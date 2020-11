Nicolás Maduro a promulgué la «loi contre la haine» du régime le 8 novembre 2017, il y a trois ans. Cela a servi à faire taire les critiques de sa dictature (Europa Press)

Loi constitutionnelle contre la haine, pour la coexistence pacifique et la tolérance. 8 novembre 2017. Nicolás Maduro a une nouvelle arme. Il a promulgué la règle dans un contexte d’interprétation singulière de la haine, de la coexistence pacifique et de la tolérance: quatre jours avant, le député Freddy Guevara a été contraint de chercher refuge à l’ambassade de Chili à Caracas en raison des menaces qu’il a subies Palais de Miraflores. La dictature vénézuélienne l’avait laissé de côté en retirant son immunité parlementaire en l’accusant d’avoir incité la population avec ses critiques. En août de la même année, Les Nations Unies ils avaient déjà indiqué clairement d’où émanait la vraie haine Venezuela: l’État était responsable de détentions arbitraires et de torture, entre autres aberrations.

Mais dans ce cadre – et malgré les efforts du Dictature de Maduro pour avoir essayé de la présenter comme une loi pour l’unification de la société – la chose concrète est que dans ses années de vie ce n’était qu’un outil de persécution politique et sociale. Un bâillon non seulement contre les voix qui ont été soulevées pour remettre en question les crimes du gouvernement – rendus explicites par le Bureau des droits de l’homme des Nations Unies (HCDH) – mais même contre les citoyens ordinaires qui ont été encouragés à critiquer la gestion des services publics, la pénurie d’essence ou de mauvaises politiques de santé au milieu de la pandémie pour COVID-19[feminine. La réponse du régime à ces revendications légitimes a été la même pendant ces longues années: répression, menaces, emprisonnement et injection de peur, se réfugiant toujours dans le «loi de haine».

Le journaliste Cesar Batiz Le directeur d’El Pitazo, a expliqué à Infobae que la règle provenait des accusations que les responsables chavistes ont subies dans les rues, les restaurants et les avions pour leur vie de luxe, une situation que le régime a tenté de faire taire par ce moyen face à un mécontentement croissant. populaire. Batiz Il est contre toutes sortes d’escrache, mais il estime que les règlements sont nés avec un esprit différent. “C’est une loi arbitraire et autoritaire, ce n’est pas une loi progressiste. Ce n’est pas une loi qui assure la défense et la protection des droits de l’homme ou la promotion des libertés. C’est une loi totalement autoritaire qui a été appliquée selon le fonctionnaire de service, qui la considère ainsi. C’est une loi qui sert de mécanisme pour contraindre les citoyens à s’exprimer librement face à l’arbitraire et à la corruption».

Un rapport de Institut de la presse et de la société du Venezuela (IPSyV) publié le 19 novembre – “Réglementation contre la haine: la censure est une loi“- à propos d’un équilibre inquiétant:”Les accusations de haine sont de plus en plus positionnées au Venezuela. Depuis 2018, au moins six médias et 17 travailleurs de la presse – pour un total de 23 touchés – ont été intimidés, accusés, menacés et poursuivis pour crimes de haine. Au cours de ces trois années, neuf professionnels des médias ont été détenus et poursuivis en vertu des règlements anti-haine et du Code pénal vénézuélien, sans qu’il y ait des raisons claires et publiques pour l’imputation de ces crimes.».

Selon cette ONG, la “loi de la haine” de Mature permis “persécuter et intimider les médias, les journalistes, les religieux, les agents de santé, les fonctionnaires et même les citoyens ordinaires pour avoir fait valoir leur droit à la liberté d’expression et d’opinion, créer progressivement un environnement d’autocensure généralisée».

Dans son Article 1, les règlements votés par le Assemblée nationale constituante (L’ANC, cet organe créé ad hoc par Miraflores pour prendre le pouvoir à l’Assemblée nationale du Venezuela) semble chargé d’ironie: «Cela vise à aider à créer les conditions nécessaires pour promouvoir et garantir la reconnaissance de la diversité, la tolérance et le respect réciproque, ainsi que pour prévenir et éliminer toutes les formes de haine, de mépris, de harcèlement, de discrimination et de violence, aux fins d’assurer l’application effective des droits de l’homme, favoriser l’épanouissement individuel et collectif de la personne, préserver la paix et la tranquillité publique et protéger la Nation ». Les valeurs qui sont énumérées dans son article 2, semblent également tirées d’une satire: dit de promouvoir “la vie, la paix, l’amour”. Ils n’osaient pas – ou ne savaient pas – inclure le devoir humain d’être heureux par la loi.

