PRESSE ZUMA

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les cartels mexicains ont également été affectés dans leurs revenus. Les flux d’argent provenant de la vente de drogues et du trafic illégal d’êtres humains ont été partiellement stoppés.

Cependant, paradoxalement, les saisies à la frontière se sont multipliées et l’entreprise ne semble pas en subir de graves répercussions, même si elle reste fermée, sauf pour les déplacements essentiels, jusqu’au 21 novembre en raison de l’urgence sanitaire.

En fait, on sait que l’une des dernières adaptations des trafiquants de drogue a été le recrutement, presque exclusivement, de citoyens américains pour faire passer de la drogue à travers la frontière.

Selon un rapport de la douane et de la protection des frontières (CBP), consulté par Vice, Le trafic mexicain vers les États-Unis a diminué de 60 à 70% depuis mars

REUTERS / Christinne Muschi

Le trafic nord-mexicain a chuté de 60 à 70% depuis mars, selon le CBP (Customs and Border Protection). Les restrictions resteront en vigueur au moins jusqu’à fin novembre.

Mais du côté mexicain de la frontière, cette règle n’est pas appliquée et les Américains peuvent aller et venir à leur guise.

90% des récentes arrestations de trafic de drogue aux points d’entrée le long de la ligne internationale ont été le fait de citoyens américains, selon de nouveaux chiffres du CBP.

Plus de drogues ont également été saisies le long de la frontière au cours des neuf premiers mois de cette année que dans l’ensemble de 2019. Le CBP a saisi un peu moins de 314000 kilos de drogue en 2020, contre 308605 kilos pour l’ensemble de 2019, selon Vice.

Photo: SEMAR.

Ce sont des passeurs qui arrivent au Mexique depuis les États-Unis pour récupérer de la drogue, puis reviennent au nord de l’autre côté de la frontière.

D’autre part, L’Oregon est devenu mardi le premier État américain à décriminaliser la possession de petites drogues lourdes comme la cocaïne et l’héroïne, et de légaliser l’accès aux champignons hallucinogènes à des fins thérapeutiques.

Quatre États ont également approuvé, selon les projections de la presse, l’usage récréatif de la marijuana, suivant la ligne du reste du pays.

Une initiative de vote a également été approuvée en faveur de la décriminalisation d’un large éventail de psychédéliques dans la capitale nationale., Washington DC, la quatrième juridiction à adopter la réforme.

Les mesures ont été autorisées par référendum lors des élections générales de mardi, lorsque le président des États-Unis a également été voté.

. / EPA / CHRISTIAN MONTERROSA

La production et la vente de ces drogues resteront illégales, en vertu de la proposition, qui a été approuvée par l’Oregon Nurses Association, la section de l’Oregon de l’American College of Physicians et l’Oregon Academy of Family Psychiatry, et qui vise à empêcher les toxicomanes d’entrer dans le système de santé. justice criminelle.

“Punir les gens pour usage de drogue et toxicomanie est coûteux et n’a pas fonctionné. Plus de traitement au lieu de punition est une meilleure approche”Les groupes ont déclaré dans un communiqué.

Une mesure approuvée en Washington DC -initiative 81- décriminalise également les champignons hallucinogènes et autres substances psychédéliques.

Arizona, Mississippi, Montana, New Jersey et Dakota du Sud Mardi, ils ont légalisé l’utilisation récréative de la yerba, selon des résultats provisoires.

L’Oregon a été le premier État des États-Unis à décriminaliser le cannabis en 1973 et légalisé en 2014, comme d’autres États depuis.

En tout, 15 États ont dépénalisé l’usage récréatif de la marijuana depuis 2012.

PLUS SUR CE SUJET:

Violence à Coahuila: 2 femmes ont été capturées après avoir été fusillées et persécutées

Ils ont arrêté “Boca de Bagre”, le chef présumé des tueurs à gages du cartel de Sinaloa qui auraient été avec l’Arellano Félix et le CJNG

Cuba 86: c’est le quartier où opère l’Unión Tepito et ils auraient démembré les enfants de Mazahua