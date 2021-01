Le pilote français Pierre Cherpin avait 52 ans (Photo: .)

Le pilote de moto français Pierre Cherpin, de 52 ans, est décédé dans les dernières heures lorsqu’il a été transféré par avion médical de Djeddah en France. La nouvelle a été confirmée par l’organisation du Dakar elle-même.

«Lors de son transfert en avion médicalisé, Pierre Cherpin est décédé des suites des blessures qu’il a subies lors de sa chute lors de la septième étape. La caravane du Dakar transmet ses condoléances à sa famille, ses proches et amis », a annoncé le Dakar. Cherpin était dans un coma provoqué à partir de la septième étape après avoir subi un un traumatisme crânien, dont il a été opéré.

L’accident s’est produit vers 13 le 10 janvier dans le kilomètre 178 du jour – la première partie de l’étape marathon – qui reliait Ha’il et Sakaka. Il a été assisté par d’autres pilotes avant d’être transféré dans un hôpital de Sakaka (Arabie Saoudite) dans l’hélicoptère médical de l’organisation.

Le rapport médical initial faisait état d’un grave traumatisme crânien avec perte de conscience. Il a été opéré d’urgence par des neurochirurgiens et à partir de ce jour, il est resté dans le coma provoqué. Son état était stable et c’est pourquoi il avait décidé de l’emmener en avion médical de Sakaka à l’hôpital de Djeddah en Arabie Saoudite. De là, il a été conduit dans un centre médical à Lille en France.

Cherpin était un pilote non professionnel qui jouait dans son quatrième présentation au Dakar après avoir fait ses débuts en 2009 lorsque le concours a débuté en Amérique du Sud. À ce moment-là, il était dans la catégorie des “Malle-moto”. Dans 2012 il a marqué à nouveau dans cette même division. Les deux fois, il n’a pas réussi à terminer le test.

Dernier le 2015 Il a décidé de réessayer mais une panne moteur l’a contraint à abandonner. Cette 2021 était sa quatrième présentation dans l’événement le plus exigeant au monde. Il était situé dans le 77e placement de cette catégorie “Original by Motul” (sans assistance) à l’issue de la 6ème étape. L’homme d’affaires de 52 ans, passionné de voile, était fan de ce sport: «Je suis amateur, je ne suis pas là pour gagner mais pour découvrir des paysages que je pourrais ne jamais avoir une chance de voir si ce n’était pas pour ça. Tout est passionnant: piloter une moto de course, vivre sa passion et apprendre à se connaître».

De 1979 à nos jours, ce concours a enregistré la mort de 72 personnes à la suite de ce concours parmi les personnes directement impliquées, même des spectateurs ou des journalistes. L’année dernière, deux pilotes sont morts après cinq ans sans accident mortel. Le Portugais Paulo Gonçalves est décédé sur les lieux des suites d’un grave accident à bord de sa moto. Quelques jours plus tard, on apprit que le Néerlandais Edwin Straver avait également perdu la vie après avoir été hospitalisé pendant une semaine.

Actualités en développement …

* Avec des informations d’.

PLUS SUR CE SUJET:

Historique: l’Argentin Kevin Benavides a remporté le Rallye Dakar dans la catégorie moto

Manuel Andújar a remporté le Dakar en quads et renforcé l’hégémonie argentine dans cette compétition

Les meilleures images des Argentins qui ont remporté le Dakar 2021