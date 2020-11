L’œuvre “Salvator Mundi” exposée à la maison de ventes Christie’s à Londres. . / Andy Rain / Archives

Un dessin de Leonardo da Vinci récemment découvert dans une collection privée en Italie serait le vrai visage du Christ, et donc la peinture contestée du Salvator mundi, l’œuvre attribuée au génie de la Renaissance et la plus chère de l’histoire, serait un faux.

Le savant est arrivé à cette conclusion Annalisa Di Maria, membre du comité d’experts en art et littérature du centre Unesco de Florence, qui a découvert dans une collection privée à Lecco, Gênes, un dessin réalisé avec la technique dite «sanguine», très utilisé par Léonard, et représentant le visage du Christ et c’est, sans aucun doute, du maître de Vinci.

Le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohamed ben Salmane, était le véritable acheteur du «Salvator Mundi»

“C’est le vrai Salvator mundi. Le visage représenté est placé aux trois quarts comme la plupart des sujets peints par le maître de Vinci, c’est-à-dire en mouvement et avec un dynamisme impressionnant », a expliqué Di Maria aux médias italiens. Le dessin représente le Christ au milieu du buste et la main levée, dans le même geste que le tableau Salvator mundi vendu aux enchères à Abu Dhabi.

Avec cette étude d’environ 60 pages, l’expert de l’œuvre de Léonard conclut que le Salvator mundi attribué au génie toscan et vendu en novembre 2017 pour la somme record de 450 millions de dollars (379,5 millions d’euros) n’aurait pas été fait par lui. Leonardo ne l’aurait jamais peint comme ça, de face, dit-il. Des collectionneurs privés ont mis l’œuvre à disposition pour des études de laboratoire, des analyses de l’ancienne feuille de papier et des examens photographiques et il s’est avéré que «la feuille utilisée pour cette sanguine peut être datée vers le XVIe siècle», a-t-il ajouté.

Le vrai visage du Christ, selon Léonard

Dans une interview au journal La Stampa, l’étudiante a expliqué que lorsqu’elle a vu le dessin, elle était “essoufflée”. «C’est un travail d’un raffinement incroyable et cela m’a immédiatement frappé comme une révélation. J’ai été très ému car j’ai tout de suite compris qu’il avait été réalisé par un artiste supérieur et contenait la véritable expression du dynamisme pur de la main du génie toscan. Une œuvre probablement perdue, comme la plupart de ses codes épars on ne sait où ».

De plus, cette découverte a renforcé sa conviction que Salvator mundi vendu au ministère de la Culture de Dubaï pour 450 millions était un faux. «Du travail, avant la restauration, il est clair la grande distance de la ligne, les détails et la technique utilisée dans cette peinture, qui ne sont pas du tout attribuables à la main de Léonard et en observant l’œuvre après la restauration, nous remarquons un une empreinte très différente de l’original, un trait trop léonardien qu’il n’avait pas auparavant », a-t-il précisé.

L’étude de recherche sera présentée prochainement lors d’une conférence à Florence, dès que l’urgence prendra fin et qu’il sera possible de recommencer des événements, expliquent-ils depuis le centre UNESCO de Florence.

Avec des informations d’Efe

