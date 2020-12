Salvador Cienfuegos Zepeda a été accusé de trafic de drogue aux États-Unis et est désormais libre en attendant d’être poursuivi par la FGR (Photo: Cuartoscuro)

La Le Secrétariat de la Défense nationale (Sedena) a classé le dossier comme confidentiel indéfiniment du général à la retraite Salvador Cienfuegos Zepeda, car il a fait valoir que l’ensemble de documents comprend des données personnelles.

En réponse à une demande d’accès à l’information, la Direction générale des archives et de l’histoire a déterminé que toute déclaration concernant une personne identifiée ou identifiable est confidentielle.

À son tour, il a fait appel à l’article 113 de la loi fédérale sur la transparence et l’accès à l’information publique, qui mentionne réservation sur les données personnelles, ainsi que les informations sensibles pouvant affecter le citoyen en cas de propagation. Ainsi, le sujet obligé, c’est-à-dire la Sedena, devrait avoir le consentement des détenteurs des informations pour omettre le caractère de confidentialité.

Demande de renseignements SEDENA (Photo: SEDENA)

Dans l’avis technique de Eduardo Bohorquez, Directeur de Transparency Mexicana, le cas est «à la frontière», car le chiffre du dossier peut contenir un conglomérat de rapports, comme une assurance pour frais médicaux importants, habitation ou autres références protégées par la loi. Même si il inclurait également des données d’accès public possible telles que les nominations et les CV.

Selon Dictionnaire de la transparence et de l’accès à l’information publique, la figure du “Fichier” fait référence à un ensemble de documents commandés et liés au même sujet, procédure ou activité des sujets obligés. Autrement dit, les entités des branches exécutive, législative et judiciaire, ainsi que les organes autonomes, les partis politiques, les fiducies, les fonds publics et les syndicats d’État; ainsi que toute personne physique ou morale qui reçoit et exerce des ressources publiques.

“C’est lui Organe documentaire qui contient le récit des actions des sujets obligés et, bien qu’il soit considéré comme une source d’information publique, il peut contenir des informations à accès restreint sous sa forme confidentielle ou réservée, qui ne seront pas de notoriété publique ou seront en une version publique», Fait référence au dictionnaire.

Salvador Cienfuegos Zepeda, ancien secrétaire de la Sedena, était au centre de la controverse après avoir été arrêté pour trafic de drogue aux États-Unis et renvoyé plus tard grâce aux efforts du gouvernement d’Andrés Manuel López Obrador.

Maintenant son cas est devenu un défi pour l’avocat mexicain, bien moins il y aura d’informations, la perception d’impunité sera encouragée, comme considéré Mario de la Garza Marroquín, avocat de l’Escuela Libre de Derecho.

Eduardo Bohórquez a déclaré que les forces armées étaient réticentes à la transparence en raison de leur propre conception institutionnelle (Photo: Twitter / @ ENAC2020)

L’intérêt des journalistes et des citoyens pour une grande visibilité de la vie publique comme le général Cienfuegos s’est manifesté avec plus de force depuis sa arrestation à l’aéroport international de Los Angeles, Californie, le 15 octobre.

Les fuites, les sources anonymes et une gestion stratégique de l’information abondent répondre aux nouvelles qui ont pris le gouvernement mexicain lui-même par surprise.

La Note diplomatique où l’administration López Obrador a exprimé sa surprise de ne pas avoir reçu d’informations d’un allié, parvenue jusqu’au 28 octobre; et après une réunion, deux jours avant, entre Marcelo Ebrard, Secrétaire aux Affaires étrangères et Christopher Landau, Ambassadeur américain au Mexique.

Selon la réponse à la demande de Folio 0000500232720, la direction générale de l’Amérique du Nord, cela dépend de la chancellerie, a ordonné de réserver le billet pendant cinq ans le 25 novembre dernier.

Le 21 décembre dernier et dans un acte de magnanimité, López Obrador a ordonné la levée d’une telle réserve, pour lequel un possible préjudice aux relations bilatérales, notamment dans le contexte d’un changement d’administration aux États-Unis.

Le 25 novembre, le ministère des Relations étrangères a classé la note diplomatique pendant 5 ans (Photo: ministère des Relations étrangères)

“Je crois que Cette semaine, la note diplomatique qui a été envoyée est publiée et j’espère que bientôt l’accusation fera rapport et résoudra cette question», A déclaré le président, avait ordonné à Marcelo Ebrard de ne pas garder l’affaire sous réserve.

Minutes après, Roberto Velasco Álvarez, Directeur pour l’Amérique du Nord, a publié le document sur son compte Twitter. Un mois après la réponse et après avoir contacté Joe Biden, le gouvernement AMLO a décidé d’être transparent avec une page sans plus de détails en plus de ce qui était déjà connu.

Eduardo Bohórquez a commenté que le ministère des Affaires étrangères et la Sedena sont à un seuil de moindre transparence en matière d’accès à l’information publique, parce que des raisons de sécurité nationale ou de coopération bilatérale peuvent être justifiées.

