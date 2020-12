Un résident et un agent de santé d’un centre pour personnes âgées de Guadalajara seront les premières personnes en Espagne à recevoir le vaccin contre la covid-19, qui commencera également à être administré dans les autres communautés autonomes tout au long de la journée. . / Pool Moncloa / José María Cuadrado Jiménez EDITORIAL UTILISEZ UNIQUEMENT / UNIQUEMENT DISPONIBLE POUR ILLUSTRER LES NOUVELLES ACCOMPAGNANTES

Madrid, 27 décembre . .- Un résident et un agent de santé d’un centre pour personnes âgées de Guadalajara seront les premières personnes en Espagne à recevoir le vaccin contre la covid-19, qui commencera également à être administré dans d’autres communautés autonome tout au long de la journée.

Le début de la vaccination est fixé à 8h30 à la résidence publique de Los Olmos, à Guadalajara, point choisi pour commencer l’application de la première des deux doses qui composent le traitement de la société pharmaceutique américaine Pfizer et de l’allemand BioNTech.

Les vaccins seront administrés simultanément et gratuitement dans toutes les communautés autonomes après que les forces et organes de sécurité de l’Etat et l’armée aient collaboré à la distribution des expéditions aux points autorisés par les communautés autonomes.

Les forces armées ont déjà fait voler des vaccins depuis les îles Canaries, les îles Baléares et les villes de Ceuta et Melilla depuis la base militaire de Getafe (Madrid) et dans le reste des régions, le transport se fait par route.

Le premier lot est arrivé hier, samedi, dans un centre logistique de Guadalajara escorté par la Garde civile après avoir traversé la frontière belge.

Après la première livraison, dès lundi, les expéditions vers chacun des territoires suivront, avec une moyenne de 350000 doses par semaine, une procédure similaire dans les pays de l’Union européenne, où la campagne dans les maisons de retraite médicalisées débute également aujourd’hui. et le personnel de santé.

La prévision est que dans les douze prochaines semaines la vaccination de 2,29 millions de personnes sera achevée, qui se poursuivra avec celle du reste de la population dans un processus qui durera plusieurs mois dans les 13000 points disponibles pour le réseau de santé publique en Espagne. .

L’arrivée des vaccins a coïncidé avec la confirmation des premiers cas de la nouvelle variante britannique du coronavirus chez des citoyens ayant voyagé depuis le Royaume-Uni.