Les prévisionnistes observent une nouvelle perturbation tropicale dans l’Atlantique vendredi alors que deux vagues tropicales se dirigent vers l’ouest avec de faibles chances de se former dans les prochains jours.

La première perturbation tropicale, qui est la plus proche, est une vague se déplaçant vers l’ouest à une vitesse de 15 à 20 mi / h et se trouve à quelques centaines de kilomètres à l’est des îles du Vent, selon 20 heures du National Hurricane Center. consultatif.

La vague produit des averses et des orages désorganisés. Les prévisionnistes disent qu’il pourrait voir un développement progressif à mesure qu’il se déplace dans les Petites Antilles et dans l’est et le centre de la mer des Caraïbes.

«Indépendamment du développement, ce système produira probablement des rafales de vent et des pluies localement abondantes sur certaines parties des îles au vent et sous le vent dimanche», ont déclaré les prévisionnistes.

Il a une faible chance de 20 pour cent de se transformer en cyclone tropical dans les 48 prochaines heures et une faible probabilité de 30 pour cent de se former dans les cinq prochains jours, a indiqué le NHC.

La deuxième perturbation tropicale est une autre vague. C’est au-dessus de l’océan Atlantique oriental, juste au sud-ouest des îles du Cabo Verde. La vague devrait se déplacer très lentement dans les prochains jours et se développer éventuellement au début de la semaine prochaine sur l’Atlantique tropical oriental ou central, ont indiqué les prévisionnistes.

La vague a une probabilité de près de zéro pour cent de se transformer en cyclone dans les 48 prochaines heures et une probabilité moyenne de 40 pour cent de se former dans les cinq prochains jours.

La troisième perturbation tropicale est une zone de basse pression que les prévisionnistes s’attendent à former au large de la côte sud-est des États-Unis au début de la semaine prochaine.

Des développements ultérieurs sont possibles car le système se déplace vers l’est-nord-est à travers le nord-ouest de l’océan Atlantique.

La perturbation a une probabilité de près de 20 pour cent de se former dans les 48 prochaines heures et une faible probabilité de 30 pour cent de se former dans les cinq prochains jours.

Les prochaines tempêtes nommées pour la saison 2020 seraient Nana, Omar et Paulette.