La Trinité-et-Tobago a expulsé 16 enfants vénézuéliens par voie maritime, séparant certains d’entre eux de leurs parents, a dénoncé ce lundi un avocat qui a tenté d’arrêter le rapatriement et des dirigeants de l’opposition vénézuélienne.

Les enfants ont été expulsés dimanche, quelques heures avant la reprise de l’audience judiciaire demandant leur séjour dans le pays, a déclaré l’avocat Nafeesa Mohammed à l’., qui a demandé à enquêter sur l’affaire et a exigé que le gouvernement de Keith Rowley reconsidère la gestion de la crise migratoire liée à l’arrivée des Vénézuéliens.

“Il faut mener une enquête (…) Nous savons que nous avons des immigrés en situation irrégulière et le moment est venu pour l’Etat d’améliorer le système de gestion des flux (…) Ce sont des enfants”, a-t-il déclaré.

Le chef de l’opposition vénézuélienne David Smolansky, commissaire du Secrétariat général de l’Organisation des États américains (OEA) pour les migrants de son pays, comptait 29 déportés: 16 enfants – dont un bébé de quatre mois – et 13 adultes.

La Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) s’est dite “préoccupée” par la situation après des plaintes concernant la disparition de migrants.

La CIDH a exhorté la Trinité-et-Tobago à “garantir l’entrée” des Vénézuéliens “qui recherchent une protection internationale pour des raisons humanitaires”.

Après des heures d’incertitude, le député de l’opposition Omar González a déclaré que les déportés avaient été retrouvés à Delta Amacuro, une région reculée de l’ouest du Venezuela. Selon le législateur, les enfants retourneront sur l’île à la demande d’un juge trinidadien.

Le gouvernement de Nicolás Maduro n’a fait aucune déclaration.

Mohammed a déclaré que vendredi, il avait demandé aux autorités d’immigration de remettre les enfants à leurs parents, après avoir été détenus à l’entrée du pays mardi dernier et envoyés au poste de police d’Erin, à environ 98 kilomètres de Port of Spain.

L’avocate a déclaré qu’elle avait demandé une audience virtuelle dimanche après-midi, lorsqu’un tribunal a exigé que le chef d’état-major de la Défense – le plus haut poste militaire de Trinité-et-Tobago – présente les migrants au tribunal.

Cependant, selon Mohammed, lorsque l’audience a repris lundi, le commandant des garde-côtes a indiqué qu’ils avaient déjà été escortés jusqu’à la frontière maritime.

Le père de l’un des enfants a déclaré à l’. qu’il vivait à Trinité-et-Tobago depuis deux ans et qu’il avait envoyé de l’argent au Venezuela pour aider sa femme à s’occuper de leurs quatre enfants. «Chaque jour, il est plus critique et plus difficile pour eux de survivre, alors j’ai dit à ma femme de venir ici avec notre fille aînée», a-t-il déclaré.

Le ministre de la Sécurité intérieure de Trinidad, Stuart Young, n’a pas pu être joint.

L’ONU estime l’exode des Vénézuéliens depuis 2015 en raison de la crise aiguë dans leur pays à plus de cinq millions, dont quelque 24 000 avec Trinidad et Tobago comme destination.

str-erc / gma