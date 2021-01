Un employé utilise un écran d’ordinateur pour montrer un échantillon de roche de kimberlite agrandie aux visiteurs lors d’une présentation sur le stockage du carbone dans un laboratoire, exploité par De Beers SA, à Johannesburg, Afrique du Sud, le mardi 3 mai 2017. L’unité Anglo American Plc prévoit de stocker du dioxyde de carbone dans la kimberlite – un type de minerai mieux connu pour contenir des diamants, mais qui réagit aussi naturellement avec le carbone pour l’éliminer de l’atmosphère. Photographe: Waldo Swiegers / Bloomberg

Alors que les gouvernements et les entreprises se bousculent pour montrer à quel point ils sont déterminés à lutter contre le réchauffement climatique, les plans visant à éliminer le dioxyde de carbone de l’air deviennent une faille géante – comme les experts l’ont averti pendant des années.

Les Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies estiment que quelque 42 entreprises ont annoncé des objectifs de zéro net en 2019 et 2020. Plus de la moitié d’entre elles prévoient de planter des arbres, de préserver les forêts ou de capturer le CO afin d’y parvenir, alors même que leurs propres entreprises continuent de se réchauffer l’atmosphère.

Ces mesures, ainsi que d’autres technologies pour capturer les gaz à effet de serre, sont collectivement appelées élimination du dioxyde de carbone (CDR). Mais la CDR ne devrait pas être une carte de sortie de prison pour les pollueurs. Il y a une limite à la quantité de CO₂ qui peut être vraisemblablement éliminée. Il n’y a que peu de terres disponibles pour planter de nouveaux arbres, et la plupart des autres méthodes sont coûteuses et difficiles.

Au fur et à mesure que les plans net zéro prolifèrent, certaines entreprises supposent qu’elles peuvent compter de manière disproportionnée sur le CDR pour compenser leurs propres émissions. Il ne s’agit pas seulement de planter des arbres. Il est même prévu de créer des «émissions négatives» en générant de l’énergie à partir de la combustion de la biomasse, puis en captant les émissions produites, un processus peu utilisé qui nécessite également de grandes quantités de terres.

Dans un nouveau rapport, Greenpeace UK souligne que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat estime qu’entre 500 et 3600 millions de tonnes métriques de CO₂ pourraient être éliminées chaque année grâce à la plantation de nouvelles forêts d’ici 2050. L’opérateur de British Airways International Airlines Group et la compagnie pétrolière italienne Eni réclament chacun ils compenseront alors 30 millions de tonnes métriques par an. Cela pourrait représenter jusqu’à 12% de la projection du GIEC, prévient Greenpeace.

Le GIEC estime également qu’il ne reste qu’environ 500 millions d’hectares de terres qui peuvent être consacrées à de nouvelles forêts pour la capture du carbone. Selon Greenpeace, Royal Dutch Shell Plc a proposé à elle seule de planter un dixième de ce montant pour atteindre son objectif de zéro net.

Certains projets d’entreprise semblent encore pires si l’on considère leurs industries. Par exemple, la production d’électricité a longtemps été considérée comme si facile à décarboner avec l’énergie éolienne et solaire que le GIEC et l’Agence internationale de l’énergie supposent qu’elle peut atteindre zéro émission sans aucun CDR. Cela n’a pas empêché les compagnies d’électricité américaines comme Duke Energy Corp et Southern Co. de prévoir de compenser respectivement l’équivalent de 5% et 10% de leurs émissions annuelles actuelles avec le CDR.

D’une certaine manière, c’est un problème de la propre communauté scientifique. Le CDR est présent dans pratiquement toutes les voies décrites dans les rapports du GIEC pour maintenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2 ou 1,5 degrés Celsius. Certaines des feuilles de route supposent des quantités d’émissions négatives qui dépassent largement les meilleures estimations de ce qui est économiquement faisable.

Les chercheurs critiquent depuis des années la dépendance de ces voies à la capture du carbone. Un article de Kevin Andrews et Glen Peters publié en 2016 intitulé «The Trouble with Negative Emissions» a reçu près de 500 citations, selon Google Scholar. La même année, le climatologue James Hansen a averti que les émissions négatives s’étaient «propagées comme un cancer» dans les scénarios climatiques.

Peu de gens contestent que des émissions négatives seront nécessaires, et tous les plans qui incluent des émissions négatives ne semblent pas irresponsables. Certaines émissions – comme celles produites par l’industrie lourde et les transports – seront si difficiles à réduire que les chercheurs et les décideurs estiment qu’ils devraient avoir la priorité dans l’utilisation du CDR pour atténuer leur impact climatique. Et ce ne sont pas toutes les entreprises qui ont des plans nets zéro qui engrangent plus que leur part. Le producteur d’acier ThyssenKrupp AG a pour objectif de produire de l’acier neutre en carbone d’ici 2050, et la compagnie maritime AP Moller-Maersk A / S affirme qu’elle disposera de navires neutres en carbone d’ici une décennie sans compensation.

D’autres soutiennent qu’ils s’appuieront sur le CDR, mais éviteront les mesures fondées sur la forêt, car il est si difficile de dire si elles font vraiment une différence. Occidental Petroleum Corp espère faire une entreprise rentable grâce à la capture directe du carbone dans l’air, une proposition techniquement difficile.

Sabine Fuss du Mercator Research Institute, une experte du potentiel réel des émissions négatives, met en garde contre toute tentative de fixer une limite aux efforts mondiaux de CDR, sans parler de l’allocation par secteurs, entreprises et pays. «Le problème n’est probablement pas tant de bien définir les budgets et de les répartir exactement, mais la crainte implicite ici est que les déménagements pourraient être utilisés comme excuse par les entreprises pour ne pas procéder à la décarbonisation de leurs processus existants ou que leur allocation pourrait conduire à compter deux fois », m’a-t-elle dit par e-mail.

Il est encore probable que les mesures basées sur les arbres resteront une solution tentante. La demande croissante devrait stimuler le marché des compensations. La simplicité de la plantation d’arbres est attrayante et la pression pour fixer des objectifs nets zéro signifiera que davantage d’entreprises se tourneront vers l’utilisation de larges bandes de terres pour renforcer leur crédibilité climatique. Charlie Kronick, qui dirige le travail des finances chez Greenpeace UK, a déclaré que le risque vient de «clamer les promesses de gros titres» de zéro net sans lire les petits caractères. Il incombe aux régulateurs, aux investisseurs, aux consommateurs et aux médias de se rappeler que les objectifs climatiques nets zéro ne valent que le «net».

Kate Mackenzie rédige la chronique Stranded Assets pour Bloomberg Green. Elle conseille les organisations qui travaillent pour limiter le changement climatique aux objectifs de l’Accord de Paris. Suivez-la sur Twitter: @kmac. Cette colonne ne reflète pas nécessairement l’opinion de Bloomberg LP et de ses propriétaires.