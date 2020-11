Le président américain Donald Trump s’exprime sur les résultats de l’élection présidentielle américaine de 2020 dans la salle de conférence de presse Brady à la Maison Blanche à Washington. REUTERS / Carlos Barria

Donald Trump a insisté vendredi à l’aube sur le fait qu’il «remportait facilement la présidence des États-Unis avec des votes légaux», a dénoncé que les observateurs n’étaient pas autorisés à entrer dans les centres de dépouillement et que certains votes devraient être considérés comme illégaux.s. De plus, il a dit que la Cour suprême doit intervenir dans le scénario qu’elle pose.

Le président américain a publié une série de messages sur son compte Twitter dans lesquels il a également déclaré que les démocrates tentaient de prendre le contrôle du Sénat, c’est pourquoi il a affirmé que sa réélection était bien plus importante. “Nous gagnerons”, a-t-il tweeté.

De plus, il a critiqué Twitter et a déclaré qu’il était “hors de contrôle” et que les actions qu’ils entreprenaient, comme décider de bloquer le contenu du président, peuvent être effectuées par le réseau social grâce à “don du gouvernement de l’article 230 », qui permet, entre autres, aux entreprises telles que Facebook, Instagram ou Twitter de surveiller et de modérer le contenu lorsqu’il enfreint leurs règles, sans crainte de poursuites judiciaires.

Dans l’après-midi de jeudi, lors d’une conférence de presse inhabituelle à la Maison Blanche, le président américain a de nouveau dénoncé la fraude et assuré que si “les votes légaux” sont comptés, Joe Biden s’est “facilement” imposé.

Depuis la maison présidentielle, il a entamé son discours en assurant que son équipe de campagne mettra tout en œuvre “pour protéger l’intégrité des importantes élections de 2020”. “Si vous comptez les votes légaux, je gagne facilement. Si vous comptez les illégaux, ils peuvent essayer de nous voler les élections». «Les machines à voter de tous les États dirigées par les démocrates gagnaient beaucoup dans tous les endroits clés. Puis nos nombres ont commencé à diminuer secrètement; ils n’ont pas autorisé les observateurs légaux. Nous sommes allés au tribunal et avons obtenu les observateurs, et ils voulaient qu’ils partent. Je l’ai prédit. Je parle du vote par correspondance depuis longtemps. Cela a détruit notre système, cela rend les gens corrompus. “

«Ils n’ont jamais pensé pouvoir gagner les élections, alors ils ont voté par correspondance. Ils ont dit à tout le monde que cela arriverait », a-t-il ajouté.

Dans ce sens, il a accusé les démocrates d’essayer de “truquer les élections, de tenter de commettre des fraudes”: “Nous ne permettrons pas à la corruption de voler les élections. Nous ne permettrons à personne de faire taire nos électeurs (…)”Nous avons remporté de nombreuses victoires malgré l’ingérence électorale des grands médias, de la technologie et de l’argent. Les sondages étaient erronés. Ils étaient tellement ridicules et tout le monde le savait. Il n’y avait pas de vague bleue, il y avait une vague rouge. Ils ont été impressionnés. Nous avons gardé le Sénat».

Pour sa part, le président a indiqué que c’était “l’année de la femme républicaine”: “Plus de femmes ont été élues au Congrès que jamais auparavant”. Il a également noté qu’il était le républicain qui avait remporté le plus de “votes non blancs” en 60 ans, et a souligné que sa part avait recueilli quatre millions d’électeurs supplémentaires, dans ce qui était “le plus grand taux de participation de l’histoire du Parti républicain”.

Le président n’est pas apparu en public depuis mercredi matin, lorsqu’il a assuré qu’il avait déjà prévalu aux élections et dénoncé la fraude. Depuis lors, Trump a réitéré le message via son compte Twitter et sur le plan juridique: sa campagne a intenté une action en justice dans quatre États – Pennsylvanie, Nevada, Michigan et Géorgie – pour arrêter le décompte des voix. Cependant, deux d’entre eux ont déjà été rejetés.

Déclarations Trump – Jeudi 5 novembre

Trump a annoncé sur ses réseaux sociaux ce jeudi après-midi que signaler une fraude dans “tous les états récents” remportés par Biden.

L’ancien vice-président a, pour sa part, prononcé un bref discours devant la presse. Le candidat démocrate a de nouveau demandé à la population de rester patiente pendant que le dépouillement se poursuit. De son centre de campagne à Wilmington, Delaware, il a réitéré qu’il se sentait bien au sujet des résultats et qu’ils seraient connus «très bientôt»: «Nous ne doutons pas que lorsque le décompte se terminera, le sénateur (Kamala) Harris et moi serons les gagnants. Je demande à tout le monde de rester calme. Le processus fonctionne, mais il faut compter les votes ».

Le processus électoral avance lentement jeudi après-midi, et le seul moyen pour un candidat d’obtenir les votes électoraux nécessaires pour remporter l’élection est une victoire de Biden en Géorgie ou en Pennsylvanie. Le Nevada et la Caroline du Nord, les autres États clés en litige, ont déjà annoncé qu’ils ne publieraient pas de résultats concluants jeudi.

Les autorités géorgiennes ont confirmé jeudi qu’il y avait moins de 50000 voix à compter dans l’État, alors que l’avance du président républicain continuait de diminuer. Biden continue également de combler l’écart en Pennsylvanie et a déjà moins de 100000 voix derrière le président.

Trump a subi deux revers judiciaires dans sa tentative d’arrêter le décompte des voix dans les États clés. Les autorités judiciaires du Michigan et de la Géorgie ont rejeté les poursuites intentées par la campagne présidentielle. Malgré des décisions défavorables, les poursuites intentées au Nevada et au Wisconsin sont toujours en cours, autre des États clés de ces élections.

