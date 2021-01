Les détenus arrivent en groupe pour collecter des extorsions dans le but “d’intimider et de menacer leurs victimes, qui sont battues en public” et d’intimider ainsi d’autres marchands (Photo: Twitter / @ MANOLOHDZ)

Sept hommes, membres éventuels de l’organisation criminelle Union Tepito, ont été capturés ce mardi après avoir été identifiés comme les auteurs présumés du crime d’extorsion: ont été signalés par une victime de assaut dans les rues de Colonia Centro, à la mairie de Cuauhtémoc de Mexico.

Les détenus arrivent en groupe pour effectuer la collection d’extorsions dans le but «d’intimider et de menacer leurs victimes, ils frappent en public«Et intimider ainsi les autres commerçants, a déclaré le Secrétariat à la sécurité des citoyens (SSC) de la capitale du pays.

À différentes occasions, la SSC sait, a rapporté La Jornada, que les criminels présumés Ils ont enregistré des vidéos avec les attaques et ont menacé de propager et d’intimider les marchands, principalement ceux de la rue José Joaquín Herrera.

Après avoir assisté à la plainte d’un citoyen, victime d’un vol, les éléments ont été déployés sur l’avenue Vidal Alcocer et la rue José Joaquín Herrera, dans le quartier Centro: la police a réussi à arrêter les sept hommes.

Les personnes capturées ont été identifiées comme étant Luis Ángel «J», 28 ans; Irving “R”, 24 ans; Alan “S”, 18 ans; Luis Antonio “R”, 29 ans; Salvador “C”, 22 ans; Juan Carlos «V», 20 ans; et Rogelio “O”, 28 ans (Vidéo: SSC)

Le SSC a noté que les sujets sont présumés être les en charge de la collecte de l’extorsion aux vendeurs ambulants, connus sous le nom de toreros, et aux marchands fixes sur les places et les magasins de la région de Mexico.

Un examen préventif des membres présumés de l’Union Tepito a révélé un scooter gris, 3000 pesos en billets de 200 pesos, et un arme à feu coupé avec un magazine rempli de 15 cartouches utiles.

Ceux capturés ont été identifiés comme Luis Ángel «J», 28 ans; Irving “R”, 24 ans; Alan “S”, 18 ans; Luis Antonio “R”, 29 ans; Salvador “C”, 22 ans; Juan Carlos «V», 20 ans; et Rogelio “O”, 28 ans.

La police soupçonne que l’Unión Tepito a repris ces propriétés après avoir expulsé leurs propriétaires légitimes par la force de la violence, des menaces et même des enlèvements (Photo: Andrea Murcia / Cuartoscuro)

Le cartel de la Union Tepito s’est approprié au moins 20 propriétés répartis sur les colonies centre et Morelos de la ville de Mexico. Selon les rapports de police, on sait que certains les louent ou les vendent même pour des millions de pesos.

Cinq des propriétés sont distribuées dans la rue Peña et Peña du centre historique: numéros 63, 68 et 75. Aussi en nombre 85 de Manuel Bent et le 46 de la République du Chili. Dans la colonie Morelos sur 163 République du Costa Rica et 170 Chemin de fer de taille.

Non loin de là, dans la colonie guerrier, les autorités ont détecté au moins 10 bâtiments que l’organisation criminelle se serait approprié. Cinq d’entre eux sont sur la Calle Sol (74, 91, 94, 98, 106); 202 de Lázaro Cárdenas; 94, rue Camelia; le 106 de Lerdo; 76 par Pedro Moreno; et un de plus à l’intersection de Félix Gómez et Los Ángeles.

Selon un rapport du Secrétariat à la sécurité en octobre dernier, l’Union Tepito domine la mairie de Cuauhtémoc (Photo: File)

On sait également que les biens que le cartel a mis en vente sont au nombre de trois: un dans la rue de Colombie et deux autres sur la Bolivie. Le premier a un prix de 13,5 millions de pesos, le second de 32 millions et le dernier est loué pour 13 500.

Suspect de la police l’Unión Tepito a repris ces bâtiments après avoir expulsé leurs propriétaires légitimes par la violence, des menaces et même des enlèvements. Ils savent aussi qu’ils sont utilisés comme centres d’opérations ou de distribution de drogue, ou encore comme entrepôts d’armes à feu et pointent vers des victimes de torture ou des rivaux.

Selon un rapport du Secrétariat à la sécurité d’octobre dernier, l’Unión Tepito domine la mairie de Cuauhtémoc. Surtout dans les zones de Manuel Doblado, commandé par Lalo Ramírez Tiburcio, le Chori; Centro et Lagunilla avec Víctor Hugo Ávila Ramírez, le Huguito, en face; Peralvillo, Morelos et Tepito, dont le leader serait Cristián Emanuel Flores Ramírez.

