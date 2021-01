Justin Trudeau prend la parole devant sa résidence d’Ottawa le 5 janvier.

(Bloomberg) – Le premier ministre Justin Trudeau a dévoilé mardi des changements à son cabinet dans un signe potentiel qu’il se prépare pour une élection au Canada.

Marc Garneau, ancien astronaute, devient ministre des Affaires étrangères après cinq ans comme ministre des Transports. Il remplace François-Philippe Champagne en tant que principal diplomate de Trudeau avant l’investiture de Joe Biden en tant que président américain et au milieu de la querelle amère du Canada avec le gouvernement communiste à Pékin.

Champagne prend la relève en tant que ministre de l’Industrie, ce qui en fait une politique des télécommunications responsable, y compris la question de savoir si Huawei Technologies Co. Ltd., la championne d’État chinoise, peut faire partie du réseau sans fil de la prochaine génération du Canada. Champagne remplace Navdeep Bains, qui a annoncé dans une vidéo publiée sur Twitter qu’il démissionnait du cabinet et ne cherchait pas à être réélu pour passer plus de temps avec sa famille.

Le législateur de la région de Toronto, Omar Alghabra, devient ministre des Transports, son premier poste au Cabinet. Jim Carr, qui a quitté le Cabinet après un diagnostic de cancer il y a deux ans, devient ministre sans portefeuille et représentant spécial pour les Prairies.

Trudeau, qui a pris le pouvoir pour la première fois en 2015, a remporté un deuxième mandat en 2019, mais les libéraux ont été réduits à la majorité au Parlement au milieu d’une série de scandales. Les spéculations croissent qu’une nouvelle élection pourrait être déclenchée après que le gouvernement a présenté son budget en mars ou avril.