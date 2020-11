Le groupe automobile japonais Toyota a annoncé aujourd’hui qu’en octobre dernier, il avait enregistré des records historiques de ventes et de production au niveau mondial grâce à la deuxième augmentation mensuelle consécutive des deux résultats. EPA / FRANCK ROBICHON / Archives

Tokyo, 27 novembre . .- Le groupe automobile japonais Toyota a annoncé aujourd’hui qu’en octobre dernier, il avait enregistré des marques historiques de ventes et de production à l’échelle mondiale grâce à la deuxième augmentation mensuelle consécutive des deux résultats.

Toyota a récupéré ses ventes après la forte baisse qui, à l’instar d’autres entreprises du secteur, a été constatée en raison de la propagation de la pandémie de coronavirus, qui a contraint l’entreprise à arrêter la production dans de nombreuses usines.

Le mois dernier, Toyota a placé 847713 véhicules dans le monde, 8,3% de plus qu’en octobre 2019, bien que si ceux des marques Daihatsu et Hino, plus concentrés sur le marché local, sont inclus, ils étaient un total de 927623, 8,6% plus que le même mois l’année dernière.

Concernant la production, il y a eu une augmentation à la fois dans la marque Toyota (+ 9,0%) et dans l’ensemble du groupe (+ 6,5%). En octobre dernier, Toyota a fabriqué 845 107 véhicules de cette marque et 979 232 pour l’ensemble du groupe.

Par pays, Toyota a enregistré une augmentation de 8,8% de ses ventes aux États-Unis, son principal marché, à 205 349 véhicules, et en Chine, elles ont augmenté de 33,3%, à 175 631 unités.

Aux États-Unis, la production de véhicules de marque Toyota a augmenté de 0,4% en octobre dernier par rapport au même mois en 2019 et en Chine, elle a augmenté de 10,3%.