Madrid, 8 décembre . .- L’exil colombien est une expérience «invisible» qui touche plus d’un demi-million de personnes, des citoyens qui ont quitté leur pays fuyant la terreur et dont le commissaire de la Commission vérité, Carlos Martín Beristain veut donner plus de voix avec “Transparentes”, une bande dessinée de Javier de Isusi.

Pour cette raison, ce travail du récent National Comic Award pour “La Divine Comédie d’Oscar Wilde” est né, dit Martín Beristain à Efe, du “besoin” d’avoir d’autres langues pour toucher un public plus jeune et raconter l’expérience l’exil, fait actuellement «inexistant dans la législation colombienne», qui reconnaît le déplacement forcé ou d’autres violations des droits de l’homme, mais pas l’exil.

Donc, avec les vrais témoignages de la Commission de vérité de Colombie (entité étatique qui cherche à clarifier les modèles et les causes explicatives du conflit armé interne qui satisfait le droit des victimes et de la société à la vérité) Javier de Isusi s’est mis au travail pour construire sa propre histoire dans “Transparentes” (Astiberri), en vente le 10 décembre.

«C’était très compliqué – reconnaît-il Efe – parce qu’il y a tellement d’histoires et parce que l’exil colombien est très diversifié. Ils sont répartis principalement dans 23 pays, et c’est un exil très diversifié et avec très peu d’union, car ils ne savent pas de quel côté il sera. chaque exil, et capturer cette diversité a été très difficile pour moi. “

C’est pourquoi l’auteur basque avait besoin “d’un peu plus de peau”; Ce n’est pas que les témoignages n’étaient pas assez dramatiques, mais qu’il avait besoin de quelque chose qui le touchait «directement». Et cela lui est arrivé lorsqu’il a été invité à une réunion des deuxièmes générations d’exilés à Sopelana. “Il y a le germe de cette bande dessinée, parce qu’ils étaient assez jeunes et à leur écoute, l’histoire est sortie”, se souvient-il.

Plus précisément, De Isusi a “débloqué” avec deux histoires qu’il a fusionnées dans le personnage fictif d’Iris (préserver l’identité des victimes est essentiel) deux histoires qui lui ont donné “la chair de poule” quand il les a entendues.

Parce que c’est ainsi que ces histoires sont bouleversantes, réelles et capables de tisser une sorte de toile d’araignée qui les unit, transformant le drame de l’exil colombien en une seule voix qui crie pour ne pas oublier pourquoi tant de gens ont dû quitter leur pays à cause de la violence des guérilleros, des narcos, des paramilitaires ou de l’Etat lui-même.

Avec Iris, Orlando, Olga, Camilo, Angela et Maura parcourent également ces pages. Noms fictifs de personnes en chair et en os avec lesquels De Isusi et ses “Transparentes” mettent en évidence un dénominateur commun: la difficulté de leurs protagonistes à raconter ce qui leur est arrivé.

«Ce sont des gens qui ne sont pas capables de raconter ce qui leur est arrivé, presque toutes les histoires ont à voir avec le silence auto-imposé, la difficulté de pouvoir parler», souligne l’auteur.

Une idée partagée par Martín Beristain: “L’objectif était de construire un récit qui reliait les différentes histoires, qui avait un fil conducteur”, ajoute-t-il à propos des profils qui parcourent la bande dessinée, un avocat, un dirigeant politique, une mariage d’une région rurale.

Bien sûr, l’espoir entoure toutes les histoires parce que la Colombie – et grâce en partie au travail de la Commission vérité – lutte désormais pour «construire une histoire de plus jamais», un «apprentissage de la souffrance», précise le commissaire.

Avec une première édition de 2500 exemplaires, “Transparentes” sortira également en anglais et en français dans le but d’atteindre d’autres publics et pays, et ainsi avoir un impact plus important dans tous les pays qui accueillent ces exilés afin qu’ils comprennent cet exil et leur victimes.

De plus, en Colombie, il sera non seulement possible d’acheter, mais il sera distribué gratuitement par la Commission de vérité dans les bibliothèques afin de toucher plus de gens.