Il a noté que dans Dans le cas de Cienfuegos, le Bureau du Procureur général de la République est l’agence qui a la plus grande obligation de rendre compte des actions de l’État, puisqu’il a déjà été signalé qu’il y a un procédure judiciaire en cours contre l’ancien chef de l’armée et a été dénoncé pour sa conduite criminelle présumée avec les cartels de la drogue.

La note diplomatique n’est pas un résumé de conversations, mais des textes communs dans le domaine diplomatique (Photo: SRE)

Toujours et quand la présomption d’innocence et l’enquête du ministère public sont protégées, de manière à ce que la défense du général ne soit pas alertée sur la manière dont le dossier est intégré.

«Celui qui est tenu de signaler le cas en temps opportun est le bureau du procureur général de la République. Mais c’est un ministère qui a eu du mal à comprendre que, même lorsqu’une partie des processus judiciaires est protégée, une autre est complètement ouverte..

“Toutes les procédures pénales sont ouvertes au public, peu importe qui elles sont. Toutes les public et ce qui est publié dans ces Ce dernier doit être public », a mentionné dans un entretien avec Infobae Mexico l’enseignant en études du développement de l’Université de Cambridge.

Le professeur d’université a ajouté que les forces armées ne sont pas très accessibles pour fournir des données, non seulement au Mexique mais dans le reste du monde. Par conséquent leur relation entre les organes garantissant la transparence a été une relation de tension constante, en raison de litiges, examiner les appels et les médiations pour ouvrir les informations.

Ebrard a dirigé les négociations avec William P. Barr, un avocat américain, dans une affaire qui a surpris le gouvernement mexicain (Photo: GALO CA AS / CUARTOSCURO)

“Il est tendu parce que c’est une institution qui n’a pas été habituée à un examen public et social plus poussé et qui a interprété que toutes les informations dont elle a la garde relèvent de la sécurité nationale.».

“C’est un Institution qui, par définition, résiste à la transparence, mais je crois que dans cette résistance, parfois la classification confidentielle est abusée pour des questions qui ne porteraient pas préjudice au public s’ils se connaissaient », a déclaré Bohórquez, qui a reconnu des progrès graduels sur certaines questions.

Selon les données de la plateforme nationale de transparence, 70 demandes ont été faites à la Fédération de 2010 à 2020, dans les demandes desquelles Salvador Cienfuegos Zepeda est impliqué, soit par l’institution qu’il dirigeait, soit en connaissant son profil administratif.

Parmi ces demandes, 48 ont été au Sedena, 4 à l’intérieur, 3 à la marine, 2 à la banque de l’armée, au ministère de l’éducation, des droits de l’homme et au bureau du président. Le reste, avec un par agence, est allé aux Archives générales de la Nation, à la Chancellerie, à la Culture, à l’Institut national des Beaux-Arts, à la FGR, la SAT et le Conseil de la magistrature.

López Obrador a chargé le ministère des Affaires étrangères de négocier le retour de Cienfuegos à la liberté et de rejeter les accusations de trafic de drogue à New York, car il devrait être poursuivi au Mexique (Photo: Mario Jasso /quartzcuro.com)

C’est à partir de 2014 qu’il y avait un plus grand intérêt pour la demande de données dans lesquelles l’ancien chef de la Sedena était lié. Cette année-là, 9 demandes ont été faites, même numéro que dans ce 2020. Cependant, Concernant l’institution qu’il dirigeait, 14 demandes n’ont été faites qu’en 2015 et 2016, tandis que pour l’année en cours, il y en a 5 dans ce domaine.

Pendant ce temps, les citoyens ont posé des questions sur leurs aptitudes psychologiques et éducatives, ainsi que sur les postes occupés. Bien que le questions concernant les violations des droits de l’homme.

Par exemple, à partir de Du 1er janvier 2012 au 14 mai 2018, Sedena a reçu 2986 plaintes présenté à la Commission nationale des droits de l’homme pour des abus qui auraient été commis par des membres de l’armée et de la force aérienne. Mais Seulement 15 recommandations ont été émises entre le 31 décembre 2012 et le 14 mai 2018, période pendant laquelle Cienfuegos était responsable de l’institution militaire.

Salvador Cienfuegos a été arrêté le 15 octobre à son arrivée à l’aéroport de Los Angeles, il allait passer quelques jours aux États-Unis avec sa famille (Photo: Ilse Huesca / Cuartoscuro)

Bien que la plupart des demandes aient reçu des réponses insatisfaisantes, il convient de noter que l’examen du fonctionnaire n’a pas été moindre.

Aux États-Unis, les procureurs ont fait valoir que les accusations portées contre l’ancien chef de la Sedena pour distribution et expédition de cocaïne, de marijuana et de méthamphétamine reposaient sur des bases solides et au moins 700 pages détaillant les preuves; y compris l’interception des communications avec le cartel H-2, une faction du Beltrán Leyva.

Il reste à voir si le FGR intègre un dossier solide et des rapports pendant le processus, ainsi que la résolution de l’Institut national de transparence sur le dossier général est en attente.. Pour l’instant, Salvador Cienfuegos Zepeda a un mois et six jours de congé, après avoir été expulsé le 18 novembre sur un vol de luxe.