Cependant, ils comprenaient des paragraphes destinés à contrôler les voix qui pourraient être critiques dans les médias. La “loi de haine” de Mature, dans son Article 12 Elle oblige les sociétés de communication à émettre les messages écrits par le régime qu’elle considère comme étant de paix et de tolérance. “Les prestataires de services de radio, de télévision, d’abonnement et de presse écrite, publics, privés et communautaires, sont tenus de diffuser des messages visant à promouvoir la paix, la tolérance, l’égalité, le respect et la diversité. A cet effet, l’Etat peut ordonner aux prestataires de ces services de diffuser ces messages pendant une durée de trente minutes par semaine. Dans la diffusion de ces messages, la priorité sera donnée à ceux produits par des producteurs et organisations nationaux indépendants et des mouvements sociaux du Pouvoir Populaire.».

le Palais de Miraflores il régit également ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Et cela obligera à la fois ceux qui émettent le message et «les entités juridiques qui gèrent les réseaux sociaux et les médias électroniques«Pour se conformer à la réglementation. Dans le Article 20 La sanction à laquelle toute personne qui déclenche une opinion dans les réseaux ou en public considérée comme contraire par les interprètes du régime est explicite. “Quiconque publiquement ou par tout moyen adapté à une diffusion publique encourage, promeut ou incite à la haine, à la discrimination ou à la violence contre une personne ou un groupe de personnes (…) sera puni d’une peine de prison de dix à vingt ans, sans préjudice de la responsabilité civile et disciplinaire pour les dommages causés».

Aux médias qui, selon le gouvernement, ne respectent pas les Loi constitutionnelle contre la haine, pour la coexistence pacifique et la tolérance la réprimande sera principalement économique: “Une amende de trois à quatre pour cent du revenu brut causée au cours de l’exercice précédant immédiatement celui au cours duquel l’infraction a été commise.». Mais vous pouvez également révoquer des concessions et bloquer des sites Web. Infobae a été victime de cette persécution bien avant que la loi n’existe: subissent la censure depuis octobre 2014.

“Au cours de ces trois années, de nombreux représentants de l’État et des sympathisants pro-gouvernementaux ont utilisé l’existence de ses articles pour intimider et menacer les travailleurs de la presse et des médias dans tout le pays. L’éteinte Journal La Región à Sucre, tout comme La vérité de Monagas, Vision Monagas Oui Sonora 99.3 FMCe ne sont là que quelques-uns des médias qui ont été distingués et intimidés pour avoir publié des informations, qui, à la discrétion de leurs plaignants, ont eu recours à l’incitation ou à la promotion de la haine.», Prévient le rapport de IPSyV.

L’un des cas qui s’est le plus démarqué ces derniers mois est celui du journaliste Darvinson Rojas, qui a été inculpé par le ministère public pour «incitation à la haine et incitation publique», Lors d’une audience tenue le 23 mars de cette année. rouge a été victime d’une détention arbitraire le samedi 21 mars, lorsque 15 officiers des Forces d’actions spéciales (FAES) Ils l’ont emmené de son domicile pour la publication présumée d’informations sur les chiffres du COVID-19. Il a été détenu pendant 12 jours pour avoir utilisé son compte Twitter pour rendre compte de la marche du coronavirus au Venezuela.

Le pays qui mène Mature enregistre seulement 863 décès dus à la pandémie, dans l’une des régions les plus durement touchées par le virus, selon les chiffres publiés Université de médecine Johns Hopkins. Ses voisins La Colombie Oui Brésil ils ont respectivement 34 761 et 168 061 décès. Jusqu’à présent, aucun porte-parole du régime n’a osé parler du miracle que fait son régent. Nous devrons attendre et mettre de côté l’angoisse. Bien sûr: si quelqu’un – journaliste, opposant ou simple citoyen – voulait remettre en cause sa gestion du coronavirus, il pourrait être soumis aux peines prévues par la «loi de la haine», celle que la dictature entend exporter vers d’autres gouvernements de Amérique latine, désireux de faire taire quiconque élève une voix agaçante.

