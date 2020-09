Trois résidents de Lower Keys ont été emprisonnés vendredi après que la police nationale des poissons et de la faune a déclaré avoir été retrouvés avec plus de 100 homards trop petits et un transport de pinces de crabe de pierre hors saison.

Beaucoup de pinces de crabe étaient également sous-dimensionnées, a déclaré la police.

Rigoberto Morales, 52 ans, de Stock Island, était le capitaine du navire ESPY, qui se dirigeait vers le rivage près de Stock Island en transportant les prises illégales lorsque les agents en patrouille ont décidé de vérifier leurs prises, selon la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

Deux membres d’équipage, Charles William Rahming, 27 ans, de Key West, et Arlem Silva, 34 ans, ont également été inscrits au centre de détention de Stock Island avec Morales pour un certain nombre d’accusations.

Les officiers du FWC Scott Smith et le lieutenant Roy Payne étaient en patrouille sur l’eau vendredi et ont vu l’EPSY. Ils ont suivi le bateau et ont effectué une inspection à quai dans une pisciculture.

Ils ont trouvé deux vieilles queues de homard trop petites et essorées dans le compartiment d’ancrage avant du navire, a déclaré le porte-parole du FWC, l’officier Bobby Dube.

Un contrôle plus approfondi a révélé 130 queues de homard essorées. Parmi ceux-ci, 109 des queues essorées étaient sous-dimensionnées. FWC a déclaré avoir également trouvé 89 pinces de crabe de pierre, dont 25 étaient sous-dimensionnées.

«Les queues de homard et les pinces de crabe de pierre étaient cachées dans un sac noir trempé à l’intérieur de la cabine du navire», a déclaré Dube dans un communiqué de presse. « D’autres accusations sont en cours. »

FWC travaillera avec le bureau du procureur du comté de Monroe sur cette affaire, a déclaré Dube.

Dube a déclaré que les trois personnes faisaient face à des accusations de crime en raison du nombre de homards trouvés.

«Tout ce qui dépasse 100 est un crime», a déclaré Dube.

Morales et Silva ont été libérés de prison samedi sans avoir à déposer de caution, selon les archives du bureau du shérif.

Lundi, Rahming était toujours dans la prison du comté avec une caution de 175 000 $, selon les registres de la prison.