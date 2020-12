Un siège avec un panneau indiquant “Pour protéger votre vie et la vie des autres, n’utilisez pas ce siège” est vu à l’intérieur d’un bus du système de transport Transmilenio, après que le gouvernement a autorisé certains secteurs à reprendre le travail, au milieu de l’épidémie du coronavirus maladie (COVID-19) à Bogota, Colombie le 11 mai 2020. REUTERS / Luisa Gonzalez – RC2RMG9ZD4XA

Ce jeudi 3 décembre, le district de Bogotá a lancé le plan pilote dans la ville de Chapinero de l’initiative “Bogotá Productiva 24 heures”, un programme auquel s’ajoute le système de transport Transmilenio qui vise la relance économique de la ville à travers de l’extension des heures d’ouverture.

Le plan piloté à réaliser dans la zone entre les courses 9 et 15 et les rues 67 et 90 aura le prolongation des heures d’ouverture de six centres commerciaux, 572 établissements comprenant des restaurants, des établissements commerciaux, des centres culturels, des théâtres, des musées et jusqu’au 13 décembre prochain.

Le projet dispose d’une section logistique qui permettrait de contenir les agglomérations publiques, l’une des principales raisons de contagion du covid-19, pour laquelle, selon les autorités du district “Cela peut être bénéfique pour la gestion de cette pandémie”.

De son côté, le système de transport intégré de la ville, TransMilenio, a rejoint ce programme avec l’extension des horaires de cinq itinéraires qui traversent le polygone établi par l’administration du district pendant les dix jours que durera l’initiative.

Selon Transmilenio, tant les jours ouvrables que le week-end, le système fournira un service d’exploitation 24 heures sur 24 sur les itinéraires:

265: North Boy – Bonne terre

367: San Bernardino-Porziuncola

H600: Sainte Viviane

A600: Chapinero

18-3: Lijacá – Germanie

T63: Terminal del Norte – San Luis, un parcours qui aura un ajustement dans son parcours puisqu’il ne montera pas dans le quartier de San Luis sur la route de La Calera, mais reviendra sur la septième course avec la 84e rue à 11h30 pm à 4h00

Pour sa part, le système de transport intégré a indiqué que Ces cinq itinéraires auront des services toutes les 30 minutes dans leurs opérations pendant les jours où ce test pilote est développé pour réactiver l’économie de la ville.

Des personnes portant des masques de protection en raison de l’épidémie de coronavirus en cours (COVID-19) sont vues à l’intérieur d’un bus TransMilenio après que le bureau du maire a mis fin à la quarantaine à Bogota, en Colombie, le 27 août 2020. REUTERS / Luisa Gonzalez

Transmilenio a indiqué dans une déclaration que les utilisateurs devraient continuer à prendre les mesures de protection lors de l’utilisation du système, en se souvenant de l’utilisation permanente des masques faciaux, en se lavant les mains et en évitant tout contact et dialogue lors des tournées.

«De même, il réitère l’appel à planifier à l’avance les déplacements dans le système et à personnaliser la carte TuLlave pour obtenir des avantages tels que transferts de 0 à 200 pesos, des tarifs préférentiels et des subventions pour la population vulnérable, ainsi que la possibilité de récupérer le solde en cas de perte de la carte », précise le Système intégré.

Si cette initiative fonctionne, les commerçants et le bureau du maire entameront des négociations une extension pour 2021, avant de revenir à la corporation, ce qui ouvrirait la possibilité d’une ville 24/7, comme les grandes capitales du monde.

