L’acte joué à Hurlingham

Le ministère des Transports a annoncé dans les dernières heures la création de deux nouveaux passages souterrains dans le quartier de Hurlingham pour les lignes ferroviaires de San Martín et Urquiza, ce qui nécessitera un investissement de 942 millions de pesos et permettra la création de 425 nouveaux emplois. emploi.

L’annonce a été faite par le ministre Mario Meoni, accompagné du maire local Juan Zabaleta. «C’est une joie d’annoncer deux nouveaux passages souterrains car ils permettront une meilleure circulation des personnes, se connecter et qu’il n’y a pas de divisions. Les voies ont été créées pour unir tout le pays et notre objectif est d’avoir à nouveau un chemin de fer celui-là, pas que séparés, et dans cette ligne nous travaillons pour que le pays avance », a déclaré Meoni.

Le président de Trenes Argentinos Operations (TAO), Martín Marinucci; le propriétaire des trains du capital humain argentin, Damián Contreras; le vice-président de Trenes Argentinos Infraestructura, Rodrigo Álvarez; et le secrétaire général de l’Union des chemins de fer, Sergio Sasia; autorités municipales, entre autres.

Avec ces nouvelles annonces, l’investissement total dans la ligne San Martín atteint 3 053 250 000 $ et 1 065 nouveaux emplois seront créés. Pendant que dans la ligne Urquiza, des travaux ont été rapportés pour 500 000 000 $, où 245 emplois seront créés.

Les oeuvres

La planification comprend la création d’un nouveau col bas, sur la rue General Simón Bolívar et sur les voies ferrées du General Urquiza, de London Street à l’intersection de Gobernadora Bergara Avenue et Intendente Mustoni Street. Le croisement projeté est prévu dans la voie ferrée progressive dans le tronçon entre les gares Rubén Darío et Army de los Andes, de la FFCC Gral Urquiza.

– Paso Bajo Nivel Calle General Simón Bolívar délimitée par les rues Andrés Arguibel et Remedios de Escalada à San Martin: 467 millions de dollars.

– Passage bas, rue General Simón Bolívar et voies ferrées General Urquiza: 475 millions de dollars.

Comme indiqué dans le portefeuille Transport, il devrait “promouvoir une connectivité routière sûre et agile en direction de l’hôpital municipal ainsi que canaliser la circulation des véhicules, décongestionner les autres zones de l’ejido et par conséquent favoriser l’urbanisme, une plus grande sécurité routière pour les conducteurs et les piétons.” , éviter les accidents et les embouteillages au passage à niveau ».

Et ils ont ajouté: “D’un point de vue urbain, cela réduit l’impact du chemin de fer en tant que barrière physique et facilite la connectivité, la fluidité du trafic entre les différents quartiers de la ville, une plus grande connectivité entre les deux côtés des voies.”

Ce mercredi, l’accord a été signé pour l’extension du parc industriel “La Cantábrica”,

Agrandissement du parc industriel “La Cantábrica”

D’un autre côté, Un accord de permis d’utilisation a été signé pour l’agrandissement du parc industriel «La Cantábrica», Un projet qui a avancé à travers les terres de l’ancienne plage de fret ferroviaire de Haedo, dans le district de Morón, qui appartient à l’État national, et qui a été transféré par Transporte le 19 août 2020.

Le projet d’agrandissement original de «La Cantábrica» a été préparé en 2013, mais ces dernières années, il n’y a eu aucun progrès et le terrain n’a pas pu être utilisé. Dès la signature de l’accord, il sera activé dans le but de renforcer la production locale, de promouvoir le développement industriel et de créer plus d’emplois.

Meoni, le chef d’état-major, a participé à la signature de l’accord. Santiago Cafiero, et le maire local, Lucas Ghi.

