane. Maradona en a pris possession fin juin 2000. C’était après son passage par l’Uruguay le 24/06 pour faire ses adieux à Patito Aguilera au stade Centenario. Puis il s’est rendu en avion privé en Argentine pour participer au dernier adieu au chanteur Rodrigo, avec qui il s’était lié d’amitié, au point que l’homme de Cordoue s’était rendu à Cuba pour chanter “La Mano de Dios”, la chanson en son hommage qui est devenu un hymne.

Ce moment culminant, lorsque l’artiste lui a d’abord fredonné puis interprété à Diego l’un des thèmes phares de sa vie, s’était déroulé dans la maison de La Pradera, où il y avait un défilé incessant de visiteurs et, parfois, l’agitation n’a pas eu lieu. il était souhaitable de créer un centre de rééducation. En fait, l’ancien capitaine de l’équipe argentine avait sa maison et Guillermo Coppola, son représentant, un autre.

Maradona se sentait déjà mieux alors. Et il a fait appel à sa ruse pour obtenir un logement en dehors de La Pradera, dans un dialogue avec Fidel Castro qui était prévu comme un but sur coup franc. Diego savait comment dire à la stratégie de Ernesto Cherquis Bialo, son biographe.

-Comment te sens-tu, Diego? Tu as besoin de quelque chose?

-Je vais bien, Fidel, mais je pense que je serai mieux dans une maison.

-Parce que? Vous manquez quelque chose?

-Non, ce n’est pas que je manque quelque chose. Cet endroit de La Pradera peut être utilisé par quelqu’un qui en a plus besoin que moi. Tout ce dont j’ai besoin, c’est de ne pas quitter Cuba pour être bien.

Et ses mots, bien sûr, s’emboîtaient à un angle, comme quand il a laissé tomber le butin de la main gauche. Il a obtenu la maison, avec un salon spacieux et un parc, auquel Il y a apporté quelques modifications (notamment la modernisation des électroménagers), mais rien de trop substantiel, comme abattre un mur, par exemple. La seule condition de la mission à vie était qu’il n’ait pas touché le devant, ce que Pelusa, bien sûr, a rempli.

Le véritable cachet des Dix réside dans sa décoration, totalement faite à la main. “Il a dit qu’il voulait faire ‘le grand Charly García'”, disent ceux qui l’ont fréquenté. En effet, Maradona a passé ses journées sur la propriété du quartier de Miramar à peindre les murs avec des phrases de motivation, ou des événements, comme les centaines qu’il a transformés en tatouages, t-shirts ou affiches. Une coutume qu’il a copiée de son ami le chanteur, qui a décoré son appartement du Barrio Norte avec des graffitis. Pelusa l’avait déjà fait dans son espace de La Pradera, mais dans sa propre maison, elle se sentait plus libre d’exprimer son art particulier. «Les murs sont intacts tels que Maradona les a peints. Maradona s’est levée un matin et avec le spray et a dit «Fidel, je t’aime». La maison est intacte et disponible “, Dit D’Alessandro.

Cependant, il n’y a pas que ses phrases et ses griffonnages. «Il y a des photos, des lettres; lettres de dirigeants mondiaux “, l’avocat surpris. Les trésors, indiqués par ceux qui ont accédé à l’inventaire, comprennent la correspondance aller-retour avec Fidel. Oui, bien qu’ils partageaient le même territoire, ils ont puisé dans la communication écrite pour échanger avec amour des idées, des histoires et des anecdotes.

“C’est faire un musée”Tony Castro a dit à Morla, qui était autorisé à voyager pour vérifier l’état de la propriété. Il ne faut pas exclure que tel soit le sort que reçoit la maison énigmatique de Diego à Cuba. Je voulais y aller après l’opération pour un hématome sous-dural et en traitement complet pour les symptômes de sevrage (liés à la consommation d’alcool et d’anxiolytiques). C’est après avoir appris l’invitation du fils de Fidel de prendre des «vacances» du siège et des problèmes. Le 25 novembre, il a été surpris par la mort. Mais sa mémoire bat dans le cœur de tous les fans, dans le pic de chaque balle. Et dans cette résidence qu’il a transformée en maison, et qui peut muter en un autre lieu emblématique destiné à garder vivant sa mémoire.

