Le train maya est l’un des projets emblématiques de l’administration AMLO en termes d’infrastructure (Photo: Cuartoscuro)

Un groupe de communautés autochtones et paysannes, urbain et côtier des états de Campeche, Yucatán et Quintana Roo, dans le sud-est du Mexique, ainsi que des organisations sociales, a obtenu une suspension définitive de la section 2 du train maya.

Comme effet de suspension Aucun nouvel ouvrage ne peut être exécuté en relation avec le projet susmentionné, qui s’étend d’Escárcega à Calkiní, dans l’état de Campeche, jusqu’à ce que l’amparo déposé soit résolu, un nouveau revers dans les tribunaux pour le gouvernement de Andrés Manuel López Obrador.

Et est-ce que le train maya est, entre autres, comme l’aéroport de Santa Lucía à la périphérie de Mexico et la raffinerie Dos Bocas, à Tabasco, l’un des projets prioritaires et représentatifs de l’administration actuelle.

Le processus judiciaire se poursuivra sans les travaux qui pourraient avoir un impact environnemental négatif permanent (Photo: Cuartoscuro)

“Avec cette résolution, L’autorité judiciaire permet aux personnes qui ont déposé l’amparo de pouvoir mener une procédure judiciaire sans effectuer de travaux qui pourraient générer des dommages irréparables, ce qui constitue un avantage pour la société en général », a rapporté le Cemda (Centre mexicain de droit de l’environnement) ce lundi.

Nous espérons que, compte tenu des arguments présentés, l’État mexicain pourra appliquer le principe de précaution, qui est déjà en vigueur au Mexique pour toutes les autorités et décidera de suspendre l’ensemble du projet.

Selon le Cemda, qui a annoncé la suspension définitive obtenue par les communautés et les organisations civiles, les autorités responsables des travaux qui doivent respecter la suspension accordée par l’autorité judiciaire sont le Fonds national de promotion du tourisme (Fonatur), le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles (Semarnat) et la Présidence de la République.

Mais l’Institut national des peuples autochtones (INPI), le ministère des Communications et des Transports (SCT), ainsi que Fonatur Tren Maya (TM).

Les organisations civiles ont critiqué la construction du train maya pour violation des droits de l’homme tels que l’accès à un environnement sain (Photo: Cuartoscuro)

En outre, le Cemda a expliqué qu’en relation avec la récente Autorisation de Manifestation d’Impact Environnemental de la Phase 1 du Train Maya, accordée par Semarnat à Fonatur TM, les travaux ne peuvent pas non plus être réalisés pour cette phase, “puisque cela inclut de nouveaux travaux dans la section 2 d’Escarcega à Calkiní”, qui ont été définitivement suspendus jusqu’à ce que l’amparo soit résolu.

«Le groupe de personnes et d’organisations qui a déposé la demande d’amparo a décidé conjointement d’exercer notre droit d’accès à la justice, en raison de violations de nos droits humains “Cemda a déclaré avec les organisations civiles Indignación (Promotion et défense des droits de l’homme) et le Conseil régional indigène et populaire de Xpujil.

Ces violations, ont-ils détaillé, ont à voir avec l’accès à un environnement sain pour le développement et le bien-être, “causé par les graves impacts environnementaux et aspects sociaux du projet intégral Mayan Train ».

AMLO a donné le “signal de départ” des travaux du train maya début juin (Photo: Alonso Cupul / .)

«Par conséquent, nous faisons un appel respectueux à la magistrature pour maintenir et exécuter la suspension définitiveParce que ce n’est qu’ainsi que le respect de nos droits humains est garanti », ont-ils demandé.

Ils ont également demandé «respectueusement» à l’autorité judiciaire «d’agir avec une plus grande diligence dans cette affaire», car en Les différents processus de défense qui ont été déposés dans la péninsule du Yucatan, selon le Cemda, “de nombreux retards de procédure se produisent”.

“Ça existe un délai général dans l’admission des créances entre quatre et six mois, des suspensions insuffisantes, un outrage des suspensions et de l’absence de sanction aux autorités responsables », ont-ils prévenu.

En ce sens, les organisations ont indiqué que «Il est essentiel que le pouvoir judiciaire de la Fédération s’impose comme un véritable organe de protection des droits de l’homme qui garantit l’accès à la justice et la création de conditions permettant aux peuples, aux communautés et à tout citoyen de contester les violations qui découlent de ce projet.

Information en développement

