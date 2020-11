15 minutes. Le président sortant des États-Unis (USA), Donald Trump, a indiqué ce lundi qu’il a donné le feu vert au transfert de pouvoir au démocrate Joe Biden, vainqueur de l’élection présidentielle, même s’il ne reconnaît toujours pas sa défaite.

«Je tiens à remercier Emily Murphy de GSA (General Services Administration) pour son dévouement et sa loyauté indéfectibles envers notre pays. Elle a été harcelée, menacée et maltraitée – et je ne veux pas voir cela arriver à elle, à sa famille ou à ses employés. Notre cas continue FORTEMENT, nous continuerons le bon combat et je pense que nous vaincrons », a tweeté Trump.

“Cependant”, a-t-il poursuivi, “dans le meilleur intérêt de notre pays, je recommande qu’Emily et son équipe fassent ce qu’ils ont à faire concernant les protocoles initiaux, et j’ai dit à mon équipe de faire de même.”

… combattez, et je crois que nous vaincrons! Néanmoins, dans le meilleur intérêt de notre pays, je recommande qu’Emily et son équipe fassent ce qui doit être fait en ce qui concerne les protocoles initiaux et ont dit à mon équipe de faire de même. – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 23 novembre 2020

Depuis que la victoire de Biden aux élections a été projetée par les médias le 7 novembre, Trump n’a pas reconnu sa défaite. Il a allégué qu’il y avait eu fraude électorale, sans apporter de preuve.

Ses avocats ont intenté plusieurs poursuites dans des États clés, mais les tribunaux ont rejeté la plupart.

Trump et le transfert de pouvoir

L’annonce de Trump est intervenue peu de temps après la publication d’une lettre envoyée lundi par Murphy à Biden certifiant sa victoire.

Cette reconnaissance par la GSA était une étape essentielle pour que Biden ait accès à des ressources clés pour mener à bien la transition vers la gouvernance.

Dans sa lettre, l’administrateur de la GSA a déclaré qu’elle avait déterminé que le démocrate pouvait accéder aux «ressources post-électorales» pour initier la transition.

“Je prends ce rôle au sérieux et en raison des récents événements impliquant des contestations juridiques et des certifications des résultats des élections, je vous transmets aujourd’hui cette lettre pour que ces ressources et services soient mis à votre disposition”, a déclaré Murphy.

Il a soutenu que sa décision était indépendante, fondée sur la loi et les faits. Il a nié n’avoir jamais reçu de pression de la part de la Maison Blanche concernant le moment de l’annonce de sa résolution.

Ce lundi, Biden a annoncé à l’équipe de sécurité nationale et étrangère de son futur cabinet, dont Antony Blinken, en tant que secrétaire d’État, et le cubano-américain Alejandro Mayorkas à la tête du département de la sécurité intérieure.