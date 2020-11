Boca Juniors a ajouté une autre victoire 0-2 à l’extérieur contre les Old Boys de Newell et continue de mener dans la zone 4 de la Coupe de la Ligue professionnelle de football en Argentine, tandis que River Plate a gagné 2-1 contre Rosario Central. Dans l’image le record d’une autre des célébrations de la boîte “millionnaire”. . / Agustín Marcarián / Archives

Buenos Aires, 8 novembre . .- Boca Juniors et River Plate ont ajouté deux victoires contre les Newell’s Old Boys et Rosario Central de Rosario pour la deuxième journée de la Coupe de la Ligue professionnelle.

Boca était le seul leader de la zone 4 avec deux victoires sur la route, tandis que River récupérait dans le groupe 3 après la perte initiale des débuts contre Banfield.

Dans d’autres résultats de cette date, San Lorenzo a battu Estudiantes 2-0, tandis que le Racing Club a ajouté sa deuxième chute en s’inclinant 2-0 lors de sa visite à Unión, à Santa Fe.

BOCA A AJOUTÉ UN AUTRE TRIOMPHE ET CONTINUE À ÉTAPE

Boca Juniors a ajouté sa deuxième victoire à l’extérieur ce dimanche en battant les Old Boys de Newell 0-2 à Rosario pour ratifier leur statut de leader dans la zone 4 de la Coupe de la Ligue professionnelle.

Carlos Tevez et Lisandro López ont marqué les buts du «Xeneize», qui a débuté ce nouveau combat avec deux victoires à l’extérieur, car au début, ils avaient battu Lanús 1-3.

Ce lundi, la deuxième journée de cette Zone 4 s’achèvera avec le jeu que Talleres et Lanús animeront au stade Mario Kempes de la ville de Cordoue.

RIVER AJOUTÉ UN TRIOMPHE ET BANFIELD CONTINUE DE SURPRENDRE

Après son premier revers contre Banfield, River Plate a récupéré et ajouté sa première victoire dans la zone 3 de la Coupe de la Ligue professionnelle en s’imposant 2-1 contre Rosario Central samedi, lors d’un match qui s’est joué au stade Libertadores. d’Amérique et où le «millionnaire» a agi en tant que local.

L’Uruguayen Nicolás De la Cruz et Lucas Pratto ont marqué pour l’équipe gagnante dirigée par Marcelo Gallardo, tandis qu’Emiliano Vecchio, d’un penalty, a réduit pour la visite dans le temps additionnel.

Dans le match restant de cette deuxième journée par ce groupe, Banfield s’est imposé 1-0 à domicile contre Godoy Cruz avec le but converti par le Colombien Mauricio Cuero.

RACING CLUB A AJOUTÉ SA DEUXIÈME PERTE AVANT UNIÓN

Après avoir essuyé une victoire au début, le Racing Club a ajouté sa deuxième défaite dans cette zone 1 de la Coupe de la Ligue professionnelle en s’inclinant 2-0 contre Unión à Santa Fe pour terminer dernier de leur groupe.

Fernando Márquez et Mauro Luna Diale ont marqué des buts pour l’équipe de Santa Fe qui a terminé deuxième de leur groupe avec quatre unités, tandis que “ l’Académie ” de Sebastián Beccacece accumule les inquiétudes en route vers le deuxième tour de la Copa Libertadores contre Flamengo .

Dans le duel restant de cette journée, l’Atlético Tucumán a gagné 1-2 contre Arsenal en tant que seul leader avec un score idéal de six points.

Gabriel Risso Patrón et Lucas Melano se sont convertis pour le vainqueur, tandis que Mateo Carabajal a marqué le tirage au sort transitoire pour le «cul».

PAR LA MAIN D’ÓSCAR ROMERO, SAN LORENZO CÉLÉBRÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS

Avec une belle performance d’Óscar Romero, San Lorenzo a ajouté sa première victoire en Coupe de la Ligue professionnelle samedi, battant Estudiantes 2-0 avec un but du jeune Mariano Peralta Bauer et du Paraguayen lui-même.

Pour San Lorenzo, sans activité internationale ce semestre, ce tournoi est la belle opportunité de décrocher un titre et son passeport pour la Copa Libertadores l’année prochaine.

Après la deuxième journée, le ‘Cyclone’ partage la direction de cette Zone 5 avec quatre unités avec Aldosivi, qui a remporté vendredi une précieuse victoire en tant que visiteur par 0-1 contre Argentinos Juniors avec le but converti par Federico Andrada.

LA GYMNASTIQUE ET L’OURAGAN GARDENT LEUR INVITATION ET MENER LA ZONE 6

Gimnasia y Esgrima La Plata, emmené par Sebastián Méndez avant l’admission de Diego Maradona, a fait match nul ce dimanche 2-2 à domicile contre Vélez Sarsfield et est resté à la tête de la Zone 6 aux côtés d’Huracán, qui vendredi avait battu 1- 2e conseil d’administration du Paraná.

Dans un match changeant et intense jusqu’à la fin, le ‘Lobo’ de La Plata a égalé 2-2 avec Vélez avec les conquêtes de Matías García et du Colombien Johan Carbonero pour le local, tandis que Thiago Almada et Luca Orellano, dans le temps additionnel, marqué pour la visite.

Avec ce résultat, Gimnasia ajoute quatre points, le même que Huracán, après sa victoire 1-2 contre Patronato grâce aux conquêtes d’Andrés Chávez et Franco Cristaldo pour le vainqueur et les juniors uruguayens Arias pour le casting entrerriano.

INDÉPENDANT, À LA RECHERCHE D’UNE NOUVELLE VICTOIRE

Ce lundi, la deuxième journée de cette Coupe de la Ligue professionnelle de football argentin s’achèvera par la présentation d’Independiente, qui à ses débuts a battu le Central Córdoba à Santiago del Estero, et ira pour son deuxième succès à domicile contre Colón.

Après s’être qualifiés pour le deuxième tour de la Coupe d’Amérique du Sud, après avoir dépassé la clé argentine contre l’Atlético Tucumán, ceux menés par Lucas Pusineri rencontrent Colón, qui à ses débuts a également remporté une victoire 3-0 contre Defensa et Justicia.

Dans l’autre réunion de cette zone 2, les deux perdants s’affronteront le premier jour: le centre de Cordoue recevra Défense et justice à Santiago del Estero.