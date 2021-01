Karl-Anthony Towns (32) des Timberwolves du Minnesota. . / Craig Lassig / Archives

Minneapolis (USA), 15 janvier . .- La contagion du covid-19 continue de ravager la NBA et ce vendredi le dernier touché a été le centre américano-dominicain Karl-Anthony Towns, du Minnesota Timberwolves, qui, lui-même, a confirmé sur les réseaux sociaux qu’il avait été testé positif.

Pendant ce temps, le président des opérations des Timberwolves, le Colombien Gersson Rosas, a déclaré lors d’une conférence de presse que l’organisation avait eu deux tests positifs, y compris des villes, au cours des deux derniers jours, et qu’un autre joueur était dans les protocoles de suivi de contacts de la ligue.

Les Espagnols, le meneur Ricky Rubio et l’attaquant de puissance Juancho Hernangomez, ont été inclus dans le rapport sur les blessures de jeudi pour les protocoles de santé et de sécurité Covid-19.

Avant les déclarations de Rosas et la confirmation de Towns de son positif, la NBA avait déjà annulé le match que les Timberwolves allaient jouer ce soir contre les Memphis Grizzlies.

Deux autres matchs, Washington contre Detroit et Phoenix contre Golden State ont également été annulés en raison des protocoles de santé et de sécurité Covid-19.

Le diagnostic est particulièrement difficile pour Towns, dont la mère, Jacqueline Cruz-Towns, est décédée à 59 ans le 13 avril des complications de Covid-19. Elle avait traité le virus pendant un mois.

Les villes ont déclaré avant la saison que six autres membres de la famille étaient également décédés des complications du virus.

“Avant le match de ce soir, j’ai reçu un autre terrible appel et j’ai été testé positif au COVID”, a déclaré Towns dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux. “Je vais m’isoler immédiatement et suivre tous les protocoles. Je prie chaque jour pour que ce cauchemar du virus disparaisse et je demande à tout le monde de continuer à le prendre au sérieux et de prendre toutes les précautions nécessaires …”.

Towns, 25 ans, a également déclaré qu’il se sentait désolé et inquiet pour sa famille car ils revivaient le cauchemar de «l’anxiété» et l’angoisse que le diagnostic de la maladie les a toujours laissés, bien qu’il ait promis qu’il se battra pour gagner la bataille.

Le joueur de la franchise Timberwolves a raté six matchs cette saison en raison d’une blessure au poignet droit, mais est revenu à la compétition la semaine dernière et compte en moyenne 22 points; 12,5 rebonds et 4,3 passes décisives en quatre matchs.

Rosas, en évaluant le diagnostic de Towns, l’a qualifié de “déchirant” et a ajouté que “c’est une leçon pour nous tous. Le basketball est un microcosme de la société en ce moment et vous pouvez faire les bonnes choses; notre protocole a été solide. Notre Le personnel a fait un travail incroyable pour s’assurer que les protocoles étaient strictement suivis, mais ce virus est puissant et créatif. “

Le manager des Timberwolves a réitéré que Towns était une partie importante de l’organisation et, comme le reste de tous les joueurs, avait le soutien total ainsi que sa famille.