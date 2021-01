Des éléments du GN ont détecté des irrégularités dans les revêtements des deux unités lors de leur examen: ils ont été enlevés et il a été constaté que des trous avaient été percés à l’intérieur du corps pour cacher les stupéfiants (Photo: Autorisation / SEDENA)

Avec une valeur supérieure à 98 millions de pesos, pilules fentanyl Ils ont été sécurisés par des agents de la Garde nationale (GN) du Mexique. Le médicament était caché dans deux voitures qui a circulé à travers la municipalité de Navojoa, dans l’entité fédérative de Sonora.

Une patrouille de l’institution de sécurité a arrêté les deux véhicules qui circulaient en convoi et d’origine étrangère. La découverte a été faite près de la route Los Mochis-Ciudad Obregón.

Éléments du GN détectés irrégularités dans les revêtements des deux unités lors de leur examen: ils ont été retirés et il a été constaté qu’à l’intérieur du corps, ils avaient été perforations pour cacher narcotiques.

Dans la première voiture qu’ils ont trouvée 114 sacs en plastique transparent avec un total de 112000 comprimés; dans le second, un kilogramme de poudre a été trouvé, compacté en un seul bloc, et 226000 comprimésLa Jornada a rapporté ce dimanche.

114 sacs en plastique transparent contenant un total de 112 000 comprimés ont été trouvés dans la première voiture; Dans le second, un kilogramme de poudre a été trouvé, compacté en un seul bloc, et 226000 comprimés (Photo: Garde nationale)

La Garde nationale a calculé que, sur le marché noir, la valeur totale du fentanyl atteindrait 98 millions 449.800 pesos.

Le Secrétariat de la défense nationale (Sedena) a rapporté le 31 décembre que les saisies de fentanyl, une drogue synthétique dérivée de la gomme d’opium, dépassé de près de 500% les saisies de 2019.

Par un rapport, l’armée mexicaine a rapporté un montant approximatif à la 1,3 tonnes assuré qui représente un 486% de plus que l’an dernier.

Luis Crescencio Sandoval, chef de la Sedena, a expliqué que l’augmentation de la saisie de cette substance est due à une augmentation de sa production, étant donné qu’étant une drogue synthétique, comme les méthamphétamines, elle est plus facile à recréer et à trafiquer. Ajouté à cela, Il a également pensé que ce médicament crée une forte dépendance, ce qui représente un meilleur effet commercial.

Luis Crescencio Sandoval, chef de la Sedena, a expliqué que l’augmentation de la saisie de cette substance est due à une augmentation de sa production, car étant une drogue de synthèse, comme les méthamphétamines, elle est plus facile à recréer et à trafiquer ( Photo: Présidence du Mexique)

Pour ce qui est du même secrétaire, “La demande augmente” de ces produits et sont “Ces drogues sont beaucoup plus rentables pour les organisations criminelles”.

Fentanyl (C22H28N2O) est un agoniste narcotique opioïde synthétique utilisé en médecine pour ses actions analgésiques et anesthésiques. Elle est plus puissante que la morphine et est donc utilisée à une dose plus faible que celle-ci, l’effet final à doses équivalentes étant similaire à celui de la morphine, c’est pourquoi elle est très intéressante pour les utilisateurs de drogues dures comme l’héroïne. où le plus grand nombre de consommateurs se trouve aux États-Unis.

Se référant à “objectif», Il y a également eu une augmentation des saisies, mais ce n’était pas si dramatique, car seulement était de 6%, ce qui en termes réels représente 34555 kilogrammes dans l’année. Il convient de noter qu’après cinq décennies de transfert aux États-Unis, il a commencé à être consommé plus fréquemment au Mexique ces dernières années.

En ce qui concerne les méthodes et les centres de production de drogues synthétiques au Mexique, le général Sandoval a souligné que les laboratoires détectés avaient presque doublé, puisqu’en 2019 il y avait 91 détectés, alors qu’en 2020 il y en avait 175, qui encourage le flux de médicaments vers les États-Unis; cependant, il a également noté que le matériau pour sa production n’est pas d’origine mexicaine et qui entre généralement par les ports maritimes, principalement d’origine chinoise.

