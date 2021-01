La performance de la sénatrice Leahy avec Heath Ledger dans The Dark Knight, 2008, est l’une des plus mémorables des fans de l’univers de Batman. “Tu me rappelles mon père … et je détestais mon père”, la phrase légendaire du méchant

Patrick Leahy, un sénateur démocrate du Vermont et le plus ancien membre de l’actuel Sénat américain, est un fan de super-héros fictif Batman Il a même utilisé des bandes dessinées pour faire avancer son programme législatif et a joué dans cinq des films de Gotham City.

Maintenant, avec les récents changements de commandement à la Maison Blanche et au Congrès américain, Leahy est devenue présidente pro tempore du Sénat et troisième dans la lignée de la succession présidentielle, selon le réseau CNN. Bien qu’il soit peu probable qu’il devienne un jour président des États-Unis, son nouveau poste élevé a poussé de nombreux utilisateurs de médias sociaux à enquêter sur lui et à découvrir son carrière colorée dans les films de super-héros.

Leahy est devenue fascinée par «l’homme chauve-souris» à l’âge de 4 ans, quand il a commencé à fréquenter la bibliothèque Kellogg-Hubbard à Montpellier pour passer de nombreuses heures à lire des bandes dessinées. “Entrer dans le monde de Batman par mon imagination a ouvert la porte à un amour de la lecture qui durerait toute une vie”, il a écrit dans le prologue de “Detective Comics: 80 Years of Batman.”

Élu sénateur pour la première fois en 1974, ses fonctions à Capitol Hill n’ont montré aucun signe de sa sympathie pour l’univers Dark Knight jusqu’à en 1996, il collabore avec DC Comics pour créer “Batman: Death of the Innocents”, un roman graphique mettant en garde contre les dangers des mines terrestres. Dans un rapport spécial du journal Capitol Roll Call, Leahy a expliqué qu’elle préconisait depuis longtemps de mettre fin à l’utilisation des mines terrestres et que cette année-là, il plaça des copies de la bande dessinée sur la table de chaque sénateur.

D’un autre côté, La première apparition de Leahy sur grand écran a eu lieu en 1995, alors qu’elle était extra dans une scène du célèbre film Batman pour toujours, mettant en vedette Val Kilmer comme Bruce Wayne et Jim Carrey comme l’un des méchants. Et cette même année, il a exprimé un personnage appelé “Territorial Governor” dans Batman: The Animated Series.

De cette façon, presque imperceptible, Leahy a fait des camées dans cinq films de Batman, où il apparaît généralement comme un politicien ou un homme d’affaires indigné, comme dans The Dark Knight Rises, bien que dans Batman et Robin, il ait été autorisé à profiter d’une fête flashy dirigée par Uma Thurman comme Poison Ivy. Et dans Batman c. Superman a eu une fin explosive dans la peau du sénateur Purrington.

Mais sa performance la plus remarquable est arrivée Le cavalier de la nuit, à partir de 2008, quand il a confronté le Joker de Heath Ledger et lui a dit qu’il «n’était pas intimidé par les intimidateurs». Dans la scène, le méchant répond en saisissant le personnage de Leahy et en le menaçant avec un couteau. “Il m’a fait peur en m’approchant”, dit le sénateur à Roll Call. “Je n’avais pas besoin d’agir”il a ajouté, et a déclaré que la version du Joker de Ledger était sa préférée.

En tout cas, au-delà du fait que ces papiers ont rempli son fanatique intérieur de joie, Leahy soutient qu’elle l’a fait pour défendre l’alphabétisation et la préservation des bibliothèques afin que les enfants puissent vivre de grandes expériences éducatives.

Selon un rapport de CNN, le sénateur fait don de tous ses frais d’apparition au cinéma et de ses chèques de redevances à sa bien-aimée bibliothèque Kellogg-Hubbard, où il a aidé à financer une aile pour enfants portant son nom.

PHOTO DE DOSSIER: Le sénateur Patrick Leahy et d’autres dirigeants démocrates sur les marches du Capitole lors d’une conférence de presse après leur boycott de l’audience du Comité judiciaire du Sénat sur la nomination de la juge Amy Coney Barrett à la Cour suprême des États-Unis le 22 octobre 2020. REUTERS / Ken Cedeno

Rien que pour ses rôles dans la trilogie «The Dark Knight» de Christopher Nolan, Leahy a fait don de plus de 150 000 $ à la bibliothèque de sa ville natale, qui en 2012 a accroché une plaque en son honneur. Le personnel de cette institution le considère comme un super-héros.

