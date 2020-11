Alberto Fernández entrant dans son bureau à la Casa Rosada

Alberto Fernández s’entretient par téléphone avec Benjamin Netanyahu comme s’ils étaient amis depuis l’adolescence. Le président et le Premier ministre israélien discutent de la politique étrangère et des conséquences sanitaires et économiques causées par le COVID-19. Il y a un mois, Netanyahu a fait savoir à son collègue argentin qu’il s’était arrangé pour fermer les principales villes d’Israël et lui a conseillé d’être très prudent avec l’épidémie du coronavirus en raison de ses conséquences liées à la mort massive, aux infections détectées et à leurs implications psychologiques dans la population.

«Cela m’a aidé. Beaucoup. Cela m’a aidé à comprendre ce qui allait se passer et à prendre les précautions de l’affaire », a expliqué Alberto Fernández dans l’intimité de son bureau présidentiel. C’est arrivé vendredi soir, avant qu’il ne s’envole de l’héliport de la Casa Rosada vers le parc du cinquième d’Olivos.

-Que comptez-vous faire pour faire face à l’éventuelle deuxième vague de pandémie? –ont-ils demandé au président.

Alberto Fernández a terminé sa première tasse de café et a répondu sans hésitation: “Nous allons avoir le vaccin.”

-D’où viendra le vaccin? –, ils ont insisté à ses côtés.

-Nous avons des conversations avec plusieurs pays dans le monde. L’important est que cela viendra. Je pense qu’en mars, a assuré le président.

Mauricio Macri et Alberto Fernández lors d’une réunion à la Casa Rosada

Alberto Fernández ne veut pas donner de détails, mais il semble qu’il ait récupéré le dialogue via un chat avec Horacio Rodríguez Larreta. Tout a été brisé lorsque la coparticipation fédérale de Buenos Aires était unilatéralement impuissante, et maintenant il y aurait eu un nouveau rapprochement avec le chef du gouvernement de la ville de Buenos Aires.

«Je n’ai pas besoin d’intermédiaires. Il a parlé ici “Le président a déclaré en pointant du doigt son téléphone portable qu’il ne cesse d’être éclairé par les messages qu’il reçoit via WhatsApp et Telegram.

–Rodríguez Larreta est toujours bouleversé. Ils l’ont prévenu une minute avant l’annonce de la coupure de la coparticipation fédérale …– ils lui ont rappelé Alberto Fernández.

-Horacio savait. Et aussi, la dernière fois que nous étions ensemble à Olivos, nous avons bien parlé de ce qui s’est passé.

-Et comment ont-ils l’air?

-Très bien. Tout le monde sait quoi faire.

L’attitude respectueuse envers Rodríguez Larreta contraste quand il se réfère à Mauricio Macri. Il agit toujours de la même manière lorsqu’il commence un commentaire sur son prédécesseur dans Balcarce 50: il se raidit, se mord la lèvre et n’a aucune contemplation politique.

“Il a été déjà. Il n’a pas d’avenir », a-t-il prédit en commentant le dernier tweet de Macri appelant au dialogue politique.

-L’appel au dialogue n’inclut pas l’ancien président?– ont-ils demandé au chef de l’Etat.

-Conditionner l’ordre du jour, pour qu’un dialogue ne démarre pas. C’est du passé », a répondu Alberto Fernández avant de commander son deuxième café, noir et court.

Alberto Fernández accueille Martín Guzmán au Musée du Bicentenaire

C’est un réflexe conditionné par la politique et le traitement personnel. Chaque fois que l’on parle de Martín Guzmán, le président sourit avec affection et respect professionnel. “Martín”, comme il l’appelle avec assurance, est l’un de ses ministres les plus réfléchis et il semble qu’il ne soit pas dans le index CFK intitulé «Fonctionnaires qui ne travaillent pas».

Alberto Fernández fait confiance à Guzmán et s’assure que la baisse du prix du Contado con Liqui (CCL) et du dollar bleu répond à une stratégie conçue dans le portefeuille du Trésor et de la Banque centrale dirigé par Miguel Pesce. Il y a encore des tensions entre Guzmán et Pesce, mais le président équilibre les ego et parie sur une pax sine die sur les marchés financiers.

– La baisse du prix du CCL et du bleu a-t-elle provoqué un été? –ont-ils demandé au chef de l’Etat.

C’était déjà la nuit profonde, et une réunion du cabinet économique était toujours en cours dans les bureaux de Santiago Cafiero. Guzmán et Cecilia Todesca, entre autres officiels, attendaient que Cafiero ferme une semaine qui ressemblait à nouveau à des montagnes russes.

“Ce n’est pas un été. Nous avons une stratégie et elle se réalise … », a répondu Alberto Fernández.

–Vous ne pensez pas que les gens achèteront des dollars lorsque vous collecterez votre chèque de paie d’octobre-, ont-ils commenté le président à la fin du discours.

-Ça va être bien. C’est jour après jour. Mais ça ira bien: nous avons les moyens de réagir pour éviter une dévaluation forcée. Je ne dévaloriserai pas, ce serait une catastrophe.

C’était son dernier commentaire. Il a salué avec un poing fermé et il est resté bavarder avec Cafiero, son ami et chef d’état-major.

J’ai continué à lire:

Martín Guzmán a parlé de la chute du dollar libre et a assuré que l’écart avec le fonctionnaire ne se répercutait pas sur les prix

Santiago Cafiero, d’après la lettre de Cristina Kirchner: “Je suis un fonctionnaire qui travaille”