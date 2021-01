Apple a commencé à travailler sur un iPhone avec un écran pliable, un rival potentiel pour des appareils similaires de Samsung et d’autres, bien que pour cette année, il ne prévoit que des modifications mineures de la gamme iPhone.

Miamimundo / infobae

La société basée à Cupertino, en Californie, a développé des prototypes d’écrans pliables pour des tests internes, mais n’a pas encore consolidé son projet de lancer un iPhone pliable. Le travail de développement ne s’est pas étendu au-delà d’un écran, ce qui signifie qu’Apple n’a pas encore de prototypes de téléphones complets dans ses laboratoires, selon une personne familière avec le projet, qui a demandé à ne pas être identifiée comme des informations privées.

Comme le Galaxy Fold de Samsung, le Motorola Razr et d’autres offres d’entreprises chinoises comme Huawei, l’iPhone pliable permettrait à Apple de créer un appareil avec un écran plus grand dans une version plus confortable à transporter.

Apple a discuté en interne d’un certain nombre de tailles d’écran pliable, dont une qui se déplie à une taille similaire à l’écran de 6,7 pouces sur l’iPhone 12 Pro Max. Les téléphones à clapet d’aujourd’hui ont des écrans rabattables de 6 et 8 pouces.

Les écrans pliants d’Apple dans ses prototypes, comme ceux de Samsung, ont une charnière presque invisible avec des appareils électroniques situés derrière l’écran, a déclaré la personne. D’autres sociétés, dont Microsoft, ont récemment publié des appareils avec des charnières visibles qui séparent deux panneaux distincts. Une porte-parole d’Apple a refusé de commenter.

Cayetano Rivera subit une opération qui l’oblige à porter son bras en écharpe

Il y a quelques jours, le droitier a pu être vu avec son bras immobilisé lors d’une promenade avec sa femme Eva González

Qui est Alice Campello, la fortune qui se cache derrière la femme de Morata

Le jeune italien a fait carrière en tant que mannequin et influenceur, mais vient d’une famille aisée qui possède un réseau de concessionnaires.

Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé lundi la levée des restrictions de voyage d’une grande partie de l’Europe et du Brésil imposées début 2020 pour contenir l’avancée du coronavirus. Cependant, quelques minutes plus tard, l’équipe de transition du président élu Joe Biden a annoncé qu’elle ne prévoyait pas de mettre en œuvre la mesure.

Dans un communiqué, la Maison Blanche avait assuré que la mesure entrerait en vigueur le 26 janvier et concernerait les voyageurs des pays de l’espace Schengen (l’Union européenne), du Royaume-Uni, d’Irlande et du Brésil, qui n’auront plus qu’à présenter un certificat de test négatif de covid-19 pour entrer.

Le document prétend avoir consulté des experts des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis sur la nécessité de maintenir la mesure, et qu’ils ont recommandé de la remplacer par l’exigence d’exiger un test covid-19.

Le président a également souligné que les ministères de la Santé de ces pays avaient coopéré régulièrement avec leurs homologues des États-Unis pendant la pandémie et que, par conséquent, il y avait un “degré de confiance élevé” dans leur capacité à mettre en œuvre les exigences en matière de tests avant le voyage.

Trump a souligné que l’on ne pouvait pas en dire autant de la Chine et de l’Iran, pays qui ont été inclus dans le même ordre à partir de début 2020 et qui ont restreint les vols en provenance d’Europe et du Brésil. Par conséquent, les restrictions pour les vols à partir de ces juridictions resteront en vigueur.

Cependant, Jen Psaki, qui sera l’attachée de presse de Biden, a indiqué sur son compte Twitter que, «étant donné que la pandémie s’aggrave et que des variantes plus contagieuses émergent dans le monde, ce n’est pas le moment de lever les restrictions sur voyage international “.

Il a ajouté: «Sur la base des recommandations de notre équipe médicale, l’administration n’a pas l’intention de lever les restrictions le 26 janvier. En fait, nous prévoyons de renforcer les mesures de santé publique concernant les voyages internationaux afin d’atténuer davantage l’avancée du COVID-19. ” Le futur officiel n’a pas avancé quelles seraient les décisions.

À un niveau général, Biden a anticipé son intention d’approuver un paquet économique comprenant des fonds pour accélérer les plans de vaccination et mettre en œuvre des stratégies de tests de masse pour, entre autres, parvenir au retour des cours en présentiel dans tout le pays.

Le CDC avait déjà fait une recommandation générale le 12 janvier sur l’exigence d’un test de coronavirus négatif pour entrer dans le pays de n’importe où dans le monde.